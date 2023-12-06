快訊

柯文哲存款比去年多288萬元 陳佩琪也驚訝給答案

路透：義大利已致函中國大陸 表明退出「一帶一路」

第一線刑警心累告白：整天泡在垃圾詐騙案 麻痺到只想結案

聯合新聞網／ 天下雜誌
（謝佩穎攝）
（謝佩穎攝）

【文／ 盧沛樺；圖片／謝佩穎攝】

詐騙案癱瘓警力，刑警一邊查新案、一邊又要補證據，而詐團囂張徵人頭帳戶、銀行員，利用第三方支付洗錢，平台業者卻不配合辦案，讓部份警察累到想乾脆回派出所。

辦不完的詐騙案，已癱瘓檢調與司法體系。過去蒐集毒梟線報的駐外警察聯絡官，現在都在緝捕詐團首腦。法院義務辯護律師、法扶的扶助律師，從幫菸毒犯，現在全在幫詐團的人頭和車手辯護。一位長年處理詐騙案的基層員警，第一手告白：

這幾年，詐團明目張膽地在Telegram上徵求人頭帳戶，寫「收公司車、外幣車」，「車」就是帳戶的意思。

今年初，我看到更囂張的，寫「內部人員條件更優」，就是在吸收銀行員。

檢警辦案，找過Telegram、蘋果等大型平台業者，根本沒人理我。網路已徹底變成犯罪的溫床。

經過一年打詐，銀行端該堵的都堵起來了，現在漏洞較大的，在第三方支付和個人幣商。

以第三方支付為例，廠商像蝦皮、綠界，銀行根本不知道這些業者背後賣家是誰。等檢警找上第三方支付業者，錢已經匯給賣家，也拿不回來。

我們還遇過不肖業者，明明知道賣家是詐騙集團，透過他們平台在洗錢，還拿假資料給我們，知情不報。

想管網路，又怕被罵

詐團一直在創新，可是我們辦案，跟不上壞人的腳步。我們想管網路，可是會限制人民網路自由，爆料、檢舉、立委質詢，把公務員都嚇死了，不敢也不會想多做事。

今年「洗錢防制法」修法，強調要保障人頭帳戶提供者的人權，但大家是否想到，真正被騙錢的民眾權益在哪裡？誰幫他把錢拿回來？

法官曾當面跟我說，雖然受害民眾可以打訴訟、請求損害賠償，但民眾哪有那麼多錢打官司？有那麼多時間跟你耗嗎？

要預防犯罪，還是顧及人權，我知道很兩難。但我是警察，我就是要遏止犯罪，不然我乾脆去做詐騙就好。我們想保護民眾，想把警力用在真正重大的案件，而不是整天泡在垃圾詐騙案件，把我們癱瘓在這裡。

麻痺到只想快點結案

現在各分局的偵查隊都很缺人，因為每天會接到檢察官說，哪個詐騙案要補齊證據，還要收派出所受理的新詐欺案件，去找銀行調資料，身上還背其他案件。

長期下來，偵查員會麻痺，覺得能結案就結案，不會認真辦案。

我原本在分局負責刑事偵查的同學，寧願回派出所當警察，因為薪水一樣，為什麼要做這麼累。詐騙案件太多，大家辦到看不到未來。

【延伸閱讀】

「做詐騙跟一般接案沒兩樣」　圖解：工程師、銀行員的「百萬斜槓」

2024大選分析》半個總統vs.懸峙國會　立委選情為何比總統更關鍵？

疫後科技大黑馬Chromebook　如何靠台系供應鏈撐起一片天？

【更多內容請見《天下雜誌》787期；訂天下雜誌電子版

延伸閱讀

司改問題叢生 民團盼候選人提解方

詐團冒充網路遊戲客服 中年大叔想提升等級險被騙

高雄女遭假投資詐131萬 詐團貪心索50萬害車手被收押

假招募騙當車手…詐團狂撈百萬 上游「勞力士」剉咧等

相關新聞

管理風格成為焦點 輝達執行長黃仁勳：高階主管不該需要被管東管西

黃仁勳談到自己的管理風格，他認為高階主管應該不太需要再被管東管西，「我認為他們不需要人生建議、不需要職業指導，他們應該在自己的領域處於巔峰狀態，非常擅長自己的工作」。

專訪台積赴日推手、最懂半導體的日本議員 甘利明為何力邀台積到熊本？

被視為日本政壇最懂半導體的男人，日本半導體戰略推進議員聯合會會長甘利明11月9日參加貿協「台日半導體論壇」，透露日本政府針對半導體產業近3兆日圓補貼送國會審議，台積電最高可獲得9000億日圓補貼。隔日接受《天下》獨家專訪，他強調日本需要有高端邏輯晶片製造力，否則受制於人，日本也需要台積電。

第一線刑警心累告白：整天泡在垃圾詐騙案 麻痺到只想結案

詐騙案癱瘓警力，刑警一邊查新案、一邊又要補證據，而詐團囂張徵人頭帳戶、銀行員，利用第三方支付洗錢，平台業者卻不配合辦案，讓部份警察累到想乾脆回派出所。

大學T領口為什麼都有個「三角形」？ 原因曝光：不只為了造型

為什麼無領長袖運動衫領口常有個三角形？其實它不只是為了造型，還有實用用途。

28歲當襄理、入股一千元就能領分紅 60歲南寶樹脂黏住年輕員工

疫後傳產職缺數暴增5000個，南寶樹脂台灣總公司卻逆勢擴編，不但四成新進員工30歲以下，甚至有同仁28歲就升襄理。年輕人為何願意來這家一甲子的老公司？

日本大型行庫都做好準備要升息了？日圓要走升了嗎？

日圓接下來到底會升還是會貶，市場多空交戰。日本大型行庫主管都強調已經開始作好要升息的準備；但是最新出爐的第三季經濟成長數據卻是負的，也為日銀升息製造了更多變數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。