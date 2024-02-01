蘋果App Store大變革！歐盟新法規如何衝擊科技巨頭？

【文．田孟心】

未來，歐洲的iPhone用戶不用App Store就能載應用程式，也可以不使用Safari瀏覽網頁、以Apple Pay之外的支付系統付錢，蘋果為何退讓至此？可能影響全球的新法規標準，其他科技巨頭將面臨什麼風險？

自從蘋果在2008年推出App Store以來，它一直嚴格控制著iPhone和iPad上允許使用的應用程式和服務，使得這家科技公司牢牢掌握了數位經濟中最有價值的店面。

現在，這樣的榮景正在消退，蘋果在歐洲遭新法規《數位市場法》（DMA）開第一槍。

未來的多商家iPhone

今年3月起，蘋果在歐洲的政策進行重大調整。

歐盟27國iPhone和iPad用戶將首度能使用其他應用程式商店下載遊戲、生產力工具和其他應用程式，例如使用Google應用程式商店。

銀行和網購平台，可以在iPhone提供自己的支付方式，不一定要用Apple Pay了。

未來，購買新iPhone的人們還將看到一個選單，讓它們挑選要用蘋果的Safari瀏覽器，還是Chrome或Firefox。

蘋果政策的轉變，都是忌憚著《數位市場法》。這部具有深遠影響的法律，鎖定全球最大的科技公司在電商、社群媒體、訊息等領域的獨佔權，希望在這些產業引入更開放的競爭。

App Store負責人席勒（Phil Schiller）在一份聲明中表示：「我們今天宣布的變化，符合歐盟《數位市場法》的要求，同時有助於保護歐盟用戶免受該法規帶來的，不可避免的更多隱私和安全威脅。」

席勒的意思是，除了服膺新法規，蘋果還是採行了其他回擊政策。例如它已經創建了一個系統來監控所有iOS應用程式，批准替代的應用程式商店，並追蹤替代支付系統。

長期以來，蘋果不滿接受歐盟在監管方面的激進態度，並認為歐盟思維將讓惡意軟體變得猖獗，因為缺乏了蘋果這樣一家獨佔的審核機構。

「這些變化損害了Apple檢測、預防和對iOS上的惡意應用程式採取行動的能力，以及處理用戶從App Store外部下載到問題應用程式的能力，」蘋果在一份聲明中表示。

蘋果也在收費方面做出調整。首先是對於在12個月內下載100萬次以上的應用程式開發商，收取每次下載0.5歐元的費用，無論是否透過App Store下載都算。其次，蘋果也降低App Store的上架費，從30%削減至17%，希望盡量維持原有的開發商群。產業分析師預期，新規則可能會對蘋果的財務狀況帶來負面影響。

Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）對蘋果的調整嗤之以鼻，蘋果的新政策「強迫」開發商在使用App Store，或面臨新的「垃圾費」之間做出選擇。史威尼還警告，蘋果對競爭對手商店的審查，可能會阻止自家的Epic Games Store在iOS上推出。

布魯塞爾效應，可能擴及全球

無論如何，蘋果仍因為歐盟法規做出很大的改變。就像它在中國遵守共產黨政府規定，封鎖許多App。

《數位市場法》是2018年《通用資料保護規則》（GDPR）之後，最全面的數位政策。

歐盟委員會資深數位官員布雷頓（Thierry Breton）表示，「面對大型線上平台表現得『大到不在乎』的情況，歐洲已經堅定了立場。」

《數位市場法》將適用於「守門人」平台，也就是市值超過750億歐元的大型科技平台，像是Google 、亞馬遜、蘋果、微軟和Meta。

下一步，亞馬遜將被禁止使用從外部賣家收集的數據；Google將不能在未經用戶同意的情況下，從不同的服務收集數據來提供針對性的廣告；Meta旗下的WhatsApp可能需要讓用戶發送競爭軟體Signal或Telegram的訊息。

哥倫比亞大學法學教授布拉德福德（Anu Bradford）創造了「布魯塞爾效應」一詞，說明歐盟法律的影響力。他表示，歐洲規則往往成為全球標準，因為公司更容易在整個組織而不是某個地區應用這些規則。

在醫療、運輸和銀行業，歐盟的新標準也經常被全球採用。在數位法規方面，《通用資料保護規則》已成為日本和巴西等國家的典範。

（資料來源：Techcrunch, The Guardian, NYT, FT）

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