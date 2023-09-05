「怎麼做才會贏」 郭台銘參選可能救了國民黨？ 專家分析原因

【文 鄭閔聲】

郭台銘終於正式宣布參選總統，他「以戰逼合」的險招，雖將國民黨逼到牆角，卻可能反而救了侯友宜，否則以目前民調而言，「老三（侯）想藍白配，白的根本看不起你」。

「他一直是從『怎麼做才會贏』的角度思考每一步，現在宣布參選並啟動連署的用意是『以戰逼合』，所謂合，可以是合作或整合，但不是和談或求和，」一位郭陣營幕僚坦言。

表面上，郭台銘倡議的「主流民意大聯盟」，將國民黨提名的侯友宜與民眾黨主席柯文哲視為整合對象，但郭陣營經過沙盤推演後研判，想一口氣將郭、柯、侯三股勢力合而為一，幾乎是不可能任務；較合理的路徑，是郭先與其中一方達成結盟共識，拉高聲勢後，再伺機推動第二階段整合，在優先次序上，柯文哲又比侯友宜更有合作空間。

與柯文哲支持者重疊性高，逼出郭柯配？

《美麗島電子報》在郭台銘宣布參選前夕執行的民調顯示，若郭台銘成為第4組總統候選人，對領先者賴清德的影響微乎其微，但排名第二的柯文哲支持者中，有高達20.7%會改投郭台銘，排名第三的侯友宜也有11.7%支持者轉向。

《鏡新聞》的民調也呈現賴清德穩定領先、柯緊追在後、侯居第三的結果；然而一旦郭台銘加入，柯文哲的支持度下降幅度卻最大，領先侯友宜的差距也明顯縮小。

由此可見，郭台銘獨立參選對侯友宜選情的傷害，並不如想像中劇烈。

中正大學政治系教授蔡榮祥分析，柯文哲與郭台銘的支持者重疊性最高，受郭參選的衝擊也較為直接，若郭台銘發動連署後出現一波盛況，並導致柯文哲民調下滑，民眾黨確實可能思考與郭、侯整合；反觀國民黨是最大在野黨，總統參選人除了個人選情以外，還有讓區域與不分區立委席次極大化的任務，與其他勢力整合的機會較低。

侯友宜有望站上第二，才能主導整合

曾任國民黨主席的江啟臣直言，現在談「藍白合」、「侯郭配」都是本末倒置，侯友宜應該在最短時間內盡可能壯大自己，才能在未來4個多月的選戰中取得主動地位，「從現在開始，就是在野大初選了，國民黨要先拚到在野老大的有利位置，才有資格談整合，」他說。

「一般民眾都知道，分成三組在野候選人是不可能會贏的，整合是勝選的必要條件，但國民黨不可能犧牲主體性，唯一的路，就是團結讓侯友宜成為最有機會的選項，」國民黨立委謝衣鳳也坦言，侯、郭、柯同時參選將讓藍軍士氣渙散，是她最不樂見的狀況。

兩位出身基層的國民黨立委都認為，擁有地方執政與基層組織優勢的國民黨，團結一定能撐住侯友宜的基本盤，當郭台銘參選攪亂原有局勢，侯友宜若能把握契機站上第二名，國民黨就有主導在野大聯盟的空間，立委選情也能隨之回穩。

即使國民黨不樂見的「郭柯」整合成功，蔡榮祥認為，實際效果也未必能如預期，因為支持柯文哲的年輕世代或反建制選民，可能因不滿密室協商，或認為民眾黨失去自主性而失望，最終放棄柯文哲，也不利民眾黨長期發展。

郭台銘就算敗選，也會累積影響力

事實上，宣布參選並展開連署，對郭台銘來說，就像是一場火力展示。因為根據中選會公告期程，他就算如期在9月17日前公布副手、申請成為總統被連署人，並遞交足量連署書通過中選會審查，但在11月24日總統登記截止期限前，他若能與藍白達成共識，或眼見情勢不妙，隨時都有收手空間，未必會參選到底。

成大政治系副教授蒙志成認為，即使整合不成，也不能過度低估郭台銘，因為擁有雄厚財力的他，透過選舉實戰累積的經驗與地方組織人脈，都可能在選後化為實質的政治影響力，甚至是再戰下屆總統的籌碼，即使敗選也不是毫無收穫。

郭台銘宣布參選這著險棋，顯然是先把自己放上戰場，再伺機爭取勝選條件，他能否打破常規在逆境中取勝，謎底或許很快就能揭曉。

【延伸閱讀】

全球搶台積設廠 高雄示範成功訣竅：半夜也回訊、一天跑完送水流程

亞利桑那廠壞消息不斷 美國最挺台積參議員：沒有拒發工作簽證

成就高的人 早上不做的6件事

跟女中醫師偷學：9個抗老食物，讓你年輕10歲

幫太陽能廠「抓漏」，每年多賺1.5萬戶用電量 門外漢用AI吃綠能商機

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載