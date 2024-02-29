一表看懂 分析師：AI概念股「這20檔」潛在漲幅最大

【編譯．張詠晴】

輝達帶領AI概念股狂噴，當科技股為主的那斯達克100，相關企業股價都已經居高不下來到歷史新高。還有哪些類股可以期待、還漲得動？財經網站Marketwatch幫你做功課。

哪些AI概念股受分析師青睞，且也被分析師認為未來12個月上漲潛力最大呢？

MarketWatch篩選8檔人工智慧概念ETF，爬梳8檔ETF的所有持股，找出不重複的339檔全球股票。接著再篩出市值至少為超過50 億美元，且至少獲得財經數據供應商慧甚（FactSet）10位分析師評價的企業。

最後一步驟，則是找出至少獲得八成以上分析師給予「買入」或同等評級，並且未來12 個月有最大上漲潛力的20 家公司。這些公司的概況如下：

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