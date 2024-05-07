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焦慮中產！年薪百萬工程師不婚不生不買車：怕有意外我就掉下去了

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：黃明堂攝
圖片來源：黃明堂攝

【文．鄭閔聲】

台灣中產階級為何受壓迫？員工分不到經濟成長果實，「我感覺離有錢人愈來愈遠…，」結婚11年只出一次國的文科媽媽，擔憂兒子選錯行過更差；即使在科技業年薪百萬的工程師，也為未來發愁。

一選錯行，注定離有錢人愈來愈遠

過去十年，政府調高最低工資，希望讓勞工分享好處。但其結果是，最高薪與最低薪者調幅高，但中等薪資者變化較小。

根據主計總處，薪資漲幅也呈現行業落差。以半導體為主的電子零組件、電腦光學製造業，則受惠於國際市場需求，加薪幅度一枝獨秀。但其他製造業、批發及零售業、倉儲貨運等也雇用大量就業人口的職類，增幅則低於平均。

一個人是否有機會獲得高薪，很可能從大學讀的是什麼科系、出社會做的是哪一行，就已經提前注定，且強者恆強。

104人力銀行人資長鍾文雄分析，大學畢業生平均起薪較高的產業與職類包括研發、資訊、人工智慧、智慧財產，這些工作機會過去5年的起薪增幅皆超過一成。

工程師不婚不生不買房，「怕有意外就掉下去了」

但即使投入台灣最具競爭力的科技業，也未必等於打進上流社會。

42歲、成大機械系畢業的傑森，大約在15年前踏入職場，目前在一家上市集團旗下的電子公司，擔任高級產品工程師，每年總收入略高於100萬元。「不要以為科技業一定都拿好幾百萬，這行也是有分階級的，」他自我解嘲。

是科技人，但不是新貴，傑森每天騎半個小時機車到偏遠的郊區上班。他沒有買房計劃，短期也不考慮結婚，因為與母親租屋同住的他，無法同時負擔兩筆租金與奉養雙親開支。為了替一切可能風險做好準備而努力儲蓄，不必要的開銷能省則省，他更不願意買車代步。

「我的收入看起來不需要幫助，但只要遇到個意外，可能就掉下去了，」傑森說，他眼前最焦慮的問題是年歲漸長的雙親一旦健康亮起紅燈，他該如何兼顧工作與照護責任。而沒有孩子，20多年後，自己的退休生活該怎麼過。

中正大學社會福利系教授呂建德呼籲，台灣的勞動與社會政策，應該進行以「社會投資」為主軸的結構改革。

擴大社會投資　不只顧弱勢，有品質的公共服務救中產

不同於給錢，社會投資是政府提供普及且高品質的教育、職業訓練、公共服務，以達到培養優質勞動力、驅動產業創新，創造健康經濟成長的目的。「社會投資最大特色，就是政府投下的經費預期會有回收，不像社會福利，發出去就結束了；社會投資也不只鎖定弱勢族群，所有人都可以是投資對象，」他解釋。

「社會的價值觀，是由中產階級所支撐的，要支持這群人、讓他們壯大，社會才會穩定，」政大財政系教授連賢明也贊成。

焦慮的中產，已透過選票發出怒吼，擴大社會投資，提供更完善的公共服務，是降低中壯世代焦慮的好對策，但錢從哪裡來、公共服務的品質夠不夠好，將是未來賴清德政府的雙重挑戰。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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