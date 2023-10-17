一家燙手山芋德國公司　為何成友達車用市場入場券?

【文 楊孟軒】

友達花約200億台幣收購德國車用空調控制系統公司BHTC，這樁看似不划算的交易，對亟欲佈局車用市場的面板台廠，到底有何幫助？

BHTC是什麼來頭，讓去年虧錢的友達花大錢也要吃下來？BHTC全名是Behr-Hella Thermocontrol GmbH，是由兩家世界排名前五十的汽車零組件大廠，做內燃機的馬勒（Mahle）、和汽車照明廠海拉（Hella）各出資一半的合資公司，主要產品是車用空調控制介面。BHTC是能直接出貨奧迪、戴姆勒等世界級車廠的一階供應商（Tier 1），也是友達客戶。

事實上友達佈局車用市場超過10年，目前是世界第三大車用面板廠，但較缺乏系統整合能力。

執行長柯富仁表示，透過併購，藉由BHTC在印度、保加利亞和墨西哥的工廠，能讓友達全球佈局到位，也把面板核心能力和BHTC的系統整合能力做互補，強化友達未來10年在汽車行業的影響力。

花200億買一間燙手山芋

據友達說法，BHTC在2022年度銷售額為6.19百萬歐元（約210億台幣），稅後淨利為900萬歐元（約3億台幣）。

不過友達沒有說的是，從母公司海拉的財報中可以發現，BHTC在2020和2021財年，分別虧損275萬、1216萬歐元。海拉去年被法國汽車零配件供應商佛吉亞集團（Forvia）收購後，不斷進行財務優化，交易BHTC也在計劃中。

而另一家母公司馬勒，則早在今年1月就被德國媒體《經濟週刊》爆出，有意把BHTC賣給友達。馬勒近年為了從內燃機業務轉型電動車，進行了高額投資，結果導致財務狀況不佳，5年內換了4個執行長。賣掉不賺錢的BHTC，成為改善財務的措施之一。

「說難聽一點，對母公司來說，BHTC就是要出脫的燙手山芋，」一名面板產業分析師說。

藉由收購，打開與車廠直接溝通管道

摩根士丹利報告指出，BHTC的規模太小，短期內對友達營收獲利不會帶來太大改變，「但可以期待中長期帶來的效益。」

從友達角度來看，併購的效益不只著眼財務數字上的表現。背後的關鍵在這顆別人家的燙手山芋，是自己進入車用供應鏈的捷徑。友達想藉由買下BHTC，打通與車廠直接溝通的管道。

攻入智慧座艙，併購可能還不夠

一名供應歐洲及中國車廠的汽車電子台廠主管，對此併購案態度保留，他指出BHTC雖然是Tier 1，但車廠認可的僅是溫控系統領域產品。「歐洲車廠很看重銷售實績，以及供應商是否做過相關領域的產品，未必會認可友達未來的其他車用產品，」他表示。

不過該車電廠主管也認同，智慧座艙趨勢走向系統化、模組化，許多功能組件被整併進一個巨大平板，「零組件廠要朝向系統端走，讓自己具備解決方案的能力，才有機會活下去。」

但最重要的是車廠態度，車廠認可願意用才是關鍵。一名前車廠高層對《天下》表示，友達要立足智慧座艙，光買下BHTC還不夠，因為BHTC目前的產品，距離智慧座艙仍有段距離。

「重要的是，把BHTC具有設計能力的人才留下來，」他認為友達要培養設計能力，藉由BHTC直通車廠的關係，從台灣派人到BMW和賓士等大車廠，跟著原廠做設計，更加貼近客戶需求。「否則只是買到一個空殼工廠，」這名車廠高層表示。

另外，這名車廠高層指出，電動車的未來競爭關鍵在軟體，友達未來不能只做面板，而是需要一批軟體人才，來發展控制面板的軟體，將來由軟體驅動硬體，來符合車廠與使用者體驗。

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