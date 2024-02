「不知其不可為」是最大天賦…黃仁勳：要我再創辦1次輝達 我會說不可能

【整理 張詠晴】

「回首創立輝達的那幾年,我會說,創立輝達看起來沒什麼道理,」AI教父黃仁勳建議所有想創業的人,先問自己一個簡單卻非常深的問題。

他自承,重新創辦輝達不可能,但當年「不知其不可能」正是最珍貴天賦,但這並非天真無知,而是持續閱讀、學習。黃仁勳也推薦創業與企業經營路上,他最喜歡的幾本書。以下為黃仁勳於哈斯商學院演說精華摘要:

大約30年前,輝達另外兩位創辦人邀我一起做點不一樣的事。當時,兩種計算機架構的爭論已經持續一段時間,但我很滿意我的工作,有兩個可愛的小孩,一隻可愛的狗,家庭美滿。但他們堅持我加入幹番事業,我們三人就例行性地在丹尼餐廳開會,確定了輝達的概念:一家加速運算公司。

當被問及創業建議,我都會想,各位啊,我也只成功一次。輝達的起源就是那麼簡單,我不認為創業需要出於對現實的無比焦慮或天賜良機。我們嘗試新領域,擴大現有知識技能應用,抑或抓住機會,輝達不斷重塑自己,基本功是看到問題、嗅出機會,從無到有創造。我想這也是每個人、每家公司必備的技能。把重塑當日常,不是在市場艱困期或契機出現時才想著重塑。

我沒有受過正規商管教育,所以比起你們,我創業時還更沒準備一點。記得1993年,我們缺錢了,必須找新創資本家,拿到錢的方法是寫個商業計劃書。所以,我就買了貝爾(Gordon Bell)寫的《如何撰寫商業計劃書》。現在你大概可以用TikTok影片看完怎麼寫,但當時沒有,那是扎扎實實490頁的書。貝爾現任職微軟,必須說,沒有啃那本書,輝達經營不下去。

想創業,做就對了

說實話,輝達從來沒真的走完商業計劃,我甚至不太確定究竟會不會有完全實踐的一天。只是投資我們的紅杉資本和創投Sutter Hill要一份商業計劃書,我就拼湊一份。後來事情的發展,大幅偏離我們的預測。

沒有人想得到市場規模會如此之大,沒人預料到公司花了那麼長時間才起飛,執行長竟然需要那麼長的時間才把事情弄清楚。所以我對創業者的建議是:做,就對了。

「不知其不可為」是最大天賦

我曾提過,輝達曾7次面臨破產。公司創立頭5年,我們找到非常優秀的員工,非常拚命。但創業是新技能,沒有一本書精確描述過程中可能遇到的所有問題。在資源稀缺下創業的過程,會教會你許多事。再來,你還要跟對手龐大的資源競爭,假如你是市值一億的企業,競爭對手市值百億,那他們非常有可能直接送產品給客戶,把你逼到牆角。

我根本不知道我們會打造全球關鍵的計算機模型,不知道我們會為科技、零售、製造、醫療照護、運輸和物流業打造生態系。這一切難以想像,我在你們這個年紀時,想都不敢想。如果現在沒有輝達,要我從頭來一次,我會說不可能做得到。

我另外一本很喜歡的書是《定位:在眾聲喧嘩的市場裡,進駐消費者心靈的最佳方法》(Positioning: The Battle for Your Mind)。我在30多歲時讀了這本書,獲益良多。讀這本書的理由在於,了不起的股東瓊斯(Harvey Jones)曾問我一個簡單的問題,「你會怎麼定位這個產品?」

這是個簡單卻非常深的問題,你將用整個職業生涯回答,不過,當你愈早意識到這個問題的存在,境況將會好很多。

