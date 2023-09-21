早起走路、玩臉書 95歲日本心臟專家的8個長壽祕訣
【文．樂羽嘉】
美國內容創作者克麗布絲（Mika Cribbs）今年夏天造訪了住在大阪的95歲祖父玲藏（Reizo，音譯），身為退休心臟學家的玲藏精神奕奕，過著充滿明確目標的生活，與鄰里相處融洽，在克麗布絲眼中，祖父簡直是優雅老化的範本。
玲藏分享了8個長壽快樂的訣竅：
1.大清早起來走路
玲藏很早起，清晨5點就已經展開晨間散步，通常會走30分鐘到一小時，至少走7000步。
玲藏可能會與太太一起走山道健行到箕面瀑布，或者在池田附近繞著圈走，用走路來展開每一天。
2.刻意健身
走路完之後，玲藏展開例行健身，首先伸展，接著做一連串的重量訓練以及平衡練習。
他每天很仔細地按照自己的能力和需要，選擇不一樣的運動，確保不會拉傷、扭傷，但依然維持足夠的活動量。
3.用社群媒體關心摯愛的人
鍛練完身體，玲藏會打開筆記型電腦，登入臉書和Instagram。
研究已經證實，社會孤立的老人有高機率變得孤獨，特別是較年長的男性。
今年七月發表的神經科學研究，發現老人的社會孤立，與大腦容量降低之間有關聯，特別是失智會影響的部分。這項研究以近9000名未失智的民眾為目標，發現社交接觸最少的民眾，整體大腦容量顯著低於有較多社會互動的人。這項研究並未建立因果關係，但提醒了社會參與對於預防大腦萎縮和罹患失智可能有正面效益。
玲藏跟妻子1958年結婚至今，感情很好，也很認真與全球的親朋好友連繫感情，包括在美國的孫兒們。
4.撰寫部落格
2014年以來，玲藏幾乎每天都花幾分鐘在部落格上，寫下他的思緒、經驗和見識，現在已經有一千多則貼文。
5.創作藝術
玲藏每天都會坐著繪製自畫像，仔細地描繪每一個線條、光影和細節，善用這段時間，更加瞭解自己。
繪製自畫像，使玲藏擁有一段安靜的時間，來反思自己腦中和心中的想法。
6.嘗試新嗜好
新冠疫情期間，玲藏開始種植園藝，靈感來自散步途中看到的花草植物。
在妻子建議下，玲藏也開始玩直笛，他覺得這對呼吸吐納很有幫助。
學習新能力永遠都不晚，玲藏總是保持開放的心與冒險精神，充滿好奇心地尋找新體驗，永不害怕失敗。
7.多打盹
玲藏每天運動後，會停下來休息數次以維持活力。
他通常早上8點、9點會打第一次盹，通常半小時，下午閱讀時也會睡著幾次。
8.享受食物
玲藏的活動量很大，而他熱愛生命中的美好享受，像是吃紅肉、起司、喝好酒。
玲藏的妻子則會在家自己烹飪家常日式料理並加入各種蔬菜，像是美味的咖哩。
西方社會可能會覺得玲藏的飲食選擇不健康，不過玲藏活到95歲高齡，或許證明了長壽與多種因素有關，重要的是均衡。
玲藏每吃完一餐都會喝熱茶，來幫助消化並讓身體平靜下來。
（資料來源：CNBC、neurosciencenews）
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