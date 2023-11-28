28歲當襄理、入股一千元就能領分紅 60歲南寶樹脂黏住年輕員工

【文．蕭歆諺】

疫後傳產職缺數暴增5000個，南寶樹脂台灣總公司卻逆勢擴編，不但四成新進員工30歲以下，甚至有同仁28歲就升襄理。年輕人為何願意來這家一甲子的老公司？

才28歲，他卻早早當上越南南寶平陽神浪廠的襄理，創下公司成立一甲子以來的新紀錄。「身邊好像還沒有朋友當到課長，更不用說襄理，」東吳大學國貿系畢業的他說。

鼓勵企圖心，不必媳婦熬成婆

「『你不嫌我懶惰，我不嫌你薪水低』的時代已經過去了，」執行長許明現指出，老闆與員工不再彼此將就，在當代，人才是公司發展的重中之重，傳產須借鏡高科技業，讓每個人都能發揮最大潛力。

想聘到優秀且有潛力的年輕同仁，得先了解他們在想什麼。孩子是八年級生的許明現發現，相較過去幾代的年輕人，長期使用社群媒體的Z世代似乎更懂得展現自我，且希望被尊重。「現在不是講忠誠了，是講互相，」他提醒，連他自己與孩子互動，祕訣都是「把他當朋友。」

看準年輕人的這項特質，他強調要在公司內提供舞台，讓每個有企圖心的年輕人都有表現機會，成為主角而非跑龍套的角色，勾勒有前瞻性的職涯前景。

用人唯才，「忙內」也能當主管

年輕同仁彎道超車破格成為襄理，這光景在相對保守的傳產裡實在特殊。許明現坦言，文化建構的確需要花時間改造，但面對未來，突破傳統框架是必要的。

年輕主管如何管理較資深的下屬？自己是組內7位同仁裡年紀最小，如同時下年輕人說的「忙內」，負責研發業務的南寶創新發展三課課長楊建成指出，講求專業與數據是根本。

今年36歲的楊建成認為，討論時只要能回歸數據與專業，年齡便無大礙。組內相處氣氛融洽，如果意見相左，他會尋求更資深的前輩當作橋梁，盡量避免正面衝突。

給員工獎勵金和好空氣

為激勵員工，南寶仿效諸多銀行業推出持股信託。不同的是，南寶的獎勵金更優渥、對象更多元：員工只要過3個月試用期就可申請，基層作業員也能加入；員工提撥與獎勵金是一比一，甚至與EPS（每股盈餘）連動。

「以前傳產老闆就是公司，公司就是老闆，這觀念要慢慢扭轉，」許明現相信，珍惜員工是較具人性的做法。

改善工作環境，也可以從廠區的氣味一窺端倪。隨許明現走訪南寶位於台南市西港區的廠區，大口吸氣，竟絲毫嗅不出塑膠漆常有的刺鼻異味。「我們一年花幾千萬在這上面，要讓員工工作舒服一點，」做法比勞安基準更嚴，許明現說得理所當然。

Z世代也許具備與前幾個世代不同特質，但潛伏於跨世代底下的人性，渴望的仍是尊重與同理，南寶正在做良好示範。

【延伸閱讀】

十年來最高速的人才流失：從千人到一年萬人，為何台青直奔日本工作？

2024全世界最重要的兩場選舉，一場在台灣？《經濟學人》總編輯：民主岌岌可危

藍白合破局解析｜立委還要合作嗎？最新解讀一次看

電動皮卡是否成為馬斯克所說的特斯拉墳墓？

債市買點到了嗎？給債券ETF套牢族的3種方案

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載