81億整建高雄前鎮漁港 這筆錢究竟花得有沒有道理？

【文 蔡立勳】

高雄前鎮漁港首次大規模整建，卻因預算規模引來爭議。除了硬體升級，如何有效管理上千艘遠洋漁船，善用漁港有限空間，將是漁業署最重要的課題。

56歲老漁港，帶動30萬人口經濟

1967年啟用的前鎮漁港，是國內9座規模最大的第一類漁港之一，去年貢獻全台灣遠洋漁業產值超過4成。除了漁獲本身，上下游產業鏈如國內最大的民營造船廠中信、生產國民零嘴「珍珍魷魚絲」的珍福食品總部，都在港區周邊生根，台灣本地與邦交國的遠洋漁業從業人員，也都要到前鎮漁港的漁訓中心受訓、考照，相關產業每年產值逼近千億元。

「它帶動了周邊30萬人口的經濟，」曾任高雄市政府海洋局局長，選區在前鎮、小港的立法委員賴瑞隆說。

這座國內最大的遠洋漁業基地，啟用以來從未進行改善工程，設備早已年久失修，但行政院運用前瞻計劃編列81億元預算，全面整建前鎮漁港硬體設施，希望達到「維繫遠洋漁業發展，改善港區水陸環境」、「建置衛生安全場域，提升水產品運銷品質」，以及「友善船員休憩空間，增進港區漁工權益」三大目標，今年中卻因預算規模，飽受在野黨民代批評。

這筆錢，究竟花得有沒有道理？

遲到數十年的下水道整治，就花15億

檢視「前鎮漁港建設專案中長期計劃」，主要工程包含水產品物流中心、船員服務中心、漁業作業碼頭改善、景觀及休憩環境營造、下水道建設共五大面向。

其中下水道建設與碼頭改善工程，就佔了總經費半數。

耗資逾15億元的下水道建設，在港區居民眼中，是遲到數十年的基礎建設。另外，改建計劃中另外編列超過25億元，進行深水碼頭整建，將碼頭水深由過去的4到6公尺，下挖到7公尺，台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚公會理事長陳皇誠認為，碼頭加深工程，將能確保大型漁船出入安全。

碼頭改建工程的用意不止疏濬，也考量到漁港可能的塞港問題。

被迫在港休漁，漁港「船滿為患」

目前，全台灣約有1100艘遠洋漁船，至少三分之一是以前鎮為基地，每艘船靠港整補為期半個月至一個月不等，原本的120個停靠船位在繁忙時節已經是一位難求，滿載而歸的漁船，有時還得在近海排隊，等候先到的船隻完成卸貨整補再次出海，才能進港作業。

前鎮漁港完成改建後，船位預計增加至140個，但陳皇誠擔心，扣除預計休漁的鮪魚船，實際可用船位反而還比整建之前還少，最糟的狀況會是休漁漁船停滿港口，實際從事作業的漁船卻不得其門而入，對漁獲品質與交易市場產生衝擊。

漁業署祭三大解方，但更需精實管理

漁業署已向行政院爭取專案，從今年起為期3年，預計編列9.5億元經費，希望收購200艘噸位不到百噸的小船，協助部份漁船退場；但中央與業者仍未對大船收購金額達成共識。

此外，漁業署也將業者解體舊船改建新船噸位年限，由現行的5年延長至15年，讓業者不必急著造船，可等到漁獲配額與漁船數量較穩定時再造新船。

今年6月，漁業署也公告漁港基本設施使用管理費新規定，基於使用者付費原則，向未領取有效漁業執照的漁船收取停船費，以一艘100噸的漁船為例，一天必須支付400至3200元不等的費用。

但漁民認為，漁業署祭出的新制，並未明確列管漁船停港的數量，也未設定漁船休漁停港的時限，漁船只要有有效執照，停港都不收管理費，恐怕無助於解決漁船塞港問題。

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