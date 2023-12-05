管理風格成為焦點 輝達執行長黃仁勳：高階主管不該需要被管東管西

【編譯 張詠晴】

黃仁勳談到自己的管理風格，他認為高階主管應該不太需要再被管東管西，「我認為他們不需要人生建議、不需要職業指導，他們應該在自己的領域處於巔峰狀態，非常擅長自己的工作」。

輝達執行長黃仁勳透露了獨有的管理風格，並解釋了，為什麼需要多達「50人直接向他報告」，畢竟在業界，許多人認為會議室裡的智囊6至10人就是極限了。

黃仁勳1993年共同創辦輝達，在人工智慧風生水起的這一年，輝達股價大漲，他的管理風格也成為焦點，不但被大量研究，甚至被模仿。

黃仁勳說，有許多人直接向他報告，大部分是高階主管，但也包含一些基層員工，這麼做可以避免輝達產生一些不必要存在的管理階層。「一位執行長獲得愈多的直接報告，更可以避免公司產生太多層級。如此資訊才能流通，也才能確保每個人透過訊息，行使職權」。

因為每個人都清楚公司發展最新狀況，每個人都能對齊目標，「我們的公司才能有更好的表現」，黃仁勳說。而直接報告的人，不應該需要太多的監督和手把手管理，他們應該自動自發扛責。資深主管應該具有獨立處事能力，應該要是「幾乎無須督導」的。

黃仁勳表示，「向執行長報告的人則應該需要最少的關照，因此我認為他們不需要人生建議、不需要職業指導，他們應該在自己的領域處於巔峰狀態，非常擅長自己的工作。除非他們需要我私下的幫助，不然根本不需要管理他們。」

《紐約客》近期一篇訪問也提及，黃仁勳也喜歡從基層員工直接獲得精要的週報，週報所列內容包含每個員工正在從事的五件最重要的任務。

黃仁勳每天大概會寫上百封email給員工，每一封信大概只有短短幾個字，儘管有些員工反映，他所使用的字詞有些嚴苛，讀起來甚至有被恐嚇的感覺。一名員工告訴《紐約客》，「跟黃仁勳互動時，就像把手指插進插座裡」。

歷經痛苦與羞辱，重來一次不會創辦輝達

雖然無疑是AI浪潮下的最大贏家，但黃仁勳10月受訪時表示，如果必須重來一次，他不會創辦輝達。

「當時，如果我們預先知道創辦過程所充滿的痛苦、徬徨脆弱、必須經歷的一切挑戰、尷尬和羞辱，以及一路上會出多少錯，那麼我想，沒有人會去創業」。

「心智正常的人，都不會願意的」，黃仁勳說。走過不足為外人道的創業坎坷，黃仁勳的管理，以及奠基於過去數十年押注所帶來的成功，從前的3D電玩設計晶片霸主，如今轉型為AI強權。輝達在高階圖形處理器需求暴增之下，今年以來，股價漲幅超過228%。

黃仁勳的身價今年也暴增近300億美元。截至2023年11月29日，黃仁勳已是全球排行第28的富豪。

持續看好AI晶片銷售成長，但不代表輝達沒有逆境，美國對中國的晶片出口禁令就是一大逆風。但黃仁勳《紐約時報》DealBook會議上重申，輝達會繼續致力維持在中國市場的業務。

他說：「我們必須推出合規的新晶片，一旦我們符合規定，我們就會回到中國」，「我們盡力跟所有能開展業務的各方合作。國安很重要，我們的國家競爭力很重要。」

（資料來源：CNBC, NYT, Business Insider）

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