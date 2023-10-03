教授變創業家！打造國防隱形冠軍「台灣2年內將有最強無人機防禦能力」

【文 林以璿】

一家有4位台清交名校教授加入的小新創，竟然在5年內就開發出先進的無人機偵測雷達，獲國防部採購，連美國軍方都有興趣。創辦人王毓駒是什麼來頭？

台灣新創創未來科技的無人機偵測雷達「T.Radar Pro」，僅15公斤重、20吋行李箱大小，偵測角度達120度。只要3台就能無死角偵測5公里內的數十架無人機速度、方向與高度。

以近日烏克蘭測試的BAS-80自殺式無人機為例，最大飛行速度為每小時130公里，若透過T.Radar Pro提前偵測，就可爭取到2分鐘的反制或躲避時間。

學霸教授創業，切入幾乎無敵手的市場

王毓駒是相位陣列雷達專家，早在台大電機系就參加比賽而燃起創業興趣，之後更以全額獎學金，攻讀加州理工學院電機工程博士。加州理工是盛產諾貝爾獎得主，以「專收天才」著稱的頂尖名校。

相位陣列是一種雷達技術革新，傳統雷達成扇形且體積大，還要進行機械轉台；陣列天線則是透過調整數個天線元素的相位，由各晶片探測並記錄訊號的差異，可更精確並提高反應速度。

陣列天線是多晶片的協調工作，非常講究對每一顆晶片特性的掌握，王毓駒在加州理工學院的指導教授哈吉米里（Ali Hajimiri）首創將相控陣列做進系統單晶片，他因此能自行設計符合需求的晶片，而非購買現有成品，因此將產品的效能最大化，輕量化的同時，靈敏度仍高於市面產品。

「國內同時掌握陣列跟晶片這兩件事的廠商很少，幾乎是沒有，」過去曾擔任衛星通訊公司技術長的達盈管顧副總經理滕曉峯分析。

過去20年，雷達產發展曾陷入停滯。即使在美國，一流的通訊人才會到大型軟體公司上班，傳統雷達大廠就算想進步，也沒有足夠技術。

「這群有技術的人創業，切到了一個很好的市場角度，」曾任PChome技術長暨副總經理的創未來執行董事陳俊仰分析，創未來幾乎沒有競爭同業，這也是他決定投資創未來的原因。

更特別的是，創未來開始就透過承接太空中心的計劃，不但獲利，有穩定現金流。隨著無人機監控市場興起，已連續4年營收成長率達到100%。

一個月偵測近百架對岸無人機

去年9月，中共的一架民用型無人機闖入金門，亟需能夠及早發現無人機的工具，創未來的雷達因此有機會來到金門，在一個月期間偵測到近百架來自對岸的無人機訊號。

在此之後，創未來於今年4月拿下國防部訂單，也因此在業界打開知名度。王毓駒預計，無人機反制系統帶來的業績，將在2年內超過衛星雷達。

台灣科技業空前的豪華陣容

包括王毓駒，這家小新創，竟一舉網羅3名加州理工畢業的台清交名校教授，陣容之豪華在台灣科技業堪稱空前。

名校教授的技術，打通了公司三維積體電路及先進封裝技術、晶片設計能力。現在創未來收穫的，是過去5年的佈局成果，接下來，創未來將擴展在低軌衛星通訊酬載與車載低軌衛星通信領域的研究，為未來5年做準備。

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