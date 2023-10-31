富士康查稅風暴！後續2大觀察點 中國不只對郭台銘參選有意見？

【文．史書華 黃亦筠】

中國對富士康展開跨省、跨部門的大規模查稅，對參選總統的郭台銘發出什麼訊號？選在這個時機動手，為何跟賴佩霞光速放棄美國籍有關？接下來事態會不會擴大升級，可觀察兩大重點。

「顯然跟郭台銘參選有關，」台灣國安高層研判。一名了解公司治理與運作的財管高層表示，郭台銘與鴻海，無論在形象或個人持股，都綁得很深，即便他辭了董事一職，「他就像影子董事，一言一行都無法和他創辦的鴻海脫鉤。」

北京選在此時出牌，時間點也有所推敲。更重要的是，搭配郭台銘參與連署的副手賴佩霞，日前只花了一個多月就快速完成放棄美國國籍，「中國可能解讀成美國正在介入，」台灣國安官員判斷，北京此刻不得不出手。

北京為什麼敢對出口大企業動手？

這不是北京第一次對付台灣大企業。最早的奇美創辦人許文龍事件，或海霸王集團被重罰，都有前例。近兩年，凡涉及國家主權議題者，裁罰皆不分企業政治偏好。

但這次不一樣， 富士康也不是一般企業，而是中國最仰賴的出口創匯企業。要動郭台銘跟富士康，除了政治考量，也必須算計經濟這本帳。

一名在中國工作多年的科技外商高層觀察，更早連中國本土企業阿里、騰訊都曾被盯上稅務問題，「政府缺錢，現在查你稅、查你土地，讓你知道你哪邊違規了，那麼多年我不搞你，但現在我缺錢，你得拿出一些，」

供應鏈想跑？請克制速度

美中對抗局勢下，供應鏈「中國加一」的佈局逐漸展開，包括鴻海在內的台灣科技代工五哥廣達、仁寶、和碩、英業達，過去一兩年，都在中國上演「寧靜撤退」。

美系品牌廠要求產能移出中國，不只針對台商，也包括指標中國大廠。除了到北越增加佈局製造AirPods的蘋果第二大組裝廠立訊，今年3月中國聲學大廠歌爾，就把在山東的製造廠產能移出中國，移往越南。

如此，這對近來把「經濟安全」高掛嘴邊的北京，勢必得控管。「你（鴻海）想外移，你要克制你外移的速度，」一名在中國的科技外商高層說。

另一邊，業界也觀察，台灣科技製造廠在中國的製造優勢正逐漸邊緣化，中國扶植的立訊、比亞迪等本土業者在政府補貼優勢下，成本未來會比台廠更具優勢。如此，可能也給了北京對富士康見縫插針的機會。

北京出錯牌，外資恐加速逃

台商跟供應鏈普遍認為，這次政治象徵更大，鴻海富士康應該能安度這次警告。而接下來，幾個發展面向，都可以留意。首先，調查範圍未來是否會擴大？若從查稅、查土地利用，擴及到查環保、查消防公安，都代表事態擴大。

其次，調查結束後，是否會有實質懲罰？「如果富士康的賠款超過遠東集團當時的天價罰款，政治訊號升級明顯，」工總大陸處處長黃健群說。

這些後續發展，恐怕都將取決於郭台銘如何回應？從他決定要出來選舉，這就是鴻海難以掙脫，必須面對的難題。兩岸政治敏感，加上美中關係緊張，更讓夾在美國客戶、中國產地的鴻海富士康，被迫接下中國政府的一張「黃牌」。

【延伸閱讀】

台積抬棺砸蛋都不怕，為何快速放棄龍科三期？深度解析台積龍潭案始末

美債經歷247年來最大熊市，散戶可以進場撿便宜了嗎？

街口穩坐電子支付第一，四分之一台灣人為何用它？

耶魯學生搶爆！3百年來最夯選修課「快樂學」──你快不快樂，都跟這10件事有關！

奧美員工邊玩邊工作 到恆春WFH，搶到年底！

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載