ChatGPT問世一週年 有什麼事真的改變了？

【編譯 張詠晴】

ChatGPT問世一週年，矽谷心態、什麼人才搶手都改變了。躬逢AI盛事，一切熱潮是否名符其實？很難給這個問題一個簡要的答案，正如所有新技術一樣，在帶來實質好處之前，往往有許多漏洞需要補。

AI軍備競賽，改變矽谷心態

在2022年耶誕節前夕，Google法務長華克（Kent Walker）緊急召集律師團，直接毀了他們的假期。《紐約時報》報導，他們原本的主要任務是保護世界最有價值企業之一Alphabet的利益，像是處理各種反壟斷控訴。但他們的主要任務在9天內歷經了翻天覆地的改變，主要原因是執行長皮蔡（Sundar Pichai）決定推出一系列基於人工智慧技術的產品，愈快愈好。

不只Alphabet，幾乎所有矽谷公司都歷經了一場震撼教育——11月30日，Open AI發布聊天機器人ChatGPT。

接下來的12月，矽谷改變了。除了將人工智慧變成企業客戶和個人客戶可使用的產品，對AI發展的疑慮和擔心則被擱置了。從前小心翼翼測試產品，盡量做到萬無一失再將產品上架的矽谷，歷經了心態改變。

變現了嗎？

在近期財報中，明顯可見Meta、Google數位廣告收益絕地反彈。以Meta最近一次公布的財報來看，廣告收入成長23.5%。Google廣告業務收入年增11%。

多家科技公司皆提到，利用AI提升了廣告投放的精準度，進而提升廣告營收。一般使用者不妨感覺一下，自己在頁面看到的廣告，是不是更接近你可能有需求或有興趣的產品。

ChatGPT改變了資訊查找的行為嗎？

就整理資訊來說，因為跨過搜尋引擎，而能立即帶來相關資訊，ChatGPT一度被稱為「Google殺手」。例如在傳統搜尋引擎中搜尋什麼是「人工智慧」，你搜尋到是一批需要篩選的搜尋結果。但在ChatGPT，你得到的將是易於理解和閱讀的條列式資訊。

不像Google卻也是它的弱點。生成式AI的回應品質，往往跟它被餵了什麼資料有關。但身處不斷變動的世界，以及真假難辨導致事實查核極為重要的時代，ChatGPT的非即時性，導致給出的資訊與真實、最新資訊，存在落差。

內容創造與擴散效果應用表現又如何？

另一個有趣的辯論在於內容創造與溝通力。ChatGPT寫出大學生或研究生等級論文，或是通過資格考試的新聞屢屢搶佔媒體頭條。但事實上，文字創作者此時此刻還無須擔心。數位媒體Maddyness 英國版編輯分享，他們團隊嘗試以AI產製新聞，但要真正成篇、符合可刊登的標準，仍需要人力的大量修正和改寫。

說起來，它可以幫忙列出一個大題綱，但往往還是需要人力的介入，所費心力比以往更大。一般來說，它有助你研究主題，而不是完成整篇作品。

未來會怎麼樣？

相信會有新公司加入人工智慧晶片陣營、我們還會有更多人工智慧數據中心，以及得以乘載各大語言模型的基礎設施。我們將看到一批又一批以人工智慧為技術基礎的小裝置，像是由蘋果離職員工創辦的公司已經推出全球第一款個人AI裝置的「Ai Pin」，準備帶領人類前往後智慧手機時代。

全球頂尖人才以及數兆美元投資，都承諾要給人類一個由AI驅動的未來，雖然我們並不知道那個未來會不會是人類想要的。

（資料來源：Bloomberg, Maddyness, NYT, Yahoo Finance, The Verge）

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