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從100元到上萬元都有 保溫瓶為什麼價差那麼大？

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
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【編譯 張詠晴】

效能佳的保溫瓶，讓你隨時有熱飲暖身、冷飲透心涼。市面上那麼多保溫瓶，價差相當大。貴的一定比較好嗎？差別在哪裡呢？

保溫瓶的價格通常會因幾個因素而不同，包含性能品質、是否依循健康標準、設計、保固期和品牌。

在性能和品質方面，除了產品規格之外，保溫效果和時長等功能大大影響價格。另外，它是否符合國際規範的要求、使用安全的材質，且經過質量測試，和上市前的產品測試。

強度和耐用性則包含它是否可以在各種環境因素下，保持功能和外觀，比方說不脫漆、不釋放出有毒物質，且經長年使用也經得起考驗。當然，放在包包中，瓶子裡的液體就外漏這種低級失誤也不該出現。

美觀性則更是決勝點，當性能與保溫功能相當，不可諱言，能不能讓消費者第一眼就愛上，往往還是關鍵。

是否符合健康標準，是不可妥協的。 考量保溫瓶是日常使用，且直接就口飲用的產品，當然不能讓補水反而變成對身體的傷害。

在觀察保溫瓶是否符合健康標準時，可以考量下面幾點：

原物料：確保保溫瓶由無害材質製造而成，絕對不含致癌物石棉。

瓶蓋和瓶身的設計：設計不良的壓力蓋一般來說更難以清潔，翻蓋式則更能避免藏汙納垢。

瓶內會不會滋長細菌：如果密封性不足，可能導致蓋子或保溫瓶內部，甚至保溫瓶外殼和內瓶之間的空間內滋長細菌。

確保材質耐高溫，不會在與飲料交互作用後產生有害物質。有些保溫瓶在製造過程中使用了劣質橡膠，會改變飲料的味道，這就是很多人反映「喝起來有塑膠味」的原因，在與飲料直接接觸的部分使用純矽膠往往可以避免這種狀況。

是否符合使用者需求。非盈利組織《消費者報告》（Consumer Reports）強調，是否符合需求這一點攸關不同使用者的感受，比方說很多人強調保溫瓶的「握在手中的感覺」，這就跟個人手的大小有關。開車通勤的人則往往希望可以單手打開杯蓋，在途中啜飲一下，這時候彈力式杯蓋就更符合所需。

保固期也會影響售價。當產品需要維修，或部分配件需要更換，能夠透過代銷商或品牌端直接進行保固的商品，往往售價會高一些。

一般來說，知名品牌珍惜自身建立的名聲與價值，往往會致力追求商品品質，以及提升顧客體驗，在售後提供保固以及良好的售後服務。當然保溫瓶的品質愈高，價格也會愈高，但大廠牌由於可以大量生產，降低成本，因此還是很有機會提供高性價比產品。

（資料來源：Rose Thermos, The New York Times, Consumer Reports）

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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