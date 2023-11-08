什麼環境長大的孩子容易低成就？揭開比城鄉差距影響更大的地方

【文／蕭歆諺；圖片／黃明堂攝】

從個人、學校到社群，全台各地都有人伸手拉起低成就孩子。然而若只靠單點力量，扶弱成效有限。主責的教育部、制定政策的中央、第一線的地方政府，都需要創新做法。

背起背包，搭上台鐵普悠瑪號前往花蓮玉里，台灣師範大學教育學院助理教授胡翠君，動身前往當地國中觀課。

她每個月至少到花蓮2次，至今出差花東超過200餘次，是具豐富現場觀課經驗的大學教授，尤其關注學習扶助教學，透過「PASSION扎根創新教學法」，提供適性診斷、分流和合適的教材教法，努力拉起學生成績。

最讓她自豪的，是與研究團隊做的各版本補救教材，有效減少老師的備課負擔。

「上課第幾分鐘要做什麼事都規劃好了，能快速為老師增能，」她說，偏鄉教師流動率高，但有完備的教學教材，任何接棒者都能快速上手。

如此關注偏鄉的低成就學生，是因為受到暨南大學前校長李家同與門諾醫院創辦人薄柔纜的感召：前者讓她明白，孩子英文學不好和所處環境有關；後者教會她，只要有心，偏鄉並不遠。

從老師、校長、學校到社群等不同層級，台灣各地都有熱血人物受到不同召喚，在困境中撐出新空間，透過教育熱忱與創新做法，拉落後孩子一把，弭平教育落差。

然而，並非每個學生都有幸能進入這些計劃與學校。想達到教育機會均等的理想社會，有賴政策與制度革新。

關卡1》公開數據

教育部連縣市會考成績都隱藏

第一步，政府應公開更多教育相關數據。

任何政策的研擬、檢討與調整都應以數據與實證作為基礎，但近兩年從非營利組織到國家教育研究院，都感覺到教育部對數據開放愈趨保守。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯表示，關注低成就孩子的學習表現變化，理應細到各地理區位，分析都會、非山非市及偏鄉等不同分級的待加強學生比例，然而現況取得數據困難重重。

誠致教育基金會執行長吳明柱舉例，2017年「偏遠地區學校教育發展條例」通過後，國中會考成績理應是檢視偏鄉孩子學習成效最直接的數據，然而教育部選擇隱藏，「連問題都搞不清楚在哪裡，我們要如何解決？」他感嘆。

不只非營利組織有此感想，連教育部轄下的智庫國教院，索取數據也碰壁。

一位國教院高層指出，近一年半，國教院曾向教育部提出43項申請，要使用教育資料庫中的數據進行研究，最後僅一案通過。「教育部不希望我們做研究，因為如果政策有誤，要改很麻煩，」他氣憤地說。

教育部雖表示，不開放縣市的會考成績數據，是為避免比拚成績、助長考試風氣；同時擔心偏遠縣市若長年成績不佳，會讓縣內教師更加挫折。然而，沒有數據供分析，研究單位很難一同攜手鞭策教育政策。

大學近年陸續發展USR計劃，送大學生進偏鄉陪伴與教導孩子。圖為台師大修讀PASSION偏鄉優質教育學分學程的學生，於暑假期間前往花蓮任教。 （台師大提供）

關卡2》代理教師

是「台灣的寶」，需系統化增能

其次，想提升低成就孩子的學力表現，師資是另一關鍵，尤其是代理教師。

過去看待代理教師，多視為補充正式教師人力的「臨時工」。但111學年度統計發現，國中小長期代理教師人數達2.3萬多人，佔比約16%，等於每6位老師中就有1位是代理教師。

對偏鄉而言，代理教師已是要角，儘管台灣有「偏遠地區學校教育發展條例」等法規，透過公費生「綁」6年等方式以留住老師，無奈偏鄉流動率仍高，這也讓吳明柱直言，長期堅守的代理教師才是「台灣的寶」。

事實上，並非所有代理教師都受過師培訓練，偏遠地區合格教師比例通常更低。

根據監察院調查報告，110學年度台東的偏遠地區國中小裡，就有半數教師未取得教師證或修完教育學程。

唯有幫助這群老師增能，才能讓孩子享有更好的學習品質。台灣近年陸續出現相關創新做法，值得借鏡。

例如瑩光教育協會從2021年開啟無證教師的支持計劃，幫助沒有受過系統性師培訓練的代理教師，快速習得課程教學方法和班級經營等。在台東與嘉義兩地，甚至提供一對一的陪伴與共備諮詢。台南大學也開辦偏遠地區學校學士後教育學分班。

南投縣仁愛鄉力行國小代理教師幄力斯．鐵木提到，身邊有許多代理教師都很認真，也願意留在偏鄉繼續服務，無奈因為沒有教師證，薪水仍差正式教師一截，聘期相對不穩，對未來能否繼續服務感到憂心。

考取教師證成為他們的目標，然而偏鄉前往大學的路途遙遠，加上長年代理的教師多半有家眷，難以放下工作全職念書。該學分班的出現扭轉頹勢，幫助代理教師能用下班或週末時間線上學習，取得學分。

但這些畢竟都是少數，需要教育部提出更大規模的政策計劃以補不足。

關卡3》跨部會投入

經濟弱勢易拉低學業，需創意因應​

想提升低成就孩子的學力表現，第三步是，不只靠教育，還需要跨部會共同面對。

從國際測驗到台灣自辦的TASAL（台灣學生成就長期追蹤評量計劃），多項報告皆發現，比起城鄉差異，家庭背景與生活條件，才是決定孩子學力更關鍵的因素。​

經濟弱勢影響有多大？審計部8月推出的「中央政府總決算審核報告」指出，經濟弱勢學生會考屬於待加強的比例，足足高出一般學生一倍。​

家庭背景影響大，研究專長為教育社會學的台北大學社會系教授陳婉琪表示，教學者要介入私領域，試著撼動並提升孩子的學習環境有其困難，容易灰心。​

要成就每一個孩子，中央應該跨部會面對，而不是由教育部一手承擔。由於國民教育大多作為地方政府範疇，她建議，可由中央提供獎勵措施，邀請地方政府思考創意做法，以促進社福與教育單位的合作。如社會局與教育局可針對風險家庭兒少，共同開發關懷合作方案，甚至引進非營利組織協作等。​

扶弱不易，但每個孩子都不該被放棄。期待從個人到政府層級都能正視這群低成就孩子，守護他們的未來。

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