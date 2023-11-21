愈來愈多歐美學校將「禁帶手機」 學生怨：像監獄一樣

【文／田孟心；圖片／Shutterstock】

美國佛州7月下禁令、英國10月頒布學校的新手機政策、澳洲與荷蘭計畫明年擴大校園禁用手機，能幫學校解決什麼問題？

在走廊玩手機遊戲，用通訊軟體約同學去上廁所，拍同學照片上傳社群媒體⋯⋯，這些校園光景將在歐美國家逐漸消逝。

10月初，英國政府發佈了全新的指導方針，建議全國所有學校禁止學生使用手機。

今年7月，美國佛羅里達州也通過了一項法律，要求全州公立學校禁止學生在課堂間使用手機，一些學校已經延伸至全天不能使用。

美國其他地區，像是緬因州的南波特蘭，和維吉尼亞州的夏綠蒂鎮，也已經全面禁用手機。

荷蘭決定2024年起實施手機禁令，法國更是早在2018年就已經實施限制。

在澳洲，新南威爾斯、維多利亞等五個州的公立學校已經全面禁止使用手機，昆士蘭州也將從明年開始下禁令。

為什麼禁止用手機？

聯合國教科文組織最近的一份報告指出，過度使用手機會導致教育成績下滑，而且過多的螢幕使用時間，會造成嚴重分心，並對兒童的情緒穩定性產生負面影響。

報告引用的大規模國際評量數據顯示，數位科技與學生成績之間存在「負相關」。

「幾乎沒有強而有力的研究，證明數位科技本質上為教育增加了價值，」該報告直言，大部分的證據都是由試圖銷售數位學習產品的私立教育公司資助。

此外，因為手機而衍生的社群網路霸凌問題，近年來也益發困擾學校。

根據美國疾病管制與預防中心今年的一份報告，2021年，16%的美國高中生表示，他們在過去一年中曾透過簡訊或Instagram等社群媒體受到霸凌。

更誇張的還有，一些年輕人拍攝了校園鬥毆等暴力事件，並將這些影片發佈到TikTok上。在美國，學生們也熱衷參與流行的「社群媒體挑戰」，破壞學校設施。

因此聯合國教科文組織建議，學校應該禁止學生用智慧型手機，解決課堂專注力不足的問題，並幫助保護兒童免受網路霸凌。

禁令有效嗎？

聯合國教科文組織引述的研究發現，在比利時、西班牙和英國的幾間學校取消智慧型手機後，學習成果獲得改善。

去年發表的一項針對西班牙學校的研究則發現，在實施學校手機禁令的兩個地區，網路霸凌現象顯著減少。在其中一個地區，數學和科學考試成績也顯著提高。

挪威最近的一項研究發現，中學時，學校有智慧型手機禁令的女學生，平均成績較高。（但研究顯示，這些禁令對男孩的平均成績沒有太大的影響，可能是因為女孩花在手機上的時間更多。）

澳洲一所高中柯塔拉（Kotara）校長斯內登（Mark Sneddon）表示，到目前為止，學校的「無手機」政策在課堂、操場和家裡都被證明是成功的，「操場上的聲音很大，因為學生們正在交談和互動。」

美國林溪高中（Timber Creek）的校長瓦思科（Marc Wasko）也說，當他現在向學生們打招呼時，學生會進行眼神交流，並做出回應。老師們亦表示，沒有手機後，學生更投入課堂了。

瓦思科補充，在今年9月禁令生效開始後，霸凌行為便逐漸減少。

「像監獄一樣」

從學生的視角來看，禁止手機這件事就好壞參半了。

有些孩子樂見社群媒體消失，同儕之間可以用更真實的面貌交流。但也有些人對於不能自由近用科技感到不便。

學生史丹利（Peyton Stanley）告訴《紐約時報》，如果能把手機放在口袋，並在需要時立即聯絡家人，會感覺在學校更安全。

有些學生抱怨，現在學校看起來像個監獄：要聯絡父母，得去警衛室請求使用電話的許可；無法使用手機在學校期間查看課程安排、在藝術課上拍攝自己的作品、在午餐時間找到朋友⋯⋯，「想像一下，你每天用來與其他人交流的設備完全消失了，」13歲的學生卡塔琳（Catalina）說。

在一些學校，監控增強了。林溪高中的一名警衛，現在午休時間會坐在高爾夫球車巡邏，「逮捕」違反禁令的學生。

禁止使用手機的潛在好處，是否大於限制學生自由的成本。對於當代的學校來說，仍是一個難解的問題。

聯合國教科文組織建議，或許可以訂下使用數位設備的界線，因為科技已經是這個時代走出校門的日常。適量接觸數位工具，也能培養學生對新興科技的批判思考。

（資料來源：The Guardian, ABC NYT, WEF, UNESCO）

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