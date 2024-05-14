大缺工時代 假日還能找到人！「長照版Uber」如何讓60萬家庭照顧者互助喘息？

【文．周妤靜】

據衛福部統計，長照2.0的「喘息服務」使用率低，為什麼？針對照顧者痛點，由大學教授、NGO共同設計推出「長照版Uber」互助喘息平台，要讓照護者實現週休一日！

長照的共享經濟，確實能彌補照顧人力不足的問題，但該如何讓全台60萬個家庭照顧者都能參與互助喘息？

實踐共享經濟的Uber平台，成為現成的參考指引。「我們就來做長照版的Uber，」台北健康護理大學長期照護系教授陳正芬與研究團隊爭取國科會經費，花了4年擘劃的互助喘息平台，終於在今年4月上路。

用Line五分鐘就能預約

進入互助喘息平台，使用者可見「預約喘息」、「預約值班」、「成為照服員」、「提供空間」四大選項，相似於Uber平台預約乘車、司機招募的管道；不過為友善中高齡者，互助喘息平台是以設在Line的官方帳號作為入口。

52歲的家庭照顧者蔣先生戴上老花眼鏡示範操作。他拿著手機從Line點擊「預約喘息」，擇定位於台北市中山區的喘息據點、申請欲喘息的時段後，再勾選照顧對象的疾病、是否需服藥或情緒安撫等照顧需求；5分鐘內完成預約。

這些照顧細節，原本都要由社工和照顧者在電話中一一確認，現在可透過平台自主勾選，既減少聯繫成本也不怕掛一漏萬。如果喘息據點湊不滿4人，系統還會自動向所有使用者推播空缺，減輕社工媒合、通知家屬的工作量。

北護大是全台唯一將長照系設立於「健康科技學院」的學校，自有發展「智慧長照」的使命。陳正芬感嘆，「台灣人的生活都很便利，就只有長照不便利，」如今終於有了智慧化的新發展。

學者、NGO解決長照10年來未解難題

在新創的互助喘息服務問世以前，長照2.0本來就包含「喘息服務」。但根據衛福部統計，喘息服務的使用率總是不見起色，2022年申請人數僅14萬人，不到總體長照2.0使用人數的四分之一。

使用率低的原因，陳景寧強調，在於假日喘息服務的人力難求、家屬不敢假手他人才是主因。

長照2.0喘息服務也因此陷入「三輸」的局面：政府編了預算但執行率不高；居服單位假日派人要支付加班費，接案意願不高；照顧者想喘息，卻很難放心。這是政府推動長照以來，近10年未解的政策問題。

年底推廣至全台15處，擴大經濟規模

目前互助喘息服務在全台有4個據點，台北市兩處、嘉義市兩處；預計在今年底，全台累計服務據點將達到15處。逐漸擴大經濟規模，才能讓更多人受益。

陳正芬說，「科技平台也需要有人使用，才會活起來。」平台活過來，會讓互助喘息服務變得更加細緻。陳景寧說，有了大數據，就可以為照顧者自動推播適合的喘息據點，並由喘息使用者的服務滿意度，找出「最佳照顧組合」。

而民間努力的最終目標，是與政府的喘息服務系統結合，期許全國照顧者週末都能好好地喘一口氣。

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