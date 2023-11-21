從折衣服升到海外店長…Uniqlo減少重複性工作 把店員當小老闆

【文／鄧凱元；圖片／邱劍英攝】

離職率不到業界一半，優衣庫（Uniqlo）讓店員不只折衣服。透過數位工具、營運溝通，員工能做更有成就感的事，他們成為穿搭網紅、海外店長，把自己當經營品牌的一份子。

全台有70多家分店，雇用超過2000人的台灣優衣庫（Uniqlo），身處缺工問題嚴峻的零售業。

優衣庫與GU台灣人力資源部部長吳佩蓁說，零售業缺工原因，有很大一部份和留不住人有關。但她很有自信，「我們的離職率，比整體零售業低了一半以上。」

優衣庫怎麼做？

一台條碼機，降低工作倦怠

趕在開店前，台北旗艦店的店員們，拿著條碼機，對準掛滿外套的衣架來回掃描。以往，服飾業要補足架上的衣服尺碼，必須一個一個架子人工檢查，但優衣庫在吊牌上加了「無線射頻辨識」（RFID）系統，讓店員拿條碼機掃過貨架後，就知道短少哪些尺寸；同時連動倉儲庫存，省下翻箱倒櫃找衣服的困擾。

吳佩蓁說，零售業現場有許多重複性的繁重工作，可以透過數位化來減輕第一線人員的負擔，「員工把時間用在更有成就感的任務，會提高工作的價值感。」

降低重複性工作帶來的疲倦感，優衣庫還有一個做法：賦予工作意義。例如台北旗艦店店長尤思涵，到職已11年，30多歲就升上關鍵職位。她說，服飾業難免有重複性工作，如折衣服，員工會覺得自己盲目地在做同一件事。

但優衣庫強調全員經營，把店裡的營收數字與目標，清楚地跟員工說明，讓員工知道每一個小動作，都是在幫團隊創造價值，達成共同目標。

另外，優衣庫也把店員當「小老闆」，自主管理外套、褲子或襯衫等小區域擺設，及庫存管理、搜集客戶回饋等營運工作。

從收銀、鋪貨，攻向全球舞台

明確的升遷路徑，也可以讓員工看到未來。優衣庫把升遷路徑及所需的技能條列出來，整理成表，讓員工知道只要培養多元技能，並通過考核，就有機會從基層一路升遷至資深伙伴、店長、區經理到部長等關鍵職位。

近幾年，優衣庫也鼓勵潛力新秀到海外當店長，已有20多人站上全球舞台。

有不少輔大畢業生到優衣庫工作，輔大織品服裝學院前院長賴淑梨說，優衣庫會到校分享很扎實的企業實務，進入職場後的管理與培訓制度也完整，能幫助新鮮人快速累積專業能力。

吳佩蓁說，員工要往上升遷，需要不同的本領，優衣庫讓店員在收銀、女裝、男裝等職位輪調，培養多元能力，「這樣的做法可能短期會增加培訓成本，很多零售業不會這麼做，但能幫員工持續學習新事物，留下願意長期發展的伙伴。」

不過她也坦言，也有新鮮人還在摸索長期的職涯目標，因此優衣庫的正職與兼職員工，每半年都要填寫個人發展計劃，鼓勵員工為自己的職涯設定目標。

半年一次，對焦個人發展

透過個人發展計劃，優衣庫台北旗艦店進階伙伴許淯婷學會了新技能。

沒有和同儕一樣升大學，許淯婷18歲就進入優衣庫工作，已經待滿6年。「我本來沒什麼動力學習，但填完個人發展計劃後，我發現曾有學習衣服修補的念頭，但沒動力去做，後來看到店內的修補部門需要這樣的職能，所以去學了編織，」她說。

許淯婷18歲就進優衣庫，不但學習編織，還當起穿搭網紅。 （邱劍英攝）

她更成為優衣庫的小網紅。疫情期間，優衣庫做起直播，而直播主，就從公司內有意願的員工找起。許淯婷成了第一波跨入直播的優衣庫員工，現在也參加線上店員穿搭教學計劃，在公司的IG與app上分享穿搭風格。

會不會覺得工作量變多了？許淯婷說，在社群上互動，反而增加她對工作的新鮮感與認同感。

「我不只能在店裡跟顧客互動，也可以在線上分享個人的風格，」她表示。

吳佩蓁說，和員工對焦未來目標很重要，搭配相應訓練與工作，希望達成公司和員工雙贏，才能留住得來不易的人才。

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