專訪Uber台灣總經理／扭轉消費者叫車、外送習慣！「划算到用戶非訂不可」

【文．李宜萱】

Uber來台十年歷經兩次因應政策大轉型，促進多元計程車的跳躍性成長，會員制Uber One貢獻台灣總訂單佔比更是全球第一。《天下》獨家專訪Uber台灣總經理楊麗達，解析會員制成功祕訣和Uber如何攻下消費者的「心佔率」。

目前台灣每4位Uber乘客就有1位Uber One會員，而每3位Uber Eats用戶也有1位是會員，「台灣人熱衷成為Uber One會員的主因是，有把價值做出來，」今年3月上任、澳洲籍Uber台灣總經理楊麗達分析。

台灣用戶樂意花錢變會員

一位不願具名的業內人士分析，Uber和台灣大車隊的策略雷同，前者結合Uber Eats推出會員制，後者近年積極推出洗衣、居家清潔等服務，都是透過民生需求結合移動事業達到綜效。

Uber進軍台灣十年，總給人衝撞體制的叛逆小子形象。「台灣的故事在Uber內部非常有名，因為非常戲劇性，」楊麗達提高聲量說，年資平均超過5年的台灣團隊，以充滿勇氣和韌性聞名。

合法之路，從共享變小黃

透過app科技叫車的Uber來台，衝擊計程車產業。起初因未登記為汽車運輸業載客，2017年遭交通部重罰8.31億，只好轉向與租賃業者合作。然而2019年12月上路、俗稱「Uber條款」的「汽車運輸業管理規則」第103-1條修正案，要求與Uber合作的駕駛必須考取計程車執業登記證，促使Uber再改與計程車隊合作，並輔導Uber駕駛轉為多元化計程車，才終於合法。

台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義觀察，台灣是少數成功用法規馴化Uber的市場，「Uber在台灣已非原本的共享，而是計程車業者。」

Uber目前在台灣與24個車隊合作，車輛數僅次於擁有2.3萬輛的在地龍頭台灣大車隊。一如《平台假象》書中提到，Uber在市場存續的先決條件是車輛數，夠多，才能與在地龍頭抗衡。

面對近期裕隆併購Line Taxi，引發叫車平台大戰開打，楊麗達淡定說，「裕隆收購不會增加Line Taxi的司機數，台灣大車隊和Uber仍是目前市佔前兩大。」

多元計程車翻倍躍進

也因為把駕駛交給合作車隊管理，台灣Uber推新服務的速度自然比其他國家慢。「合作車隊必須將營運計劃送交當地交通監管單位審查，速度雖然慢，但我認為很穩定，」楊麗達說，台灣做法與日本、西班牙和義大利比較相似。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉認為，Uber重視台灣市場有目共睹，不過Uber並沒有直接經營車隊顯示長期經營的決心；他也呼籲，Uber向駕駛抽成25%車資，非常不友善，應思考如何更照顧駕駛的勞動條件。

不過Uber的合法之路，也促進多元計程車的跳躍性成長。根據交通部營運狀況調查報告，2019至21年底，國內多元計程車翻倍成長來到17878輛，佔總計程車數近2成。

如果可以，明天就想推共乘

她觀察，像台北內科、新竹竹科上下班塞車嚴重，要是能有乘客共乘服務，不但減少路上車輛數，也能降低民眾乘車價格，「Uber不少市場都有共乘服務，如果可以，我明天就想推共乘，」楊麗達興奮地說。

Uber台灣公關總監潘瑞蓮分享她到舊金山出差的Uber共乘經驗。當她送出搭車需求，要是附近有同路線、願意共乘的乘客，app將跳出通知詢問，「想節省車資嗎？你會是最後一位上車、第一位下車的客人，」她雀躍地說，原本從飯店到辦公室車資要價11美元，因為和其他人共乘一輛車，只需付3塊，不到三分之一的價格。

然而現階段台灣「汽車運輸業管理規則」明定，計程車只能在核定營運路線、區域內共乘。「當然有討論空間，」台北市公共運輸處一般運輸科長洪瑜敏表示，等Uber提出具體的共乘方案，再就現有法規討論試辦的可能性。

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