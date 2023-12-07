曾養死上萬隻魚…家人都不敢靠近 35歲小丑魚王用湯匙撈出千萬營收

【文 李若雯】

獲得全國模範漁民的薛雍霖，專賣客製小丑魚，他養的尼莫不是橘底白紋，而是黑底白紋，乃至五花八門，一隻隻撈出指定花色，一個月可以賣出上萬條，八成都外銷到歐美日。但他走上這條路，其實全無背景，只因想幫家裡省錢。

有誰能想得到，在彰化福興聚落，居然座落著全台最大的小丑魚繁殖場，8萬隻魚兒在場內悠游爭豔。

培育出這些小丑魚的，是今年甫獲全國模範漁民的薛雍霖，在12名獲選漁民中，他是唯一一個從事觀賞魚養殖的漁民，擁有碩士學位的他，靠著全人工循環水養殖環境，培育出更能適應水族箱的小丑魚。如今，他一個月可賣出近萬隻小丑魚，其中八成外銷到美國、歐洲、日本。

科技養魚一塵不染，以手挑花色突圍大廠

和一般人對傳統魚場布滿泥濘的印象不同，薛雍霖的「盛天合」小丑魚繁殖場內一塵不染，繁殖桶擺得整整齊齊，牆上白板清楚登記著各品種數量，從最常見的公子小丑，到黑颶風小丑、雪印小丑、凍瘡小丑、畢卡索小丑……宛如小丑魚博覽會。

一走進繁殖桶，只見萬頭鑽動，魚群瞬間湧近，「我們都是一隻一隻用手去挑，」高頭大馬的薛雍霖，指著桶內如米粒般大小的魚苗，說為符合客戶需求，他與同事常得用湯匙，從桶內一隻隻撈出顧客指定花色。

之所以做到如此「客製化」，原因是小丑魚批發競爭激烈，除了台灣本地有許多小型小丑魚工作坊，專門培育時下最流行的魚種，在印尼更有赫赫有名的台商蘇文炳，無論是產量、生產成本都遠勝薛雍霖，薛雍霖只能夾縫求生。

曾經的觀賞魚王國，新世代卻得從頭摸索

第一次創業失敗後，他不甘心就這樣放棄，決定自己再來一次。

這回，他糾集所有親朋好友，募足了錢，直接將繁殖場設在祖父閒置的紙箱工廠。他擴大魚場規模，同時飼養6到8萬隻魚，但沒想到卻遇到魚群不明原因大量死亡，一死就是上萬隻，慘況讓薛雍霖家人都不敢接近魚場，最後才發現是弧菌感染。

「做這個行業其實很孤獨，你要懂得跟自己相處，因為死魚時也沒人幫你，」薛雍霖坦言，為得到更多資訊，他養成了每天看國外養殖論文的習慣。然而，隨著時代變遷，愈來愈少年輕人願意投入觀賞魚養殖，產業高齡化嚴重，薛雍霖接觸到的同業平均年齡都超過55歲。

產業斷層，他當唯一的年輕人

好不容易克服了感染問題，對薛雍霖來說，下一步就是找市場。進入產業的學長姊少，也沒有家族人脈，要請教經營策略，薛雍霖只能倚靠「陌生開發」。

一次水族展，薛雍霖遇認識了觀賞魚界大老、長生魚場負責人李濟臺。魚展結束後，薛雍霖決定南下屏東，親自拜訪李濟臺。「他現在是國內小丑魚做的比較有規模、做得好的，但也是因為他投進的金額很多，」李濟臺解釋，一般觀賞魚魚場會分階段擴張，薛雍霖則是採取先一次投入2000、3000萬成本，雖使設備完善，但經濟壓力會很大。

如今，成立7年的盛天合，年營收已近千萬，薛雍霖預估，兩年內可將投資成本回收。作為產業裡少有的年輕人，薛雍霖不想放棄，「我如果一直做，我就是唯一年輕的水產養殖創業者，我還是有佔到先機！」他認真地說。

【延伸閱讀】

國民黨勝選的危機？經濟學人《2024全球大趨勢》：讓台灣誤以為自己很安全

最新PISA出爐！台灣數學科挺進全球第三 風光背後卻有「錢坑」難題

25歲白手起家千萬富翁最後悔的事：買勞斯萊斯

中研院士謝長泰：房租漲不贏房價，台灣房市泡沫？

同一棟房子住70年 蒙格：住豪宅的有錢人比較不快樂

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載