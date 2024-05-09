貧富差距擴大 租稅大砲曾巨威：所得稅、證所稅都難救…要靠名牌包

【採訪整理．盧沛樺】

台灣貧富差距真相是，有錢人靠錢滾錢，只繳少少的稅，讓全國財富不均更甚所得不均。但前立委、財稅大老曾巨威卻說，證所稅重徵無望，稅改要靠營業稅。為什麼？

隨著睽違30年的家庭財富調查出爐，台灣貧富差距真相出現。

不爭的事實是，主計總處用2021年的家庭收支調查，計算得出的家庭財富吉尼係數是0.606，但同一時間的家庭所得吉尼係數，則僅為0.341。吉尼係數是國際通用衡量貧富差距的指標，數值愈大，代表貧富愈不均。換言之，台灣財富的不均，比所得不均更嚴重。

事實上，學界早有類似調查。中研院和政大經濟學者運用財稅資料，納入股票、不動產等長年累積或受贈繼承得來的財產，計算財富吉尼係數，結果發現不但高於所得吉尼係數，且愈年輕的世代，內部貧富差距愈大。

「我們的稅改有問題，一直以來便宜了有錢人，」前立委、財稅大老曾巨威一針見血指出。

租稅制度作為改善貧富不均的工具之一，特別是按所得採累進級距課稅的所得稅，更是如此。隨著最新家庭財富調查出爐，稅改再成為焦點。參與多次國家賦改會會議，並曾在立法院親自推動證所稅的曾巨威，提出的建言卻認為，所得稅沒有改革空間，未來要靠消費稅稅改。為什麼？以下是曾巨威專訪摘錄：

貧富差距已經好久沒人談，我這輩子一直都在想辦法改，但幾十年下來以後，問題卻一直惡化，從最低稅負制、證所稅到股利課稅，都是財富稅，都是希望能夠調整所得分配不公的惡化，但稅改搞了半天，綜合所得的意義都沒有了，貧富差距的問題愈來愈嚴重。

所得稅已經無法解決貧富差距

過去2、30年來，台灣稅後所得重分配的成果，90%來自社會福利制度，僅10%來自課稅。所得重分配講白了就是劫富濟貧，課稅是劫富，社會福利是濟貧，但我們太依賴給錢，卻沒懲罰到富人，這是不對的。因為這會變成，我們拿中產階級的錢去救窮，便宜有錢人。在股市裡翻雲覆雨的人，一毛錢也沒繳稅，房地合一稅實施前，從房地產賺錢的人也跑了。

但說實話，現在劫富的工作，如果要靠所得稅，空間已經被壓縮得很小很小。

因為房地合一實價課稅後，不動產交易稅已經改善，剩下證券。我們沒有證所稅，股利又變分離課稅，這一塊才是挑戰。但我個人判斷是，以台灣特殊的環境，證所稅要恢復的可能性微乎其微。

若不靠所得稅，就要靠消費稅，把營業稅從單一稅率變累進稅率，國外也這麼做。譬如，民生必需品和非民生必需品的稅率有所區隔，彌補台灣現實狀況課不到資本利得的情形。

當年我們開徵奢侈稅（原名特種貨物與勞務稅），其實是要對房地交易課稅，後來被房地合一稅取代，現在剩下對進口名車、遊艇、飛機等課稅，稅收變得很少了。概念就是在消費稅的系統，提高劫富效果。

買名牌包多繳稅、企業加薪減稅

營業稅稅率偏低，是老問題，我們嘗試要改變，幾十年都動不了，但不管怎樣，台灣都必須要面對。把營業稅改成差別稅率後，再找出特別的產品課稅。譬如名牌包，很確定是貴婦才會買，大家也都認同，就可以課較重的稅率。

但麻煩是，有錢人就不在台灣買，改去香港買，結果台灣稅局還是課不到。

劫富之餘，也要同步改善低薪。低薪對年輕人來講，真的太不公平，而且太沒希望了。財政部可能覺得低薪跟它沒關係，但其實可透過租稅誘因，鼓勵企業加薪。

立法院正在審查「中小企業發展條例」修法，現在對增加就業和加薪，都刪除景氣啟動門檻，並把扣除額從原本加成130%提高至150%，這種做法是不對的。鼓勵就業，當然是景氣不好才要鼓勵，景氣好鼓勵什麼就業，所以不該刪除景氣啟動門檻。

加薪跟景氣無關，可以刪景氣啟動門檻。但企業加薪不會只加一年，所以扣除額應該給3~5年，但加成的額度逐年遞減，而不是像現在立委不斷喊價加碼。

另外，還可以修「產業創新條例」。現在企業把錢拿去投資，保留盈餘就不課5%，我建議加入幫員工加薪，比照辦理。若企業沒實現，財政部能要求企業補繳5%稅款。

（責任編輯：曹凱婷）

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