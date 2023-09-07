如何對ChatGPT下「咒語」？清大AI虛擬助教預計9月上課！

【文．實習記者蘇新婷】

ChatGPT該如何運用在高教？清華大學自行研發「生成式AI指令集」，要教學生如何下指令，讓ChatGPT成為學習的好幫手。

自從ChatGPT問世，學界開啟了AI在教育應用的無限想像，同時催生更多新的教育藍圖。為了避免數位落差，清華大學人文社會AI應用與發展研究中心成立指令工程種子團隊，在今年5月開始執行「生成式AI指令集」的開發，讓ChatGPT成為學生專屬的虛擬助教。

生成式AI指令集，簡單來說就像是「AI咒語集」，清大人文社會AI應用與發展研究中心主任林文源指出，指令集的用意在於讓使用者懂得如何對ChatGPT「下咒語」，以達到有效的溝通。

當指令集成為共享資源，老師和學生就能按照自身需求，對ChatGPT下精準的指令，發揮生成式AI的最大效益。

AI席捲全球，掀起教育改革

事實上，AI融入教育在國際已是如火如荼進行中。全球最大線上教育平台可汗學院（Khan Academy）與ChatGPT開發公司OpenAI，聯手打造的虛擬助教Khanmigo，於今年3月在美國正式上線。

Khanmigo的最大特點是「蘇格拉底式教學」，面對學生的提問，它會以反問的方式，促使學生主動思考，再根據學生的回答繼續追問。過程中，Khanmigo還會不時穿插活潑的表情符號，試圖營造生動、有溫度的對話。

「我們正處於一個利用人工智慧，實現教育史上最大積極變革的風口浪尖上，」可汗學院創辦人可汗（Sal Khan）曾在TED演講上告訴全世界。

如今，這股風潮也在台灣逐漸成形。台灣均一平台教育基金會正開發英語口說虛擬助教Jutor，以彌補台灣學生普遍缺乏的英語口說訓練，目前已有2000多位學員試用。均一平台教育副執行長蔡子揚認為，可汗學院透過Khanmigo做出了很好的示範，勢必將帶動生成式AI在台灣教育的發展。

清大為了讓ChatGPT能夠根據學生個人學習需求擔任虛擬助教，因此開發一系列的生成式AI指令集。

目的是為了讓ChatGPT從一位解答者變成發問者，能針對學生的目標學習內容，以不斷提問的方式給予引導與提示，協助學生釐清觀念，並進行深度思考。

林文源表示，目前指令集的開發基本上已經完成，預計在9月開學後正式引入通識課。屆時，學生將透過下指令的方式，讓ChatGPT以課程助教的身分加入小組討論，負責針對課堂主題對學生進行提問與思辨，「不僅能提升課堂效率，還能讓討論的內容更具深度，」他說。

清大人社AI中心博士後研究員甘偵蓉經實際觀察，認為使用指令工程需要仰賴學生對專業知識的掌握度，唯有多在課堂上使用，並在老師的帶領下，才能搭配指令集問出精確的問題。

虛擬助教加速實現個別化教學

當ChatGPT成為師生的專屬虛擬助教，課堂內個別化教學和培養學生主動學習將不再是紙上談兵。

「教育的最高理想是個別化教學，」成功大學資訊工程系教授蘇文鈺說，過去一位老師要同時顧及多位學生，時常顧此失彼，心有餘而力不足。

虛擬助教能依照學生個別的需求，在同一時間開啟不同話題，並安排合適的提問或測驗給每位學生，不僅達到個別化教學，還提升了教學效率，除了替老師分擔，更保有學生的學習品質。

在這樣的情況下，學生不僅參與學習過程，更要思考自己正在學習的內容並進行討論，林文源認為主動式學習的培養刻不容緩，因為生成式AI往往包裝錯誤資訊，傳遞給使用者。因此學生必須培養主動思考的能力，才不會被假資訊誤導。

不過，對於已經習慣單向教育模式的台灣學生來說，面對不斷提問的虛擬助教，會不會適應不良？蘇文鈺認為還需要觀察，因為生成式AI猶如一把雙面刃，會造成被動式學習，卻也能鼓勵主動性思考，「關鍵是老師或家長，他們才是引導的人。」

只有當師長掌握與生成式AI溝通的技巧，進而產生信任，並同時保持警覺，才能引導學生正確使用AI、發揮人機協作的正面效益。林文源說，也唯有如此，台灣教育才能做出更多大規模的嘗試，教育理想也才有機會化作現實。

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