台美租稅協定預計2024年上路！台積不是最大贏家 他們才是

【文／盧沛樺；圖片／黃明堂攝】

【2024經濟大預測】護國神山台積電撼動美國稅制，讓膠著已久的台美租稅協定，有機會2024年上路。可是，這波受惠對象竟然不是台積電，為什麼？

台積電果真是護台神山，甚至動搖美國老大哥的稅制，將一舉嘉惠眾多台廠。

「現在要美國簽訂租稅協定是一件不容易的事，」德勤國際稅務中心亞太區執行總裁張立華口氣興奮地說，「這件事（指台美租稅協定）發展非常快，是非常稀有的事。」

租稅協定是兩國為了避免企業遭雙重課稅，台灣現在已經與35國簽訂租稅協定，但美國是遺漏的一塊拼圖，主要礙於政治因素。直到台積電宣布到亞利桑那州蓋晶圓廠，讓整件事重現曙光。

台美租稅協定，預計2024年中上路

2022年7月，兩位美國參議員范霍倫（Chris Van Hollen）、薩斯（Ben Sasse），共同呼籲洽簽台美租稅協定。

自此一路開了綠燈，為避免中國阻撓，美國不走傳統協定模式，改修訂國內稅法，提出「美台快速雙重稅收減免法案」，比照租稅協定的優惠稅率。財政部長莊翠雲已公開承諾，2024年中一定會完成簽署。

9月底，台北信義區南山廣場大樓的一間百人會議室，擠滿上市櫃公司的財會主管，聆聽來自香港、鑽研美國稅務的張立華，剖析最新的台美租稅協定草案。

其中一位聽眾是研華的財會部門主管。研華綜合經營管理總經理、財務長陳清熙解釋，美國是研華最大市場，營收佔集團三成，在沒有租稅協定時，要從美國匯回100元盈餘，扣掉在美國扣繳30元，回台再繳營所稅14元，實際拿到手的錢只剩下56元，非常不划算。因此，長期以來，不只研華，多數在美國賺錢的台廠都把盈餘留在美國。

在全球低利率時代，集團跨國資金調度沒彈性，還能借便宜的錢因應，但疫後借款成本上揚，資金不易調度成為廠商一大痛楚。

資誠全球稅務服務主持會計師曾博昇舉例，以前台灣母公司配發股利，寧可找銀行借錢，也不會從美國匯回盈餘，但現在借錢變貴，大老闆想收回美國子公司的錢，才發現代價很大。

台美租稅協定這麼重要，另一層原因是，美國是全球罕見的高扣繳稅率國家，在美國營運的外商，若要匯出股利、利息、權利金，扣繳稅高達30%。

次高是韓國22%，台廠佈局的其他市場，扣繳稅率多在20%以下，墨西哥更只有10%。

受益「美台快速雙重稅收減免法案」的廠商，最快是早至美國投資的台商。 （黃明堂攝）

台廠三大利多，在美投資成本降低

「美台快速雙重稅收減免法案」若上路，將帶來三大益處：

第一，股利匯回扣繳稅率減半，由30%變15%。若持股一成以上，且持有逾一年，再降至10%。

第二，在美國只有發貨倉庫或展示空間，未來不必在美國繳稅，因為不屬於常設機構。

常設機構是國際租稅協定的核心，藉此界定一國對境內外商企業能否課稅。勤業眾信國際租稅主持會計師廖哲莉解釋，以前台商在美國，無論有沒有設公司，只要有美國來源所得，就要申報營所稅。但租稅協定裡明定，若倉庫只用於存貨、展示、運送，排除在常設機構外，就不必在美國申報營所稅。

第三，台灣公司派人到美國工作，若居住美國未達183天，不必在美國繳稅。但雙重國籍者除外。

「簡單講，赴美投資的成本降低了，」張立華總結。

但出乎意料地，首波受惠者恐怕不是台積電，而是早已佈局的筆電廠 、家具廠等。

「他們（指台積電供應鏈）還在燒錢蓋廠，短期沒有盈餘匯回；對已經賣很多產品到美國，錢一直卡在美國回不來的，就有很大的利多，」資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人解釋。

在美國有銷售通路的自行車大廠巨大，發言人李書耕告訴《天下》，過去從未考慮把美國的盈餘分配回台，但隨稅率降低，未來可以納入考慮。

跨國公司總體檢，要注意什麼？

影響所及，集團架構也必須調整。

主因是，早期台商赴美投資，習慣以在英屬維京（BVI）或開曼群島的公司去控美國子公司，未來會變成得不償失。「因為控股公司若沒有實質營運，美國不同意廠商用優惠稅率，」蘇宥人解釋。

一家年營收達百億規模的上市公司財會主管透露，公司正在調整集團架構，把控美國子公司的BVI公司改成荷蘭公司，該公司在荷蘭有數百名員工，符合實質營運，扣繳稅率才適用10%。

張立華也提醒，這次修法較新的地方，增訂敏感性國家（countries of concern），是依據「晶片法案」裡明定受美國制裁的國家，如中國、北韓、俄羅斯、伊朗等，如由前述國家控美國子公司，無法享受優惠稅率。

未來發貨倉庫或展示空間，不必在美國繳稅。 （黃明堂攝）

「現在客戶要投資美國，我們都建議直接去投資，」廖哲莉說。

台美租稅協定要上路，財政部也要對在台灣的美商祭出對等租稅優惠。這代表，原本在台美商匯出盈餘，原本要扣繳21%，未來也會降至10%。

台美企業界殷切期盼、政界具高度共識，睽違已久的台美租稅協定，這次真的迎來康莊大道。

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