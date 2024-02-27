「不知其不可為」是最大天賦…黃仁勳：要我再創辦1次輝達 我會說不可能

【整理 張詠晴】

「回首創立輝達的那幾年，我會說，創立輝達看起來沒什麼道理，」AI教父黃仁勳建議所有想創業的人，先問自己一個簡單卻非常深的問題。

他自承，重新創辦輝達不可能，但當年「不知其不可能」正是最珍貴天賦，但這並非天真無知，而是持續閱讀、學習。黃仁勳也推薦創業與企業經營路上，他最喜歡的幾本書。以下為黃仁勳於哈斯商學院演說精華摘要：

大約30年前，輝達另外兩位創辦人邀我一起做點不一樣的事。當時，兩種計算機架構的爭論已經持續一段時間，但我很滿意我的工作，有兩個可愛的小孩，一隻可愛的狗，家庭美滿。但他們堅持我加入幹番事業，我們三人就例行性地在丹尼餐廳開會，確定了輝達的概念：一家加速運算公司。

當被問及創業建議，我都會想，各位啊，我也只成功一次。輝達的起源就是那麼簡單，我不認為創業需要出於對現實的無比焦慮或天賜良機。我們嘗試新領域，擴大現有知識技能應用，抑或抓住機會，輝達不斷重塑自己，基本功是看到問題、嗅出機會，從無到有創造。我想這也是每個人、每家公司必備的技能。把重塑當日常，不是在市場艱困期或契機出現時才想著重塑。

我沒有受過正規商管教育，所以比起你們，我創業時還更沒準備一點。記得1993年，我們缺錢了，必須找新創資本家，拿到錢的方法是寫個商業計劃書。所以，我就買了貝爾（Gordon Bell）寫的《如何撰寫商業計劃書》。現在你大概可以用TikTok影片看完怎麼寫，但當時沒有，那是扎扎實實490頁的書。貝爾現任職微軟，必須說，沒有啃那本書，輝達經營不下去。

想創業，做就對了

說實話，輝達從來沒真的走完商業計劃，我甚至不太確定究竟會不會有完全實踐的一天。只是投資我們的紅杉資本和創投Sutter Hill要一份商業計劃書，我就拼湊一份。後來事情的發展，大幅偏離我們的預測。

沒有人想得到市場規模會如此之大，沒人預料到公司花了那麼長時間才起飛，執行長竟然需要那麼長的時間才把事情弄清楚。所以我對創業者的建議是：做，就對了。

「不知其不可為」是最大天賦

我曾提過，輝達曾7次面臨破產。公司創立頭5年，我們找到非常優秀的員工，非常拚命。但創業是新技能，沒有一本書精確描述過程中可能遇到的所有問題。在資源稀缺下創業的過程，會教會你許多事。再來，你還要跟對手龐大的資源競爭，假如你是市值一億的企業，競爭對手市值百億，那他們非常有可能直接送產品給客戶，把你逼到牆角。

我根本不知道我們會打造全球關鍵的計算機模型，不知道我們會為科技、零售、製造、醫療照護、運輸和物流業打造生態系。這一切難以想像，我在你們這個年紀時，想都不敢想。如果現在沒有輝達，要我從頭來一次，我會說不可能做得到。

我另外一本很喜歡的書是《定位：在眾聲喧嘩的市場裡，進駐消費者心靈的最佳方法》（Positioning: The Battle for Your Mind）。我在30多歲時讀了這本書，獲益良多。讀這本書的理由在於，了不起的股東瓊斯（Harvey Jones）曾問我一個簡單的問題，「你會怎麼定位這個產品？」

這是個簡單卻非常深的問題，你將用整個職業生涯回答，不過，當你愈早意識到這個問題的存在，境況將會好很多。

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