自己剪頭髮、拒喝星巴克 超級有錢人的「巴菲特風」節儉生活

【文．樂羽嘉】

有錢人不一定都很奢侈，有些美國富豪奉行節儉的生活守則，希望能夠省下愈多錢愈好。

住在美國馬里蘭州的82歲女子寶貂（Mitzi Perdue）住在租來的公寓裡，每天起床，會先給自己泡杯茶，一頭栽進寫作的工作。她若出門探望孫子孫女們，可能會跟鄰居們揮揮手打招呼，路上她會經過一家跟她名字相同的雞肉工廠。這不是恰巧撞名，其實她就是身價數十億美元的知名食品品牌「寶鵰雞」（Perdue Chicken）和喜來登飯店集團繼承人。

住在芝加哥的庫波（Elena Nuñez Cooper），連汽車都沒有，她都搭乘Uber去上班，一個星期花六天在會員俱樂部的共享辦公室工作，而不是選擇租用代價高昂的商用空間。

場景拉到佛羅里達州，科技業企業家克里斯騰森（Brenda Christensen）整個週末都在享受運動和戶外活動，盡可能遠離連鎖咖啡店、電影院和外食。

庫波和克里斯騰森並沒有寶貂那樣富有，但也有數百萬美元的資產。然而，她們都選擇低調過日，謹慎地控制財務。

這是億萬富翁傳奇投資人「奧瑪哈的先知」巴菲特（Warren Buffett）長期的生活原則。他依然住在1958年買在奧瑪哈的房子裡，開一輛20年車齡的老車。

巴菲特曾在波克夏哈薩威的股東大會上表示，「如果我有6棟房子或是8棟房子，或是各種我可以擁有的東西，我的人生也不會更快樂，只會更糟。」

美國賓州大學華頓商學院2023年3月的研究，正是以金錢能否買到快樂為主題。研究者們使用來自先前兩項研究的數據組，發現較多的收入確實與增加幸福感有關，然而大概只到10萬美元左右。

寶貂的爸媽很早就教導她，你是個什麼樣的人，取決於你的待人接物，而不是你的花費。寶貂已故的丈夫法蘭克（Frank Purdue）也奉行這樣的生活哲學。

寶貂告訴《Fortune》，「到他過世前，我們結婚了十七年。」

「那段期間我想我是馬里蘭州鞋匠帳單金額最高的人，因為比起買新鞋，我們會選擇修好舊鞋。」

「他的名字出現在兩萬人的薪資單上，但我們總是搭經濟艙。」

寶貂從小耳濡目染，把「節儉」和「經濟實惠」視為成功。

寶貂說，「有句話一路指引著我，那就是成功不是取決於你能得到什麼，而是你能給予什麼。」

但寶貂不只是把錢捐出去，還捲起袖子親自想要讓世界變得更好。她特別關注人口走私和地雷問題，曾經造訪烏克蘭3次，在空襲期間拜訪，探查轟炸避難所，在戰火蹂躪的基輔會見警界官員。她形容，在烏克蘭的工作「可能是我人生做過最好的事情」。

她發起替烏克蘭警方購買船隻的行動，會見死者家屬，把行動冠上逝者的名字，紀念衝突的犧牲者們。

至於育有一個孩子的克里斯騰森，從新聞領域轉行到科技業的公關，成功把財產翻了十餘倍，成了白手起家的千萬富翁。

克里斯騰森把早期工作公司GoldMine Software的股票賣掉後，退休兩週，然後因為太無聊，跑去加州炒房。

2015年，身為公關公司執行長的克里斯騰森，舉家從麻里布搬到佛羅里達州，一夜之間生活花費減少了20%，當時令她的同儕震驚不已。

他們不懂的是，克里斯騰森只是奉行自己從小長大的原則。她的丹麥裔爸爸奉行節儉生活，教孩子一定要知道自己擁有的一切多麼令人豔羨。

克里斯騰森告訴《Fortune》，「我爸爸是在波多黎各長大的。他很早就讓我們清楚知道我們過得多好，帶我們走過波多黎各的貧民窟，說『我要你們知道不是每個人都能住在美國的郊區，世界上的多數人過著這樣的日子。』」

「他灌輸給我們的理念是，物質不是重點，重點是幫助他人、服務他人。」

克里斯騰森也教導16歲的女兒同樣的價值觀。克里斯騰森說，「我不上館子，不去看電影，不去演唱會，自己剪頭髮。」

「我大學時是醫學院預科，所以我很少去看醫生，我很知道怎麼照顧自己，飲食、運動什麼的。我不去星巴克，躲星巴克像躲瘟疫。一直過著節儉的生活就是讓我很自在。」

對於庫柏來說，減少花費代表她想要的時候，隨時可以捐助大量的資金，幫忙解救國際危機。

這位32歲的顧問公司Ascend PR創辦人表示，年輕時她過著「奢侈」的生活。

但是共計身價超過400萬美元的庫柏和丈夫知道，如果自己不只是過著量入為出的生活，還能夠過著支出遠低於收入的生活，就可以捐更多錢，幫助更多的人。

她們砍掉的花費包括私人飛機，把六位數的夏天旅遊花費減少到三位數，待在會員俱樂部的房間而不是付錢給五星級飯店。

庫柏說，她決定不再擁有汽車時，很多人問她是不是破產了。

她說，「我喜歡過著更簡樸但依然富足的生活。我的生活品質完全沒有下滑。」

（資料來源：Fortune、Yahoo News）

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