花十億買無人島只蓋200房、還孵海龜？信義房屋二代在想什麼？

【文．鄧凱元】

信義房屋投資馬來西亞無人島，先花兩年孵海龜，還要防止有人偷吃蛋；為了種樹，得從改善土壤做起。耗費這麼大的工夫，卻只規劃了200間房，值得嗎？調查發現，半數消費者都願意為了「永續旅遊」多花錢。

復育海龜與森林，打造零碳觀光島

站上這座佔地800公頃的無人小島，細緻白沙與湛藍色海水，讓靜謐的小島更顯熱帶風情。島上的簡易碼頭，飄揚馬來西亞國旗、沙巴州旗與信義房屋的旗幟。

不過，從馬拉西亞前島主手上買下小島多年，信義房屋並不急著開發，而是在海島上復育起海龜與森林，要先累積碳權，將小島打造成淨零碳排的觀光景點。

要恢復生物多樣性很難，這個任務落在信義觀光旅遊事業群總監周君澔身上。周君澔是信義房屋創辦人周俊吉次子。今年10月，周俊吉的長子周耕宇，歷經10多年在集團的歷練後，接棒成為信義房屋董事長，負責集團整體的營運，而弟弟周君澔則主責海外觀光事業。

兩年前，周君澔成為信義房屋在馬來西亞的第一號員工，長駐馬來西亞發展觀光事業。

兩年來，周君澔與團隊成員已經成功孵化出兩千多隻小海龜。不過，要等到海龜再度游回島上產卵，需要20到30年的時間，而且海龜的天敵很多，真正能存活下來的海龜，可能僅有0.1%左右。

信義觀光旅遊事業群環境永續專案經理張又文，長駐在島上陪伴海龜蛋孵化，他表示，「我們每天都在跟時間賽跑，在台灣的海龜，通常在海灘下完蛋、完成標記後就會避免人為干擾，但這裡的漁民有吃海龜蛋的習慣，所以我們會把海龜蛋挖起來，放在人工的沙灘環境裡，等到海龜孵化出來後，再放回海邊讓牠們游走。」

除了生態復育外，大規模造林、累積碳權更是零碳島的重要目標。但要先解決的問題是，改良島上的土壤。為此，信義房屋在當地聘請了擁有沙巴大學森林博士學位的信義觀光旅遊事業群專案經理陸重立來想辦法。

百分百綠能，盼自給自足

目前的規劃是，信義要將60公頃的土地保留，作為種樹之用，預計每公頃最多可以種植1000棵樹木，若種滿6萬棵樹，每年可累積1600公噸的碳匯。未來，信義房屋也將研究在海上種植海藻等，累積藍碳。環攤島累積的吸碳量，將用於抵銷島上飯店所產生的碳排。

這座小島，已經鋪設太陽能板，未來將百之百使用綠能，也正規劃種植蔬果等，盡力做到小島的自給自足。

周君澔說，觀光與永續平衡的拿捏不易，因此環灘島的低密度開發，找了瑞士國際酒店顧問國「國富浩華國際」（Crowe Horwath）進行市場及可行性調查，目前規劃最多2間酒店，總房間數不超過200間。

台灣永續旅行協會理事長陳盈潔說，近年來國內外都興起了永續旅遊的風潮，但永續旅遊不是主張旅遊要像苦行僧一樣，而是鼓勵旅行業者，從飯店與旅程的管理，導入對環境、社區、文化更友善的營運模式。

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