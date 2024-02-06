一天掃11萬張台積電 外資回頭抱台股！熱錢像瘋狗浪 投資人該跟嗎？

【文．嚴珮華】

台積股價逼近天價，台股重返季線，直接站上萬八。外資掀起資金瘋狗浪，1月至18日大賣1655億元，但19日大買800億，並連續7個交易日大買逾1700億。2024年哪些類股在發燙？怎麼佈局？

今年市場由外資、內資共構

AI商機不再是天邊的彩虹，將反映在企業獲利上。野村投信國內股票投資部主管姚郁如預估，今年台灣企業獲利將從去年衰退三成，逆轉為成長21%，台積對整體獲利成長扮演關鍵角色。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維說，樂觀情境是，台股企業獲利將成長18％至23％，推升本益比由去年的16倍上修至17到18倍，台股上看2萬點；即使悲觀情境發生，台股企業獲利僅成長12％，本益比回到16倍，台股指數低點仍可守在16000點。投資人如何站在內外資資金浪頭上，登高望遠，以利投資穩操勝券？

心法1：以台積與AI股馬首是瞻

外資狂掃台積逾11萬張，是2020至2022年大砍台積逾100萬張後，展開的回補庫存行動，台股漲跌唯台積是問時代再度來臨。

除此之外，AI股沉澱半年後，有捲土重來之勢。緯穎1月23日以2220元改寫歷史新高；外資力挺的緯創、廣達、英業達、欣興、技嘉、奇鋐、勤誠等AI股展開波段攻勢。

外資1月份先大賣再大買台股，農曆年假期後，應觀察後續外資對台股、台積及AI股是持續熱情，還是短期激情。

心法2：從外資看好的個股中尋寶

摩根士丹利今年出具報告，點名看好台股12檔股票，包括台積、聯發科、晶心科、愛普、台達電、技嘉、中信金、億豐、鈺齊-KY、儒鴻、聚陽及統一超，6檔電子股中4檔為IP（矽智財）股，傳產中3檔為今年奧運相關股。

此外，包括野村、瑞銀等外資也看好台積、信驊、聯發科、廣達、台燿等科技股。

心法3：從投信法人的買進找黑馬

「投資人可關注投信法人的買進，找黑馬股，」康和證券投資總監廖繼弘建議，只要被這些投信列為ETF成分股的標的，買盤加持下將帶來一波漲勢，且這些ETF定期於一年、半年或一季更換成分股，使得被投信選中的標的，籌碼面相當安定，不似外資一夕變臉。

「國內投信發行被動式ETF規模激增，目前已可與外資分庭抗禮，」廖繼弘說，外資過去隻手能擾動台股風雲，但如今已今非昔比。

2024開年後，外資熱錢強勢來去下，台股已經歷資金瘋狗浪的震撼教育。投資人今年須謹慎掌握資金的浪潮，以期投資能乘風破浪。

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