專訪新加坡前外長楊榮文：搞好兩岸關係 東協就是台灣的天下

【文／辜樹仁；圖片／謝佩穎攝】

新加坡前外長楊榮文直言，在中美之間，東協不會選邊站；但在中國與台灣之間，他們會選擇中國。他建議，台灣應該讓自己對中國有價值、想複製，但保持領先，台積電與慈濟就辦到了。以下是專訪摘要：

台灣如果想提升和東協國家的關係，很簡單，兩岸關係愈好，東協國家就會愈歡迎台灣，愈容易建立更深厚的關係。

東協國家對兩岸關係不好非常苦惱，因為他們會被迫選邊站。在中國與美國之間，東協國家會試圖平衡，不會選邊站；但在中國與台灣之間，他們會選擇中國，因為中國比台灣大太多了。

當美國前眾議院議長裴洛西訪問台灣時，我不認為有哪一個東協國家感到高興。台灣必須了解，如何處理兩岸關係，會直接影響到台灣在東協受歡迎的程度。兩岸關係如果不好，台灣的新南向政策就不會有效。假如兩岸關係好，整個東協就會自動成為台灣的天下。

新加坡太小，從獨立到今天，一直不斷地調整自己，適應新現實、新國際秩序，也將自己打造成一個對於所有國家來說都很有價值的國家，才得以生存到今天。

讓中國想複製，就像台積電與慈濟

在這個中美大國競爭的年代，台灣應該試圖讓自己對中國來說具有價值。不論中國的未來變成什麼樣，台灣一定都會是很重要的一部份。就像是花園中一株美麗的植物，造訪這座花園的訪客都是為了這株植物，沒有了它，花園就不完整。

台灣有很強烈的自我意識，如果想要維持自身地位，就要靠源源不絕的創意，讓台灣所做的任何事，中國都會想試著複製，但台灣要保持幾步的領先。

要怎麼做到？看看台積電和慈濟就好，你們是怎麼辦到的？我想是因為台灣一直被困在一個特殊的處境中，所激發出來的成就。

如果生活條件太好，一個人通常不會傑出，因為不需要。偉大的成就，都是在困境之中創造出來的。

（楊榮文曾任香港嘉里物流主席、新加坡外交部長、貿工部長、衛生部長，現為新加坡李光耀公共政策學院訪問學者）

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