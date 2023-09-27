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乾眼症好發族群 3C控如何護眼？醫師：認真眨眼睛

聯合新聞網／ 天下雜誌
眼科醫師李文浩（左）本身也是乾眼症患者，他提醒必須靠清潔、熱敷，替眼睛除蟎除菌。 （黃明堂攝）
眼科醫師李文浩（左）本身也是乾眼症患者，他提醒必須靠清潔、熱敷，替眼睛除蟎除菌。 （黃明堂攝）

【文／劉騏瑋；圖片／黃明堂攝】

談起乾眼症，年過65歲的聖光眼科診所醫師李文浩，自己即是乾眼症患者，除了眼睛酸澀、紅腫，還曾一度出現絲狀角膜炎，逼得他向其他醫師求助。

乾眼症，簡而言之就是眼淚的油水分泌失衡，導致眼睛紅、畏光、怕風、視力模糊，甚至神經感覺異常，嚴重者還會引發角膜潰瘍，影響視力。

為何會得到嚴重乾眼症？「我就是3C控啊！」李文浩說得乾脆，他除了酷愛空拍機攝影、剪輯，平日手機一離身就感到焦慮，「我已經有一點恐懼感，沒有手機我會慌。」

現代人離不開3C產品，工作、生活重度用眼，乾眼症也因此輕易找上門。因為使用3C產品時，在高度專注、近距離用眼的情況下，眨眼頻率明顯降低，雙眼因而易感到乾澀；此外長時間戴隱形眼鏡，或待在冷氣房等乾燥環境，以及曾做過近視雷射、白內障等眼部手術，都可能造成乾眼症。

清潔、熱敷，消滅蟎蟲溫床

乾眼症的出現，也許很難預防，但避免症狀惡化可以從生活做起。

「我一直在強調，清潔、熱敷非常重要。」李文浩觀察，許多人頻繁點眼藥水、人工淚液，卻疏於最基本的清潔、熱敷。而重點清潔部位，就是分布在眼皮內側，負責分泌淚水外油脂的瞼板腺。

一旦瞼板腺功能異常，油脂無法正常分泌，淚水就更容易蒸發，造成乾眼症。曾有國際研究發現，近九成的乾眼症患者，都出現瞼板腺功能異常的現象。

「如果沒有清潔、沒有熱敷，等於提供一個溫床，」李文浩說，正常的眼瞼都有蠕型蟎蟲寄生，若蠕形蟎蟲侵入造成阻塞，使瞼板腺萎縮超過20%，角膜便會乾掉。

三軍總醫院眼科部主治醫師、專長為角結膜疾病及乾眼症的翁子恆建議，除了使用清潔眼瞼的專用棉片，防止細菌、蠕形蟎增生，也可透過熱敷按摩舒緩眼周，有助疏通瞼板腺中的油脂，降低眼瞼慢性發炎的風險，進而使瞼板腺功能障礙得到控制；或是以溫度40至50度的毛巾熱敷10至15分鐘，一天不超過三次。

不過，清潔熱敷要每天確實做到並不容易。李文浩坦言，人難免有惰性，他仍盡可能利用洗澡、洗臉的時間做到清潔後熱敷，偶爾搭配用藥膏除菌除蟎。

好好眨眼，有助維持濕潤

許多人專注在藥物等治療，忽略生活習慣打底，結果仍難以抑制乾眼症急速惡化。所謂生活習慣，例如簡單的「眨眼運動」，也有助於淚水分泌。

翁子恆指出，眨眼雖是反射動作，但很多人會「不完全眨眼」，即下意識眨眼時上下眼瞼未確實碰觸。時間一久，不只角膜容易乾澀、瞼板腺也會缺乏刺激，導致油脂分泌異常。

他建議透過15至20次「眼睛張開2秒、輕閉眼2秒、用力閉眼2秒」的眨眼運動循環，一天做兩至三組，維持眼表淚膜穩定。

使用3C產品時則要注意，一般當雙眼緊盯螢幕時，平均每分鐘僅眨眼6次左右，只有正常的一半，若把螢幕文字放大、減少反射，再搭配每小時休息一次，每次看螢幕確保距離眼睛40公分、不要平視或仰視，3C產品對眼睛的壓力也會減少，避免過度疲勞造成乾眼症。

此外，飲食上適度補充含維生素A、Omega-3脂肪酸等食物，如深黃、深綠色蔬菜、深海魚油等，都有助於修復眼表。

許多人感覺眼睛乾澀時，會自行購買市售眼藥水點用，以舒緩眼部，甚至高度仰賴人工淚液。台灣白內障及屈光手術醫學會建議，若有需要，應盡量使用單支包裝、無防腐劑的人工淚液產品，並在拆封一天內使用完畢，以確保人工淚液品質。

乾眼症的治療是場長期抗戰，基本保健其實極為關鍵。李文浩認為，不能只單靠醫療院所，重點還是在自己，「把它（乾眼症）當作糖尿病一般，雙眼要靠自己照顧。」（責任編輯：王儷華）

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