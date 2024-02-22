從「好玩創新」變成「害怕震驚」：Google辦公室文化如何被大裁員毀滅？

【編譯．田孟心、天下Web only】

多年來，Google的企業文化一直以開放和高福利聞名。辦公室有攀岩牆、托嬰和洗衣服務，員工可以花20%時間從事發想，挑戰各種不受限的創意。然而，在鉅額AI投資的壓力下，這間幸福企業開始不斷裁員，樹立的科技新創典範形象，也正一點一點被摧毀。

一直以來，Google是一個有趣、不同的工作場所，而不是一個普通的辦公室。

它以對員工的福利和開創性文化廣受人知，辦公室裡有攀岩牆、各式遊樂器材、用不完的假期。人們可以隨心所欲打造自己的辦公環境，也可以用20%的工時進行和績效無關的發想創造。

Google曾多次被評選為最佳雇主，也是新創公司打造自己企業文化時追尋的典範。但現在，這樣的模範生正走入凡塵。

CEO皮蔡在1月一份給員工的聲明中寫道，為了應付AI的巨額投資，公司必須做出艱難的選擇。對於某些部門來說，這意味著重組，和消滅一些職缺。

一年多前，皮蔡宣布Google裁減12,000個工作崗位，佔員工總數的 6%。自2024年開始以來，公司又繼續裁員1,000多人。

滾動性、不看績效的裁撤讓大家人心惶惶。

此外，裁員多衝著中階主管來，使得重組的工作混亂且溝通不良。

還在職的員工告訴科技媒體，Google職場氛圍已變得悶悶不樂、烏煙瘴氣。

企業文化變得害怕和震驚

「到下午4點半，大樓已經空了一半，」一位員工賽里奧（(Hirsh Theriault）在LinkedIn分享，原本許多員工很樂意在晚上和週末做額外的工作，來完成創新的嘗試，但現在已很少有人有動力這麼做了。

在創投Y Combinator的論壇Hacker News上，在Google工作或曾是Google員工的帳號，發文議論著公司的文化變遷。

「我真的看不出公司在重要專案上解僱高績效員工的任何原因，」「現在內部文化的最佳描述是『害怕』和『震驚』。」

「科技界其他領域經常做出這樣的假設：Google很特別，與其他公司不同。但這幾波裁員顯示事實並非如此。」

「Google將整個產業的裁員浪潮視為一個機會，來嚇唬他們的工程師，並將文化轉變為更激烈、等級森嚴的模式。」

這些帳號分享著他們的體悟。而在專家眼裡，觀察也相去不遠。

「從人力資源的角度來看，這是一場噩夢，」人資公司TalentCulture創辦人比羅（Meghan M. Biro）說，這完全扭轉了Google們作為理想雇主的形象。」

《紐約時報》科技記者也直言，這幾波裁員改變了長期以來人們對於「在Google工作」的定義。

裁員的深遠影響

已被裁員的前員工們透露，一些業務可能會被影響。

1月份，Google從核心工程部門裁掉了數百名職員，他們負責整個公司的基礎設施和工具。

這個部門的一項重要任務是幫助Google遵守歐盟在3月上路的《數位市場法案》。原本在這個專案裡的員工擔心，現在的人手不足以應付新法案要求科技公司配合處理的任務，可能在截止日前無法遵守計畫。

除此之外，Google過往長期鼓勵員工從事實驗性專案，但現在，試圖開發新產品和服務的內部孵化器Area 120的職位，幾乎被裁光了。

還留在公司的員工透露，現在大家更不願意做20%的副業項目了。在Google工作16年的布雷尼（Rupert Breheny）觀察，「這是一個令人遺憾的轉變。」

曾組織罷工的前Google員工史泰普爾頓（Claire Stapleton）指出，雖然Google作為一家傑出的科技公司，仍將是一個理想的工作場所，但現在它對員工的吸引力可能更多是來自薪資等物質福利，而不是曾經定義公司文化的「創造力」和「友誼」等等。

「換句話說，它將被視為一家更傳統的公司，」史泰普爾頓總結。

Google的辦公室文化一直對於全球各地的新創有示範性，但它的殞落，可能讓世界各地的辦公室缺乏一個前瞻、大膽的案例供它們參考。

「我們在人類歷史上遇到了一個小插曲，雇主被迫像真正的人一樣對待他們的員工（指Google曾經開放的企業文化），持續了一陣子，做得不錯，但現在又回到了靴子踩在我們臉上的情況，」一位留言者在Hacker News這樣說。

（資料來源：CNN, NYT, Hacker News, Business Insider, Bloomberg）

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