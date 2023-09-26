唯一敢跟台積說不 盧秀燕：你是護國神山 我們是小三？

【文 林倖妃】

為了台中市用水用電的權益，盧秀燕不惜槓上台積電、拿到史無前例的保水保電公文，再加上有感施政，讓過去表現平平的她，今年滿意度稱霸六都。

史無前例的保水保電公文

一張水、一張電，猶如確保一輩子幸福的護身符，「以後不能因台積而導致台中停水或電，不然就是中央跳票，」盧秀燕的喜悅溢於言表。因為有兩張「保證書」握在手裡，台中都市計劃審查委員會在審查近一年後，日前終於通過中科擴建計劃，確保台積電二奈米新廠用地有著落。

放眼22個縣市長，她是唯一一個敢跟台積說「不」的人。因為台積的中科一期廠耗水、耗電，一旦擴廠，需求將驟增為台中用水量的9%、用電量更達38%。「經歷過百年大旱後，你說台中人怕不怕？連中小企業都抗議，」口條極溜的盧秀燕沒好氣地反問，「你是護國神山，我們是小三嗎？」

她運用台積電發揮談判力，拿到了公函，也槓到經濟部不得不讓步。

為解決中部空污不斷惡化，台電預計興建兩部燃氣機組以氣換煤，原本要保留燃煤機組以備不時之需。但盧秀燕卻堅持先拆除燃煤機組才能施工，以免未來後患無窮。

僵持多年後，去年雙方各退一步採取「先建後拆」，經濟部並出公文具體承諾，「這也是我逼出來的，我說服經濟部長王美花，既能增加用電、減少污染，又顧及國家的產業發展，」盧秀燕認為，這才是雙贏的做法。

過去在《天下》縣市長施政滿意度調查中表現平平，盧秀燕今年一舉超越新北、也趕過高雄，在六都中掛起頭牌。明明是「燕子」，行事作風卻更像個「硬漢」。

媽媽市長？「就怕被叫老了」

「我一向滿有勇氣的，」盧秀燕第一次選台中市長時，即不顧國民黨勸退，堅決參選到底，「當時我想如果沒選上就退出政壇，連立委都不再選，終結我的政治生命。」選前之夜，她當成可能是人生最後的公開演講，因此暢所欲言，談要把市民當家人照顧，談空污、教育和公幼托倍增計劃。

一次質詢，「議會有人問我為何叫媽媽市長，我還反對，說我也不喜歡。」問她為什麼？「因為聽起來很老，我就怕被叫老了。」

如今「媽媽市長」稱號卻是如影隨行，連搭高鐵北上參加行政院會時，都碰到80歲的老人家對著她揮手叫「媽媽」，「現在聽來很窩心、很親切，但那是自然形塑出來，不是我的人設，」盧秀燕說。

要做自己也喜歡的建設

日後證明「媽媽市長」既響亮，定位也很清楚。「盧秀燕對業務熟悉到可以現場下決策。很少首長主持兒少會議，完全不需要模擬答案，」經常到各縣市參與社服評鑑考核，樹德科技大學社工系兼任助理教授許岎妃讚嘆。

台中近年在社福的表現有目共睹，除發放可儲金的敬老卡，提供老年人外出搭乘計程車，親子館的場地和設施更是屬於旗艦型，也配備充足的社工人力。

盧秀燕了解現代化城市不僅要腳踏實地、埋頭苦幹，每當任用或官員升遷時，她總會找來一對一懇談。《天下》採訪當天，她才剛跟一位甫上任的建設機關主管有一番談話，告訴對方除了做建設也要跟市民溝通，了解社會大眾的需求，「如果是你，你會喜歡嗎？你會肯定嗎？」

在她心中，為政者一定要從生活者的角度，時時刻刻問自己這個問題，「做決策時用市民的視角就對了。」

【延伸閱讀】

每個人都要會寫程式？AI師徒奧特曼、吳恩達的人工智慧指南

道路塌陷深到可裝一台車 為何台北半年內出現八個天坑？

專訪》賴佩霞：關鍵不是我，而是人民要過更好的生活

黃仁勳：要我再創辦一次輝達，我會說不可能

台積、BlackPink都來了 專家為何最看好高雄陳其邁？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載