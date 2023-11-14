韓國瑜是藍營救世主？站台喊「把對我的愛轉到侯身上」 人氣為何5年不退？

【文 鄭閔聲】

隨著11月20日登記參選日逼近，藍白合壓力破表。而淡出政壇逾3年的韓國瑜，如今突然又搖身成為藍營最重要的資產，他會再次成為國民黨的救世主嗎？

侯友宜、柯文哲都拉攏他

隨著總統選戰逐漸加溫，淡出政壇已逾3年、沒有任何職務在身的韓國瑜，突然成為左右國民黨選情最舉足輕重的一號人物，戲份甚至遠高於操盤的黨主席朱立倫與主帥侯友宜。

講到內部團結，大家關心的是他能否放下心中芥蒂力挺侯友宜。談在野整合，許多人爭相點名由他擔任「桶箍」，他也搶在朱立倫之前，與民眾黨主席柯文哲會面「曉以大義」。

當藍白陷入僵局，國民黨開始思考如何衝高總統選票與立委席次，黨內又把腦筋動到韓國瑜的頭上，建議將他列為不分區第一位、或是以副手身分與侯友宜搭擋競選的聲音，不絕於耳。

一度淡出政壇的韓國瑜，儼然成為國民黨最珍貴的資產。假使國民黨如願重返執政，他勢必會是重大功臣；一旦國民黨選舉結果不如預期，他更被視為角逐下任黨魁的有力人選之一。副總統？國民黨不分區？黨主席？大家爭相推測他的未來。

走進選舉活動現場，確實感受得到韓國瑜對藍營選民的號召力。不只在高雄獲得全場簇擁，10月21日，在新北板橋的晚會上，有前排支持者大喊「韓國瑜我愛你！」他輕巧回應，「請把對我的愛，轉移到侯友宜身上。」

為什麼經歷了總統敗選與被罷免兩次重挫，韓國瑜的人氣始終沒有潰散，直到2023年的今天，仍舊是藍營最耀眼的政治明星？

「現在的他，不會再被用放大鏡檢視，大家可以用更客觀的角度，看待他的魅力和優點，」一位韓市府團隊要角分析，韓國瑜的言行風格沒有改變，差別只在於，同一段話若是出於總統候選人口中，可能會被選民認為不夠嚴謹、莊重，並遭受強力抨擊；如果單純助選，支持者只會感覺幽默、精準，並因此更為凝聚。

藍營救世主？依舊喜好兩極

親近幕僚觀察，韓國瑜不是個深謀遠慮、會設定長期目標的政治人物，但他只要感受到「被需要」、「非我來承擔不可」，就會不顧一切後果、勇往直前。2019年當選高雄市長不久後，他不顧旁人勸阻直取總統大位，最終因此付出被罷免代價，就是這樣的性格使然。

該幕僚因此評估，韓國瑜在這次大選接受任何「職務」的機率極低，但假使國民黨選舉成績不如預期，黨內又湧現要他出馬承擔責任的聲浪，韓國瑜仍有機會重回第一線作戰，「他現在不必下任何決定，但也不會排除任何可能性，」幕僚說。

對於「韓流」再起的可能性，綠營則抱持截然不同的觀點。

高雄市議員林智鴻認為，2023年的「韓國瑜現象」，是因為國民黨總統、立委候選人難以爭取中間選民認同，只能回頭擁抱意識形態較為極端的「韓粉」；而韓國瑜本人固然具有獨特的群眾魅力，但在高雄市長任內與競選總統期間，無論行政能力與政策論述都經不起檢驗，因而兩度被民意否決，未來大概也很難獲得擔任重要公職的機會。

2023年的韓國瑜，依舊是過去那個能吸引眾人目光的風雲人物。這張歷經暴起暴落、原已準備淡出政壇的熟悉面孔，5年後再次成為藍營救世主，這恐怕是尋求重返執政的國民黨，需要深思的議題。

【延伸閱讀】

酷澎首戰台灣雙11 賠錢賣貨也要拚亞洲第一，「韓國亞馬遜」能撐多久？

寶特瓶做衣服不夠環保了？紡織業大衝擊，舊衣回收從危機變搶手貨

頂著英國碩士學歷，在飯店房務待15年 她把「打掃」做成一門專業

2023棒球亞錦賽》賽程、中華隊名單！11/18大巨蛋測試賽開打

台積電的誕生出自一場預謀計劃 張忠謀與李國鼎的關鍵三幕

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載