台積電的誕生出自一場預謀計劃 張忠謀與李國鼎的關鍵三幕

【文．林以璿】

台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎，他於得獎致詞時，分享與李國鼎認識的過程，並肯定道「沒有他（李國鼎）的推動，不會有台積電。」

以下是張忠謀演講精華：

我以無比榮幸及謙卑的心情接受第一屆李國鼎獎，今天是紀念李國鼎的時候，我想把已經差不多寫成、但還沒發表的自傳中，關於我跟李國鼎先生相處的段落拿出來講講。

其實，我跟李國鼎先生的關係，可以分成三幕。大家相當熟悉第三幕，那就是台積電。但對於第一幕跟第二幕，恐怕大部份都不太知道。

第一幕：李國鼎的預謀（1976–1980年）

1976年，我應費驊（曾任行政院政務委員）主持的現代工程師學會（備註：應是中國工程師學會）邀請到台灣來。那時候是我在德州儀器的事業高原上，我不但是德州儀器的全球半導體事業總經理，而且是德州儀器總公司的企業成長委員會主席。

企業成長委員會是公司董事長Patrick Haggerty（帕特里克哈格蒂，德州儀器創辦人）特地組織的，除了我當主席，還有當時的CEO，也就是我實際上的老闆，以及公司的COO，還有一些VP成員。

李國鼎先生來聽我行銷數位手錶的演講，我講完後，李國鼎先生馬上來握手，馬上約我吃飯——不是馬上吃飯，是馬上約我。（觀眾大笑）這是有預謀的，德州儀器當時是很出色的公司，不僅半導體是世界第一，還有國防武器。李國鼎想要建立跟德州儀器的關係，這是預謀，我的演講給了他機會。

第二幕：向張忠謀招手（1980–1982年）

Haggerty是在1980年胰臟癌過世，只有67歲，那是第二幕的開頭。Haggerty過世不到一年，他就找到新的德州儀器董事長，想請我到台灣參觀台灣工業。第一次董事長拒絕了，第二次邀請時，新的董事長不勝其煩，說「OK，你就去吧。」

於是，1981年我到了台灣參觀，之後寫了份英文的報告，報告本身沒有什麼重要性，李國鼎主要的目的是要把我引到台灣，報告只是表面的東西，我寫的內容沒有一個被採用。

到了1982年，當時的行政院長孫運璿與李國鼎很合得來，孫運璿出面邀我到台灣，來一個星期就給了我offer（工作機會）。他說，「原則上，收入不會讓你吃虧的。」

李國鼎也參與在其中，當時給我的offer有三個選擇——工研院院長、他的行政院長科技顧問，或是李國鼎想辦的創業投資（Venture Capital），薪水都一樣。

當時我在德州儀器的確已經在下坡路了，回到達拉斯後我問CEO，能不能保留我大概200、300萬美元的股票兌現權，讓我留職停薪去台灣。CEO回答我，「absolutly not.（絕對不行）」

所以，我跟孫運璿和李國鼎寫信說不能去。孫運璿回信蠻客氣的，但是李國鼎很憤怒地回信，說「給你那麼好都不來。」接著有3年的時間，我跟李國鼎關係可以說是中斷了。

第三幕：成立台積電（1985–1988年）

1985年，工研院董事長徐賢修來找我。孫運璿當時已經中風了，我還很驚訝怎麼不是李國鼎來找我。

當時德儀（股票兌現）都實現了，我就答應了徐賢修，來的第一個任務是工研院長。當時遇到李國鼎，他還說「徐賢修怎麼不講一聲他去找你了。」比工研院長更大的任務是成立半導體公司，李國鼎在我當院長三個禮拜就找我去成立公司。

這就是第三幕，從1985年到他退休的1988年。台積電的商業模式還有怎麼建立，這些是我的主意，但是推動、說服政府投資一半，這個是李國鼎做的。老實說，李國鼎當時是事業末期，有不少政敵，反對他的人不少。但是他是一直從1985年推到台積電成立。沒有他的推動，不會有台積電。

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