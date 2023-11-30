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大學T領口為什麼都有個「三角形」？ 原因曝光：不只為了造型

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：Russell Athletic
圖片來源：Russell Athletic

【編譯 張詠晴】

為什麼無領長袖運動衫領口常有個三角形？其實它不只是為了造型，還有實用用途。

看看你最愛的大學T（衛衣），它的領口是不是有個V型縫線三角區塊。為什麼它剛好位處領口的正中央？

圓領大學T最早是在1926年，由美式足球選手小拉塞爾（Benjamin Russell Jr）發明的。最一開始，運動上衣是由羊毛製成，想當然，運動穿羊毛製上衣，難免會導致皮膚刺癢難耐。於是，小拉塞爾決定換掉羊毛製的選手制服。

小拉塞爾的父親剛好經營衣服製造業，於是就以女性的連身服為靈感，稍加改造，於是厚棉材質、舒服透氣的運動上衣就問世了。

小拉塞爾1930成立了Russell Athletic Mills，專門製造無領長袖運動衫，後來業務不斷擴大，成為跨國運動用品巨擘Russell Athletic。

到了1950年代，幾乎每個青少年都至少有這麼一件圓領棉T。各個大學也搭上熱潮，紛紛推出印有校徽和大學縮寫的款式，因此許多人開始稱其為大學T。

圓領大學T如今已是美國歷久不衰，各年齡層都愛的不敗單品。印上認同標誌（如校徽），或是標語，大學T就成了時尚聲明T。

但它的起源確實就是來自運動場上，這也是其英文名稱sweatshirt ，以汗水（sweat）這個字開頭的原因。

而這個名稱也多多少少解釋了，領口V型縫線三角區塊的用途。在領口縫上棉質的倒三角區塊，最先是為了吸汗。

如果看過剛運動完大汗淋漓的人，你就會知道胸前是一個主要排汗的地方。平心而論，小小的區塊在吸汗上能做的也有限。不過，小小的倒三角形還是成為簡約圓領T的標誌性細節。

這個領口設計有許多名字，最常見的名字是V型縫線、V型針袖，花名還有「Dorito」，就是跟玉米片多力多滋同一個字。

換材質，更能避免鬆垮

後來，愈來愈多品牌將倒三角形的棉質材料換成羅紋針織物，就是跟袖口和下擺羅紋一樣的材質，如此更能避免領口鬆垮。

羅紋材質延展性更好，當頭和頸部套進領口時，其產生的彈性，可以延緩穿穿脫脫時，領口、袖口鬆掉變形的情況。

更早期的大學T是前後領口都各有一個倒三角形，時至今日愈來愈多長袖棉T不在領口放倒三角了，即使有這麼一個倒三角，也不一定採取羅紋布料了，也因此就更偏向裝飾性質。

當愈來愈多品牌向經典致敬，許多大學T重新放上了倒三角。不論這個小巧思有沒有真的讓你的領口撐久一點，或是有沒有真的幫你吸汗，但至少你有一個小小的冷知識可以當話題分享了。

（資料來源：Gear Patrol, Russell Athletic,vintagesweatshirt.com）

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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