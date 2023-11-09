朝九晚五原來這麼苦！ Z世代的「畢業後憂鬱」如何影響職場？

【編譯．田孟心】

「朝九晚五，下班只能洗澡、吃飯、睡覺，我好沮喪。」一位剛畢業的美國女孩哭泣的影片，在歐美社群廣傳。她對傳統勞動條件的吃驚，引起正反意見網友與專家的論戰，但也帶出了「工作與生活平衡」的反思。

近期，一段TikTok影片在歐美瘋傳，內容是一位Z世代（指1996-2005年出生的族群）的美國女孩一邊哭泣，一邊訴說入職場的委屈。

「朝九晚五的日子裡，你如何擁有自己的生活？」今年剛大學畢業的她，發現了出社會工作的真相：必須通勤，搭一早的火車去上班，最快也要到傍晚才能回來，「回家只能洗澡、吃晚飯，然後睡覺，甚至沒有時間或力氣下廚、沒有精力再去運動，也沒辦法見朋友，」

「天啊，我好沮喪，」她擦著眼淚描述，「九點到五點的工時制度，真是太瘋狂了。」

或許是她的觀察戳中了某些族群的心聲，也或許是，讓另一些族群覺得天真到不可思議，這則影片在TikTok獲得2百萬的點閱；被轉至X（前推特）後，更快速累積了4千萬次瀏覽。

@brielleybelly123 had me breaking glass screaming like a psycho monster i understand u bae🤍 ♬ original sound - 🦖🦖

「畢業後憂鬱」浪潮來襲

《金融時報》專欄作家凱莉（Jemima Kelly）分析，這位女孩的悲傷，一部分可能是出於「畢業後憂鬱症」（post-grad depression）。這樣的心理問題，在剛從學校離開，開始入職場的人們身上愈來愈常見。

「離開大學生活的繭，進入更嚴酷、更僵化的現實世界後，人們會需要調整，」凱莉表示，「但現在的Z世代（或稱Zoomers）對自己心理健康的在意程度，比過往還強烈，青年憂鬱正在急劇上升。」

確實，過去十年，18-25歲人口的憂鬱症罹患比率逐年提高，且發病率甚至比更年長的族群高達兩倍。

醫學媒體《Medical News Today》也指出，年輕人在大學最後一年開始低潮，是一個顯著的現象，導致這樣的憂鬱情況主要有以下因素：就業的不確定性、失去校園社群網絡的支持、財務壓力，以及適應新工作的痛苦。

一直以來，Z世代和千禧世代這兩個工作場域中最年輕的人口，都因為對工作道德和上一輩有巨大落差，而受到奚落。像是去年開始流行的「安靜離職」，最初是由Z世代發動；去年，一則「我認為我不適合工作」的爆紅影片，也是由一名年輕人上傳。

現在的「朝九晚五職場真相」的影片，也吸引許多年紀較長的用戶留言嘲諷和批評，「公主，我很抱歉你必須通勤和工作，」「剛畢業的大學畢業生對工作感到崩潰，我們社會注定要失敗了。」

不分年齡，都追求工作與生活平衡

多項職場研究顯示，Z世代由於教養方式與全球政經環境改變，他們對自己的心理健康、自由與興趣永遠是擺放第一位，拒絕將工作置於個人福祉之上。

他們不會勉強自己，換雇主更是家常便飯。德勤2022年全球Z世代和千禧世代調查顯示，十分之四的Z世代和近四分之一的千禧世代，希望在兩年內離職。

《世代》（Generations）的作圖溫吉（Jean Twenge）指出，Z世代員工並不是不想努力，只是比前幾代人更有可能想要良好的「工作與生活平衡」——包括更體面的年假數量和「心理健康日」。

這對於已經在職場的人們，特別是需要領導、管理Z世代的那些人來說，是個益發棘手的問題。

但《金融時報》的凱莉認為，哭泣的女孩也許看起來很不食人間煙火，其實對於社會是個很好的提醒，「為什麼她不該認真對待自己的幸福和生活品質呢？」「為什麼我們需要不斷讚美日常的苦差事，彷彿這才是有價值或高尚的生活方式？」

事實上，由於疫情，近年的職場文化早已悄悄轉變。根據英國國家統計局調查，2019年，僅有12%的人在家工作（WFH）過，現在則有高達40%。研究也表明，混合辦公的員工比到公司朝九晚五的員工更快樂。

在美國，FlexJobs 2022年職業調查也顯示，63%的人在求職時會優先考慮工作與生活的平衡，而不是更高的薪資。

這些追求彈性的工作者，並非都是剛畢業的新鮮人，代表對於下班後能保有自己，是各年齡層都渴望的事。多項研究早已證實，工作中的世代分歧通常是被誇大了。因此，年輕人對無彈性的勞動條件感到焦慮，或許不能完全推給畢業後憂鬱，只是他們更敢於透過網路直言心聲。

荷蘭人力資源公司Recruit Global Staffing分析，現代企業多加考慮員工的工作與生活平衡、彈性工時與工作地點、自由度、能挑戰權威的職場文化，以及一個積極友善的工作環境，已經是無可避免的趨勢。

（資料來源：FT, BBC, Medical News Today, Recruit Global Staffing）

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