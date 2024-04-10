首購族慌「怕再不買更貴」 新青安點燃房市 投資客搶進低首付

【文／康陳剛；圖片／黃明堂攝】

今年329檔期一甩去年黯淡，推案量達到歷史次高，成屋移轉、預售屋銷量都回到高點，房市已經明顯回暖。從數據來看，「新青安」正是點燃這波房市復甦的火種。

經過一年的量縮盤整，房價持續看跌不跌，甚至漲得更兇，台灣房市又悄悄地熱起來了。

591新建案統計，今年329檔期預售屋推案數達到380件，年增三成，總銷7800億也是歷史次高，顯示建商對今年的銷售情況極具信心。

「去年基本上沒有329檔期，整個放空檔，今年則是市況太好了，」高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，去年初內政部宣布將修正平均地權條例，禁止預售屋換約轉售以抑制炒房，等同判預售屋無期徒刑，建商推案力道跟著放緩。

但去年7、8月開始，預售屋和中古屋交易量又全面回升，市場快速轉熱。綜觀去年房市呈現開低走高，代表成屋銷售的買賣移轉棟數守住全年30萬大關，預售屋交易量更是突破10萬戶，高於近年房市最熱的2021年。正是這股急竄直上的熱度，讓眾多建商選擇趁勝追擊，在今年329檔期積極推案。

究竟是什麼原因，讓房市迅速回神？

「美國停止升息、打炒房政策推出，市場利空出盡，新青安一點火就燒起來了，」黃舒衛直言，「新青安」正是帶動這一波房市復甦的火種。

兩個「新高」，看新青安點火房市

新青安指的是，去年8月推出的新版「青年安心成家購屋優惠貸款」，貸款上限從800萬提高到1000萬，年限可拉長至40年，還給予1.5碼（0.375%）利息補貼和5年寬限期。

因為條件優惠，新青安上路以來平均每月有超過5000戶申請，遠高於舊方案每月僅不到2000戶。

新青安如同幫房市打了一劑強心針，用3組數字即可看出新青安對房市的帶動效應。

首先，每月新增房貸金額從去年8月開始，每個月都站上600億，回到2022上半年房市正熱時的水準，尤其12月的新增房貸金額高達1055億，創下單月歷史新高，其中將近半數都來自新青安。

新增房貸金額上升，代表成屋交易買氣旺。全國買賣移轉棟數從去年7月開始就由年減轉為年增，到了今年，1、2月合併的六都買賣移轉棟數更達到39817棟，年增四成，創下13年新高。

「這個成長幅度是很驚人的數字，」永慶房產集團業務總經理葉凌棋觀察，1、2月因為碰上農曆新年假期，往往是房市買氣較冷的時候，今年卻能繳出大幅成長的佳績，表示房市確實明顯回溫。

除了直接受惠於新青安買氣的成屋市場，預售屋銷量也受到拉抬，交易量跟著水漲船高。

怕再不買更貴，預售屋也動起來

去年第4季，全國預售屋交易量每月都超過1萬戶，與前年同期相比增加超過八成。

黃舒衛分析，新青安帶動房市恢復活絡，讓居高不下的房價再度飛漲，市場再度瀰漫著「再不買會更貴」的情緒，促使買盤溢出流向預售屋，甚至吸引投資客回籠，「投資客用不到新青安，但他們看到市場在跑，所以也搶著買。」

根據永慶房產統計，全台7大都會區今年第1季房價全數呈現年增，新竹縣市過去一年就漲了兩成，桃園、台中、台南及高雄也都有2位數漲幅。

最近剛在機捷A7站附近下訂一間預售屋的首購族Andy，很清楚這種追不上房價的慌張感。

他在農曆年後幾乎每個週末都到案場報到賞屋，坦言原本沒有打算在近期買房，但「一看實價登錄發現不得了，房子漲得很兇、很快。」

在看房過程中，更讓他體認到下手買房必須快、狠、準，不能猶豫，因為每個人都搶著買，深怕好房子錯過就不再回來。

他舉例，近期一個新建案開案首日，他準時在9點開門時抵達銷售中心，想不到停車場早已停滿超過50輛車，全都是來看房的買家，裡頭更是人滿為患，接待櫃檯、休息區沙發都有代銷在跟顧客談案子，銷售中心當天一路營業到晚上11點才關門。

低首付、可分期，首購族與投資客都愛了

預售屋銷路暢旺，除了有新青安帶動市況，近期也出現更多提供低首付的建案，進一步助攻銷售。

像是Andy買的預售屋，建商就提供分期付款方案，交屋前只要繳總價的12%，交屋對保時取得80%房貸款項，剩下8%則在交屋後3年內分期繳完，不收任何利息。

「以前會覺得買不起房，後來發現建商有分期付款方案，讓我輕鬆很多，」Andy認為，低首付確實是讓他下定決心買房的關鍵之一。

591新建案總編輯李忠哲觀察，即使不是主打低首付的建案，如果買家預算和房價只有一點落差，現在建商也可能會給予公司貸或分期方案，以促成交易。

（謝佩穎攝）

此外，低首付雖是年輕首購族的福音，卻也為投資客打開了炒房的空間。

黃舒衛觀察，在預售屋禁止換約後，過去快速轉手的炒房模式已然消失，但一部份投資客沒有離開市場，而是把操作由短轉長，等到預售屋交屋後再買賣；建商提供的低首付方案，能降低買方資金成本，因此能吸引投資客搶進。

以高雄的孟學苑建案為例，建商興富發提供超低首付繳款方式，總價1000萬的房型，交屋前只要先付60萬，經過4年工程期交屋後，再分兩年繳清140萬餘款。也就是說，原先200萬的自備款降低到60萬，只要交屋後快速轉手賣掉，有機會用3倍槓桿賺進4年間房價上漲的價差。

新青安雖然是給首購族一圓買房夢的美意，卻也意外成為這波房市回溫的助力，恐怕短期內仍很難看到房價回落的一天。

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