兩個月賺140萬的誘惑！詐團徵內鬼 吃午餐、打遊戲恐淪共犯

【文．盧沛樺、楊湛華、張玟榕 協助採訪．林麗珊】

「成功分行」，桃園地檢署主任檢察官葉益發，第一次在詐騙集團成員的加密通訊軟體Telegram上看見這四個字時，一度非常懷疑，「銀行員勾結詐團，這可能嗎？」更令他心情沉重的是，「信心」是金融體系運作的命脈。銀行員一直是阻詐的最後一道防線，每年還要頒獎。行員也淪陷，他必須非常謹慎。

投資詐騙金額大，需要靠銀行員調高轉帳金額；人頭也從被害者變成共犯，帳戶價碼從一本2000元飆到20萬元。檢方更懷疑，有律師參與教共犯脫罪、設計斷點阻撓辦案。

電信盤商》難證明勾結，屢抓屢輕判

他創22家廣告公司，握有10萬個門號

被新北、高雄、桃園地檢署先後起訴的羅楷傑，就是讓檢察官們提到就有氣的例子。羅楷傑做的生意叫「代收電商網站人頭帳號驗證碼」。6月被逮時，他在新莊的5間機房裡，有30台、共裝上1904張手機SIM卡的「貓池」。貓池是可一次收發多條簡訊的設備。這個生意讓詐團可透過電商、電子支付虛擬帳戶詐騙。

為了做這門生意，羅楷傑要先成立人頭公司，向電信業者買大量門號。他3年運了47次SIM卡去中國，可能給詐團使用；另一種，就是由他以貓池代操，接收簡訊驗證碼後，再用微信告訴詐團運用。

經桃檢盤點，羅楷傑以本人和人頭成立的企業社，多達22家。有趣的是，這些企業社都做廣告行銷，資本額24萬，因為根據電信業內規，20萬資本額的廣告業最鬆，能申辦2000個門號。

總計羅楷傑控有10.8萬個門號，半個月可賺200多萬，起碼已涉及170起詐騙案。一個無人公司，卻能申請2000個門號，顯然電信業根本沒有做KYC。詐團為何對電信業內規如此熟悉？

誠徵內鬼，白領淪陷

上班族尋常午餐，就可能被引誘入伙

「最近變超多間分行都有做，」朱姓行員跟同事一起吃午餐時，曾兩次想吸收同事，對話令人驚心動魄。

「同事以為她在開玩笑，」一位相關人士透露。這位出入開進口名車、手拎名牌包的行員，才剛生完第二胎，被抓前已申請好育嬰假。「張國周」請她再吸收行員，很可能是想找人接手協助詐團。（註：「張國周」是詐團裡負責洗錢的「水房」集團聯絡人）

短短兩個月，她賺了140萬，檢方發現其與詐團通聯時，她不認罪，直到追到其加密貨幣錢包。種種跡象顯示，朱女不是個案，詐團正有系統地吸收銀行員。一位熟悉詐騙案發展歷程的刑警，年初在Telegram上看見詐團明目張膽吸收行員，字眼是「內部人員條件更優」。

10年來，在打詐第一線，高檢署檢察官、打詐督導中心執行秘書卓俊忠，見證詐團手法日益嫻熟。檢調搜索機房時，會看到詐團蒐集法院判決書、不起訴處分書，還有銀行臨櫃關懷手冊。「詐團說不定已有律師，」他感慨。

組織犯罪日趨嫻熟，愈來愈少無辜者，愈來愈多共犯；分工日趨精細，愈來愈多白領淪落，道德譴責卻愈來愈輕，其結果是整個社會體制癱瘓，陷入價值危機。

【延伸閱讀】

解放焦慮！日本正夯的「一人旅行」紅到台灣獨旅適合去哪裡？

查理蒙格的7個致富心法：想得到那樣東西，最可靠的方法是配得上它

執行長：面試時千萬別問一個問題

一手半導體、一手蘋果 塔塔「印度張忠謀」的產業大計

被騙230萬只拿回5萬 上班族痛訴：人頭裝反省，關兩個月又犯、不賠錢

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載