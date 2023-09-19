iPhone 15正式亮相！最大挑戰不是沒新意 是大陸這支護國神機

【文 楊孟軒】

挾著近年最大的規格升級，iPhone15正式亮相。然而，兩項與中國有關的事件：華為旗艦機復出、中國中央禁用iPhone，將直接影響新款iPhone的銷售表現。

iPhone15登場，沒有太多意料之外的驚喜。最頂規的iPhone15 Pro Max，外框採用與火星探測器同樣材質的鈦金屬，是史上最輕的Pro機型；採用台積電3奈米技術的A17 pro晶片；而相機則使用潛望式鏡頭。

即便iPhone帶來近年相當有誠意的升級，市場卻早已不關心規格，因為來自中國政府的禁令，以及蘋果最大競爭對手華為的復出，才是直接衝擊iPhone15新機銷售的因子。

中國政府恐禁用iPhone

2019年，華為被美國列入黑名單，狼狽退出國際市場，但出乎外界意外的是，中國始終沒有對蘋果產品祭出報復。如今，中國政府終於有所動作，可能動用國家力量，在未來打壓iPhone。

根據《華爾街日報》在9月6日的報導，微博上開始流傳數張截圖，內容是中國政府單位和國營企業要求員工禁止在上班時使用蘋果等國外廠牌手機，理由是減少對國外技術依賴和防止敏感資訊外流。

目前尚未看到中國有任何明文的規定，以賽亞調研資深分析師韓文堯認為，假設真的有命令，禁用iPhone的風氣會逐漸傳開，「不只是政府官員和國營企業，可能會一路向外擴散到學校、醫院。」

影響中國消費者對iPhone的採購意願，對蘋果在中國大陸的銷售造成影響。

一名蘋果供應鏈業者則認為，比起美國封殺華為，中國的禁令只限制政府國營單位，未必會擴展到其他領域，因此打擊範圍有限，對蘋果殺傷力不至於太大。

華為回歸5G手機戰場

不過，蘋果壟斷中國高階市場的情勢，可能遭遇挑戰。就在iPhone發表會前兩週，華為悄悄地在官網開賣最新Mate 60 Pro系列手機。

Mate 60 Pro號稱是華為效能最高手機，搭載自研的麒麟9000S處理器，使用中國晶片廠中芯的7奈米製程。Mate 60 Pro這支手機意義非凡，是華為在2019年遭受美國制裁後，所推出第一支高階手機，象徵突破美國封鎖。

華為沒有透露供應鏈廠商，但中國媒體《財聯社》解析Mate 60 Pro的供應鏈，至少有46家來自中國，國產化達到9成。

華為反常地沒有舉辦新機發布會，而是直接販售，神祕低調的行銷手法激起華為粉絲好奇，不僅網上預售秒殺，就連北京、上海等城市的華為門市出現民眾排隊熱潮。

華為回歸手機戰場，加上消費者愛國之心的加持，「對iPhone會有一定程度的影響，」韓文堯預估。

前述蘋果供應鏈業者則認為，華為推出Mate 60 Pro系列，宣示意義大於實質意義。因為中國國產晶片生產良率低，拉高整體手機成本，迫使華為採用較低價中國零組件廠，品質不如國際大廠，「華為新機銷售是靠愛國心和民族性在撐，」他直言。再加上Google仍禁止華為手機使用Android系統，華為只能用自家的鴻蒙系統，「華為不能使用Android系統，才是普及最大的問題。」

即便Mate 60 Pro規格不到旗艦機水準，在中國以外市場難有競爭力，但iPhone15在中國市場強碰華為護國神機，銷售肯定面臨挑戰。

【延伸閱讀】

裕隆城、電動車轉守為攻！嚴陳莉蓮5年整隊，雙引擎再造新裕隆

美到以為是民宿 澎湖三代宅獲建築首獎，連公車亭也改造

歐美日都有「修課型碩士」，為什麼台灣不開放？

「一支iPhone救台灣」回不去！圖解14家台廠脫蘋路徑：AI成新救星

45歲主管為何選擇離開待16年外商？中年轉職，你該知道的5件事

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載