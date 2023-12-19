誰當選總統都不平靜！完全執政愈來愈難 新政府的3種形式

【文 鄭閔聲】

【2024經濟大預測】無論下任總統是誰，都難再出現如蔡英文、馬英九的強勢領導；國會走向微弱多數或沒黨過半，新政府勢必要更會溝通。聯合政府會出現嗎？選後三種情境，看台灣政局會上演哪一套。

1月13日的台灣大選，將是對總統蔡英文執政功過的信任投票。現任副總統賴清德強調政績，主張延續蔡英文路線，穩健前行。而力求政黨輪替的挑戰者侯友宜與柯文哲，則不約而同以「下架民進黨」，為選戰定調。

場景一：民進黨完全執政

過去16年來，現任總統所屬政黨，在國會都取得絕對多數，但未來4年，一黨「完全執政」的穩定結構可能出現鬆動。

依照目前政治版圖，擁有62席立委的民進黨，仍可能在未來4年繼續掌控國會，賴清德也不斷呼籲選民支持賴蕭配的同時，更要讓民進黨國會過半，才符合責任政治精神。

賴清德的目標，也是選後的第一個可能場景：民進黨繼續完全執政。但中正大學政治系教授蔡榮祥分析，如今民進黨總統聲勢不及當年，因此即使贏得國會過半席次，大概也只是「微弱多數」，難以提供賴清德政府充足的政治能量。

另一頭的國民黨雖也喊出國會過半，但考慮藍營在國會僅佔38席，即使侯友宜勝選，立委要一口氣超越57席門檻將是高難度任務，國民黨完全執政的可能性相對較低。

場景二：國會三黨不過半

如果總統所屬政黨無法控制國會，可能出現少數政府與聯合政府兩套劇本，而兩者都將考驗執政團隊的溝通與政策說服能力。若賴清德當選，但民進黨國會未過半，新國會2月成立後，選前曾密切洽談合作的國民黨與民眾黨，可望聯手攻下立法院正、副院長，5月20日就職的賴清德則自行任命閣揆，組成少數政府。

台大政治系教授王業立分析，台灣上次出現少數政府時，立委選制仍為複數選區，且立法院長是擅長溝通折衝的王金平；立委選制改革後，政黨黨紀對個別立委的約束力更強，再加上民進黨過去8年作風較為強勢，藍綠對立勢將更為激化，難以找出妥協空間。

場景三：發生政黨輪替

如果2024年發生政黨輪替，柯文哲已明確表態當選後將組成聯合政府，侯友宜雖曾在藍白合協商階段說過「聯合政府勢在必行，」但隨著兩黨合作破局，一旦國民黨重返執政，究竟是會組織聯合政府或少數政府，仍不明朗。

蔡榮祥分析，規模較小的民眾黨如果執政，勢必得引進國民黨人才襄助；但若是國民黨當選，在國會既未過半又不是最大黨，衡量客觀局勢後很可能放棄少數政府，選擇與民眾黨進行政黨協商，在國會議長選舉與組閣過程上合作，由席次較多的國民黨出任閣揆，民眾黨擔任特定部會首長並取得所轄政策主導權。

在聯合政府的劇本下，總統雖仍手握任免閣揆權力，但必須同時尊重兩黨主席與國會領袖意見；也由於聯合政府的正當性，來自多黨共同掌握的國會多數支持，行政院長相對總統的自主性，將高於一黨完全執政，而立法院正、副院長的角色也將更為吃重。

這意味著不論誰當總統，朱立倫、柯文哲，以及被視為下屆立法院長熱門人選的國民黨不分區頭牌韓國瑜，這幾位擁有直轄市長資歷的重量級人物，勢必對聯合政府的組成與運作擁有話語權，更加考驗總統的協調折衝能力。

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