每天走一萬步 一個月後出現「4個變化」

【文．樂羽嘉】

內容創作者潔德（Ariel Jade）實驗每天走一萬步，連續三十天，她發現體型、食慾、睡眠、精力都有了變化。

潔德從2021年六月開始就覺得體力不佳，走樓梯會喘，肚子像孕婦，於是下定決心不節食，每天走一萬步，連續走三十天。

剛生完小孩不久的潔德，想要透過這個挑戰消滅一些脂肪，讓衣服穿起來不要太緊。

第一個星期最困難，每天走一萬步讓她很累，不舒服，腳又很痠，把所有力氣都花在走路，她甚至沒什麼力氣煮晚餐。

但第二個星期後，她覺得有活力多了，原本較常待在室內的她，每天外出時間也多出很多。

潔德完成這項挑戰後，注意到4件事。

首先，潔德的睡眠大幅改善。本來她因為晚上十點走路，壓縮到睡眠時間。但研究證明每天快走不但會讓你變瘦，還可以讓你晚上比較不易醒來。運動可以刺激褪黑激素等天然睡眠荷爾蒙發揮效果。

缺點是潔德變得很常偷打盹，但她不介意，誰不喜歡多睡點覺？

第二件事情，是她意外地變得很少饑餓，也不太會想吃含糖食物。她本來是甜食愛好者，十年前她在冰淇淋店工作時開始嗜糖，而現在她很驚訝走路居然能壓抑胃口，不像平常那樣渴望甜食，吃午餐後不會再來點巧克力，對她來說非常不尋常。

走路讓她整天都充滿活力，這也使潔德很驚訝，因為她以為走路只會害體力減少。做完一些研究後，潔德發現，累的時候去走路其實比喝杯咖啡更能打起精神。走路會增加體內的氧氣流動，也會增加可體松、腎上腺素和正腎上腺素等有助增加活力的荷爾蒙。

潔德發現，她有更多力氣跟三歲的孩子玩、給孩子需要的注意力，也可以做完更多家事而不至於疲累，這改善了她的心情，讓她更有成就感。

一個月後，潔德體重減輕了。一開始她很擔心，因為感覺體重沒有變輕，而且她還是在吃冰淇淋跟洋芋片，所以很驚訝一個月後居然減了1.36公斤。

更驚訝的是，從照片看起來，不過才走了30天，她肚子已經變得更小。一般來說才減1.36公斤體重，不太可能在外表上看得出變化。

在這30天挑戰當中，她也發現跳舞是增加步數的好方法，去雜貨店買東西則不會有多少步數。跟別人一起走比較好，過程才不會那麼痛苦。

潔德推薦跟想要增進活力、改善睡眠品質和體型的人一起進行這個挑戰。

不久前潔德生了第二個孩子，她打算再做一次30天挑戰，畢竟這些好處百分之百值得。你只需要一雙好的運動鞋，再走一萬步，就會變成更好的你。

除了以上好處，走路對關節靈活性也有幫助。一項2019年刊登在《國際分子科學雜誌》（International Journal of Molecular Sciences）的研究顯示，走路時身體會釋放出滑液，潤滑關節並讓它們更滑順地動作。另外有一項2021年研究發現，定期走路有助提振運動表現，降低關節疼痛。

有證照的美國訓練師麥菲森（Rachel MacPherson）指出，「走路是人體自然的運動，能改善關節健康，沒有跑步等高強度運動的衝擊，跑步這類高強度運動反而可能惡化你的關節問題。」

（資料來源：Newsweek、Eating Well）

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