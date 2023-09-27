《馬斯克傳》搶先看！5大產業預言：用AI與火箭留住地球文明

【文／天下編輯部；圖片／天下雜誌出版】

特斯拉顛覆汽車產業、SpaceX改寫太空規則，星鏈也在烏俄戰爭中發揮作用。《天下》精選最新出版的《馬斯克傳》書中，馬斯克針對人工智慧等五大領域的看法。

52歲的馬斯克，參與投資的PayPal改寫了貨幣歷史；電動車特斯拉顛覆百年汽車產業；太空事業SpaceX改寫冷戰以來，國家主導宇宙探索的規則；低軌衛星的星鏈佈局，將戰爭推向新格局。

他怎麼推動腦中想像的未來？以下整理《馬斯克傳》中，對自動駕駛、特斯拉、人工智慧（AI）、人機介面與地球文明的預言：

自動駕駛：向人類學習

馬斯克陣營的自動駕駛軟體，已改變訓練方法，由神經網路路徑規劃器（neural network path planner）取代規格基準法（rule-based approach），讓自駕軟體有了「向人類學習」的能力。

過往的規格基準法，系統由攝影機取得視覺資料，辨識車道與標線、行人、車輛、交通號誌等物件；接著，軟體會依照一套規則運作，如紅燈停車。工程師得手動撰寫與更新十萬行C++程式，將這些規則應用在各種複雜情境中。

但新方法，汽車不再只是依據規則決定適合的路徑，而是用神經網路，向數百萬個人類行為案例學習後，選擇其中一條適當路徑。

目前，特斯拉還是靠輝達GPU（圖形處理器）來做訓練，但馬斯克目標，今年特斯拉AI團隊就能用自行設計的晶片與基礎設備組成的超級電腦「Dojo」，來訓練自駕軟體與人形機器人。

特斯拉：將是人工智慧公司

未來特斯拉不只是一家汽車公司，也不只是一家乾淨能源公司。

如果能整合全自動輔助駕駛、Optimus機器人與Dojo機器學習超級電腦，它將成為一家人工智慧公司，不僅能透過聊天機器人在虛擬世界運作，也能在實體工廠與道路上運作。

AI：要與人類價值觀一致

馬斯克2012年開始透過投資DeepMind，來密切關注人工智慧的發展。他擔心，機器可能擁有超高智商，超越一般人，或許甚至會決定消滅人類。

他主張，除非我們建立保護機制，否則人工智慧將取代人類，人類將會變得無足輕重，甚至是滅絕。

他強調，人類意識是宇宙中珍貴的閃光，不能讓它熄滅。

他也是OpenAI最早期的投資人，他與OpenAI執行長奧特曼均認同公司目標是人工智慧的一致性（AI alignment），也就是希望人工智慧系統與人類的目標及價值觀一致，避免機器人傷害人類。

方法之一是讓機器與人類密切合作。機器應該是個人意志的延伸，而非不受控制、自行設立目標與議題。

人類需要開發某種形式的通用人工智慧，讓它能夠推理與思考，並將追求真相視為指導原則；且應能交付重大任務，例如建造更強大的火箭。

人機介面：邁向大腦連接電腦

賈伯斯一一年過世前參加的最後一場董事會議上，親自測試了人機介面的另一次大躍進：Siri。

為達成「人工智慧的一致性」，馬斯克認為，最終極的人機介面，將是某種讓電腦與我們大腦直接連線的狀態。

譬如在我們的顱骨內植入晶片，然後透過晶片將大腦的訊息傳遞給電腦，及接收電腦回傳的訊號，如此一來，資訊往返傳遞的速度就能加快百萬倍，真正達成人機共生的目標。

他於2016年創辦了Neuralink，已經在羊、豬、靈長類等動物上試驗過，目標今年進行人體試驗，不過尚未獲得美國食品藥物管理局的批准。

地球文明：必須備份到火星

馬斯克堅持必須建造可以飛到火星的火箭，原因是一旦發生世界大戰、小行星撞地球或是人類文明崩壞，這或許是保留人類意識的一種方法。這也是馬斯克的終極目標。

他希望人工智慧能應付更偉大、關乎人類生存的問題，它將「盡其所能追求真相，認為了解宇宙很重要，這可能促使它想要保護人類，因為我們是宇宙中很有趣的一部份。」

（雜誌原標題：用AI與火箭留住地球文明 別讓人類意識熄滅／責任編輯：曹凱婷）

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