第一線刑警心累告白：整天泡在垃圾詐騙案 麻痺到只想結案

【文／ 盧沛樺；圖片／謝佩穎攝】

詐騙案癱瘓警力，刑警一邊查新案、一邊又要補證據，而詐團囂張徵人頭帳戶、銀行員，利用第三方支付洗錢，平台業者卻不配合辦案，讓部份警察累到想乾脆回派出所。

辦不完的詐騙案，已癱瘓檢調與司法體系。過去蒐集毒梟線報的駐外警察聯絡官，現在都在緝捕詐團首腦。法院義務辯護律師、法扶的扶助律師，從幫菸毒犯，現在全在幫詐團的人頭和車手辯護。一位長年處理詐騙案的基層員警，第一手告白：

這幾年，詐團明目張膽地在Telegram上徵求人頭帳戶，寫「收公司車、外幣車」，「車」就是帳戶的意思。

今年初，我看到更囂張的，寫「內部人員條件更優」，就是在吸收銀行員。

檢警辦案，找過Telegram、蘋果等大型平台業者，根本沒人理我。網路已徹底變成犯罪的溫床。

經過一年打詐，銀行端該堵的都堵起來了，現在漏洞較大的，在第三方支付和個人幣商。

以第三方支付為例，廠商像蝦皮、綠界，銀行根本不知道這些業者背後賣家是誰。等檢警找上第三方支付業者，錢已經匯給賣家，也拿不回來。

我們還遇過不肖業者，明明知道賣家是詐騙集團，透過他們平台在洗錢，還拿假資料給我們，知情不報。

想管網路，又怕被罵

詐團一直在創新，可是我們辦案，跟不上壞人的腳步。我們想管網路，可是會限制人民網路自由，爆料、檢舉、立委質詢，把公務員都嚇死了，不敢也不會想多做事。

今年「洗錢防制法」修法，強調要保障人頭帳戶提供者的人權，但大家是否想到，真正被騙錢的民眾權益在哪裡？誰幫他把錢拿回來？

法官曾當面跟我說，雖然受害民眾可以打訴訟、請求損害賠償，但民眾哪有那麼多錢打官司？有那麼多時間跟你耗嗎？

要預防犯罪，還是顧及人權，我知道很兩難。但我是警察，我就是要遏止犯罪，不然我乾脆去做詐騙就好。我們想保護民眾，想把警力用在真正重大的案件，而不是整天泡在垃圾詐騙案件，把我們癱瘓在這裡。

麻痺到只想快點結案

現在各分局的偵查隊都很缺人，因為每天會接到檢察官說，哪個詐騙案要補齊證據，還要收派出所受理的新詐欺案件，去找銀行調資料，身上還背其他案件。

長期下來，偵查員會麻痺，覺得能結案就結案，不會認真辦案。

我原本在分局負責刑事偵查的同學，寧願回派出所當警察，因為薪水一樣，為什麼要做這麼累。詐騙案件太多，大家辦到看不到未來。

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