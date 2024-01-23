選後美中台局勢 戴杰：北京可忍受賴清德做一任、美國擔心立法院

【整理 天下編輯部】

2024年，台灣與美國的兩場總統大選，不僅決定美中台關係前景，更將影響世界局勢。美國學界少數同時理解美中台的專家、賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任戴杰（Jacques deLisle）在2024天下經濟論壇（CWEF）冬季場，針對台灣選後情勢，提出第一手分析。

台灣總統大選後，對美中台關係來說，有一些確定的事，也有一些不確定的事。

確定的事，賴清德表示將延續蔡英文路線，在中華民國憲政體制下推動兩岸關係，維持現狀和台海和平穩定；加強台灣對中國威脅的嚇阻能力；在不宣布正式獨立前提下維護台灣主權，在沒有政治條件、對等尊嚴前提下，願意和北京對話。

台灣也將繼續和理念相近的民主國家加強合作，包括美國。台灣獲得沒有正式外交關係國家的強大支持，以及台灣在國際事務上展現出自己是個負責任的參與者，是在面對中國時的最大保障。

賴政府兩大不確定性

不確定的事包括，賴清德的國安團隊到底會有誰？蔡英文的團隊有多少人會留下來？蕭美琴擔任副總統，多少可以確保蔡英文路線可以得到延續。

美國外交圈和對台政策制定者對賴清德並不熟悉，賴清德在外交兩岸事務方面並沒有足夠經驗，是不是真的如他所說會延續蔡英文路線，還是走回他過去所說的「務實台獨工作者」？

另外一個重大不確定性就是立法院，未來三黨不過半，立法工作很容易出現僵局，這會限制新總統的施政空間。從美中台關係的角度看，最大擔憂就是新總統編列國防預算和軍購政策，可能會在立法院受阻，這是美台關係最關鍵的元素之一。

北京發出正向訊號

在北京對台灣大選結果的反應方面，到目前為止大部份都是重複過去的論調，包括重申九二共識、一個中國原則是兩岸互動的基礎、強調統一是不可避免的。另外也重申台灣是中國內政問題，反對外部勢力干預，甚至反對包括美國在內的外國政府對台灣大選表示祝賀，反對各國和台灣有官方互動與合作。北京也表示要繼續和台灣有關政黨合作，推動民間交流。

和過去比較不同的反應，是國台辦表示，從得票率來看，民進黨已經不能代表台灣多數民意。我認為這句話是個正向的信號，表示北京還不認為台灣問題已經失控。未來兩岸對話的可能性還是很低，繼續維持一種冷和平的關係。北京將繼續打壓台灣的國際空間，繼續進行「灰色地帶戰術」施壓台灣，利用ECFA或其他工具，在經濟上施壓台灣。

未來重要的四個時間點

首先是今年11月的美國總統大選，如果川普當選，肯定會帶來更多不穩定。接下來是台灣2026年的地方選舉與2028年下一場總統大選，關鍵是賴清德是否會連任。另外就是2027年的中共第二十一次全國代表大會。

這次來台灣觀選之前我也訪問北京，我的理解是，北京可以忍受賴清德這次勝選，民進黨執政12年，但若賴清德在2028年連任，對北京來說，可能就會代表和平統一的希望變小了，對兩岸關係來說可能會是個問題。

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