台灣第一份民間兵推結果出爐 台海沒有戰爭？台灣還缺什麼？

【文 史書華】

台灣第一份由退役將領發起的台海「2023區域安全兵推」揭曉，台海衝突將長什麼模樣？台灣民間和企業有哪裡備戰不足？令人意外，答案的關鍵不是中國將如何武力進逼台灣，或美中台三方的戰爭損傷規模，衝突的結果和影響，取決於台灣自身的韌性。

時間先回到今年7月。共機在台灣防空識別區出沒的架次創下新紀錄，一場無煙硝的「台海戰爭」同時在政治大學公企中心上演。

為期兩天的閉門衝突模擬，數十位受邀的參與者，圍著高精密的台灣地圖，分成顧問團、分析組、加上台、中、美、日韓、印澳及東協六方操演組，針對中國犯台的八大情境，下場推演。

「我們這一年都陷入了D-day（作戰日）的思維，」這場兵推背後的主要發起人、前國防部副部長陳永康搖頭。

台灣要破除D-Day迷思

一年多來，台海被外媒稱作「世界上最危險的地方」，跟著美中大國的政治碰撞，被警示將在2025年或2027年引爆。

最近剛在《紐約時報》，以中共此時犯台險阻重重為由發表評論「不，習近平不會立即『武統』台灣」、華府重要智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）對《天下》坦言，長久以來，各方都會拋出可能的軍事時間表，但今年加劇的導火線，恐怕來自美國空軍上將米尼漢（Michael Minihan）的一份內部文件。

「美方在談論台海衝突、甚至預估共軍登陸的人次，使用的資訊有些已過時，」今年上半年，陳永康受邀到美國華府參加多場安全座談，他驚訝發現，海外兵推恐怕出了問題。

美國智庫學者承認：我們的兵推資訊有落差

海軍將領出身的他舉例，因為氣候變遷加上城市化發展，台灣西部沙灘已嚴重退縮，再加上消坡塊、風力發電機組等人工設施，台灣西面已近乎沒有適合敵軍發動兩棲正規登陸的「紅色海灘」，但美國重要智庫的兵推結果，仍出現破10萬人次解放軍會登陸台灣本島。

「我們的確聽完包括陳永康在內的台灣專家簡報後，了解資訊有落差，」一位美方智庫學者低調坦承。除了補上基礎背景，陳永康主導這場民間兵推，還有另一個清楚理由，就是希望促進各界仔細去想台灣還能準備什麼？

台灣備戰關鍵是民生準備

去年前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，解放軍接著上演「封台72小時」軍演，宛如發動「困台」預告。「對中共來說，困台的成本顯然比攻台的成本更低，」陳永康說。

然而，受限於戰事和地形，美軍屆時恐怕很難從台灣東海岸港口提供「大量」的補給品。「物資需求肯定很大。更不用提長期封鎖下，台灣意志的心理強韌性，」報告寫下。

這次兵推，也清楚看到我們民生準備的可能缺口。根據推演結果，解放軍可以鎖定打擊台灣的供電系統、機場油庫等重要基礎設施。不論是戰場和民間，也因此會面對72～96小時無公共電力供應情況，但民間和企業顯然沒有做好準備。

「國外做台海兵推不會把經濟、民生面向加進來，但台灣必須要從整體國安層次來看，」陳永康說。

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