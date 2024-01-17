最懂美中台關係的美國學者：總統大選後的兩大顧慮

【文／ 辜樹仁、袁兆遠；圖片／戴杰提供】

【2024天下經濟論壇CWEF】台灣和美國今年都將選出新總統，美中台關係可能如何演變？賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任戴杰指出選後兩大顧慮。

2024年，台灣和美國都將迎接總統大選，這兩場選舉不僅將決定美中台關係前景，更將影響世界局勢。

美中台關係在兩場選舉後究竟將如何演變，美國長春藤名校賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任戴杰（Jacques deLisle）在先後訪問中國大陸與來台觀選後，將出席天下經濟論壇（CWEF），提出第一手觀察與分析。

戴杰專研中國法律與政治，是美國學界中少數同時理解美中台的專家。在最近《天下》專訪中，他表示中國5年內武力犯台的可能性很低，而兩場選舉後最主要的顧慮，是新總統如果政治授權不足、國會分裂，就可能會影響到兩岸政策的執行與美中台關係，以下是專訪內容摘要：

美中雙方從去年下半年開始，確實在努力穩定關係，或至少是避免關係進一步惡化。但我認為要克服已經變很糟的美中關係，將會非常困難，因為這個問題已經深植在兩國政治當中。

在台灣問題上，美中雙方到現在沒有任何互信，但雙方的目標也是要避免台灣問題演變成美中衝突。

美國政策圈普遍認為，北京沒有統一時間表，2027年不會是個觸發點。但大家對習近平要求解放軍要在2027年之前具備入侵台灣的能力這件事，沒有任何懷疑。

降低對中挑釁，以多爭取時間

中國對台灣動武的觸發因素是存在的，但並不是說會出現在行事曆的某個日期。問題是，什麼因素會觸發北京對台灣動武？

我們現在只知道，當北京認知到和平統一無望，武力成為實現統一的唯一方式，加上採取行動的機會之窗正在關閉，危機就可能會發生。

這可能是美中戰略平衡出現不利於中國的變化，可能是中國國內政治情勢，也可能是美國做了一些事情，讓北京認為美國對未來兩岸之間的政治安排，不採取開放的態度，支持台灣事實上的獨立。另外，顯然也包括台灣正式宣告獨立。

我們可以做的，就是少做可能被北京誤讀或被當成藉口，導致北京對台灣施加更大壓力的事情，以及避免明顯的挑釁。再多爭取一些時間，把事情往後推遲。這當然包括台灣繼續表達維持現狀的立場。

2022年裴洛西訪台，是表達對台灣堅定的支持，但另一方面，就被北京視為美國的挑釁，成為正當化軍演與脅迫行動的藉口。

近期兩岸要對話很難

面對中國壓力，華府現在普遍的觀感是，台灣在軍事準備上已經取得進展，但還是有不足之處，例如還缺乏民防體系。

除了軍事準備外，毫無疑問，避免衝突最好的方式之一，就是對話。美國主流的觀點是，在蔡英文總統任內，兩岸之間沒有對話，是因為北京沒有回應，所以這並沒有成為美台關係中的棘手問題。

如果賴清德獲勝，延續蔡英文政策，對兩岸對話保持開放態度，加上如果美國持續認為，兩岸缺乏對話與可能走向危機的風險，主要是由北京造成的，那麼，我認為華府就不會給台北太大壓力，採取行動與北京接觸。

但進行對話，給兩岸關係降溫，符合所有人的利益。不過至少近期內，我對北京的回應不是很樂觀。

不論誰當選，激進改變空間小

不論下一任台灣總統是誰，我認為在台灣的政治現實下，兩岸政策脫離過去長久以來的維持現狀路線，出現激進改變的空間很小，也不會給美台關係帶來太大的問題。

如果侯友宜當選，大家預期會看到兩岸解凍、與中國大陸更多接觸。我不認為美國會視此為風險，損害美台關係。因為能降低衝突，是會受到歡迎的。

賴清德的勝利對美國來說，也不會是太大的困擾，將被視為對蔡英文政策的延續，而美國認為這些政策是負責任和溫和的。問題是北京不願意與民進黨政府接觸所引起的。

主要的顧慮，是他們的政策能否被有效地執行。

賴清德能否能像蔡英文一樣，熟練地推進民進黨政策？侯友宜是否有足夠的深度來管理中國對他的期望，同時又不會因此疏遠美國？

另一個顧慮是，當選總統，但得票率不到5成，立法院中他的黨派也不是多數。這將影響到新總統的政治實力、政策落實能力和政府效能，進而影響到台灣是否有充足的實力與中國打交道，也會影響美台關係中的重要議題，如軍購和國防預算等。

授權不足的總統和分裂的政府一向都令人擔憂，因為總統通常會因此傾向保住自己的政治基本盤，這會創造一些風險。

如果川普有第二個總統任期，將更難預測，因為第二次川普政府將充滿效忠他的人，而不會是傳統共和黨政策菁英。 （Getty Images）

川普第二任將更難預測

如果說台灣大選將產生極大影響力，而且是令人焦慮的，那麼美國總統大選就更是如此。不僅因為美國在國際舞台上更有份量，也因為候選人之間在各種政策議題上，有更大的分歧。

大家對川普的擔憂是，如果他有第二個總統任期，將更難預測，因為第二次川普政府將充滿效忠他的人，而不會是傳統共和黨政策菁英，那些曾在川普政府中深度參與中國政策的幕僚，都已經疏遠川普。

另外一個問題，很類似之前講到台灣的兩岸與美國政策，在美國也是一樣，基本的政策方向都在那裡。但如何執行，將取決新總統是否有能力將國內的混亂勢力控制住，取決於外交政策在多大程度上會受到國內政治危機的影響。

這在川普執政下，顯然會比較困難。政策執行得不好，可能會帶來非常糟糕的後果。

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