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賣車能維持多久？叛逆車商二代引進日本最大洗車 如何帶40歲企業轉型？

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝

【文 康陳剛】

電動車威脅汽車經銷商生計，轉型求生已勢在必行。新苗汽車執行董事彭仕邦10年前接班又創業，從賣車跨到租車，近年更代理日本第一大洗車鍍膜品牌KeePer進入台灣。這位「非典型二代」，如何帶領成立40年的地方車商兩度拓展版圖，營收翻倍成長？

KeePer從疫情期間進入台灣市場，今年11月在竹北開出首家旗艦店，總部社長賀來聡介還特地來台見證。而主導KeePer在台推進的靈魂人物，是45歲的代理商捷博董事長彭仕邦。

賣車、租車又洗車，40年車商大轉型

不過，引進KeePer只是彭仕邦事業版圖的一小部份。他其實是福特新竹、苗栗經銷商新苗汽車第二代，開玩笑說自己從小待在汽修廠，是喝機油長大。

2012年，彭仕邦辭去外頭的工作、回家接班，擔任新苗汽車執行董事，同時延伸家族事業版圖，引進北美租車龍頭品牌艾維士（Avis），接班、創業同步進行。

十年內，彭仕邦讓這家成立40年的地方車商，拓展出賣車、修車外的周邊事業，包括艾維士、百捷租車和Zipcar共享租車，以及最新加入的KeePer，早已脫離地方經銷商格局，形成以「車」為核心的企業集團。

儘管一切看來順風順水，但接班原來並不在彭仕邦的計劃內。尚騰汽車集團執行長吳睿弘觀察，與多數車業二代畢業後進公司逐一熟悉銷售、財務和營運，最後接班不同，彭仕邦可說是「非典型的汽車業二代」。

即使在接班後，新苗經銷本業重新站穩腳步，但彭仕邦也預見在電動車浪潮下，汽車經銷商的生意可能會愈來愈難做，「有很多人跟我說，其實你不用做什麼就維持（當經銷商），日子也不會太難過，可是他能維持多久？」

「你不可能一直用相同方式做生意，總有一天會被市場淘汰掉，」他觀察，與售後維修遭遇危機不同，汽車美容市場反而正在成長，才決定引進KeePer為集團打造第三條成長曲線。

挑戰全國，難關仍在前方

但要以地方車商的經營規模，挑戰目標放眼全國的租車和洗車鍍膜市場，仍有不少難關等在前方。

目前艾維士在台灣營收規模已超過15億，其中有七成來自企業長租，並以跨國公司為主；個人短租客戶有超過五成來自北美、東南亞等地區。

對於KeePer，一位車業人士則觀察，KeePer雖然是日本上市公司，具有品牌實力，但洗車鍍膜仍是勞力密集的工作，在大缺工之下，如何培養並留下人力是關鍵。

此外，台灣尚未出現大規模的連鎖洗車鍍膜品牌，市場接受度仍待檢驗，KeePer必須證明獲利模式在台灣可行，吸引加盟主加入，才有可能擴大規模，甚至達到日本母公司位居龍頭的水準。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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