旅行可以看什麼書？作家吳曉樂推薦書單 貓奴、社畜、失眠都適合

【整理／吳雨潔；圖片／王建棟攝】

【名人私藏】旅途中，總有一些沒排行程的小空檔。怎麼安排，才不浪費又能延續不同於日常的度假氛圍呢？作家吳曉樂推薦旅行書單，以各種閱讀情境，期待治癒親情、感情或自身的各種毛病，或許還能找到以往沒發現的自己。

「只要跟原本的生活不一樣，對我來說，都是旅行，」著有《你的孩子不是你的孩子》，並被改編為同名電視劇的作家吳曉樂，疫後已迫不及待飛往紐約、東京跟吉隆坡等地。

喜歡旅行是有原因的。在家創作的吳曉樂，居家跟工作的環境在同一處，每隔一段時間，她便需要徹底離開原本的生活，讓自己換個想法、換個腦袋，「我把它叫做代謝，把長期固定生活累積的沉積物代謝掉。」

「我相信離開原本生活去旅行的人，出發是為了改變。我們都希望回來的時候，能變得更好，」吳曉樂說。

她日前受邀至台中大毅老爺行旅策展，回想自己旅途中，回到飯店到睡覺之間，總有段空檔，怎麼打發才不至於浪費光陰呢？

感覺該來些平常不會做的事，延續度假節奏。

「台灣人很少『看書』，」她開玩笑地說。故她的小展覽，刻意把書設計成處方箋，期待治癒親情、感情或自身的各種毛病，或許還能找到以往沒發現的自己。

「玩的時候，我想看怎樣的書？或是怎麼樣的書，是我玩的時候也看得下去？」吳曉樂從閱讀情境出發，推薦幾本「輕」的書，文字口語化、就像有人親切跟你講話般。不必逼自已一次讀完，不管只翻一、兩篇，三分鐘或一小時，都能汲取到新感受。

如果你在旅途中…

1. 思念家裡的毛小孩：深谷薰《夜巡貓》

以八格漫畫描繪一隻名為遠藤平藏的流浪貓，牠頭戴罐頭帽、身穿日式浴衣，每晚在街上巡夜，聆聽內心受傷的寂寞人們的心事。書裡描繪許多人跟動物之間的真實故事，書評一致推薦是「看了會感動落淚」的暖心小品。

養毛孩的人一定能體會，旅行時總會很想家裡的貓。社群上，「有貓就給讚」是不變戰術，這是一本很療癒又跟貓有關的書。（大塊文化出版）

2. 度假還必須加班：趙熏熙《前往公司的路上我絕不用跑的》

「如果不是在上班，就是走在懷疑人生的道路上，隨時在抽屜裡備好辭呈，仍舊每日準時打卡的上班族肺腑心聲！」書封上介紹著。

一本寫著職場生存、人際關係與下班後的韓國上班族生活，但不是鼓勵離職創業的奮鬥記，也並非傳遞直達菁英階層的勝利法寶。而是「就算躺平，也要選個舒服姿勢」的社畜心聲，找出就算痛苦，也能繼續待下去的理由。（遠流出版）

3. 會認床，容易失眠焦慮：李美芮《歡迎光臨夢境百貨》

作者被譽為「韓國的J. K.羅琳」，年銷量破56萬冊，橫掃韓國各大排行榜，被稱是「大疫之年的希望之書」。描述客人入睡後，進入夢境百貨，挑選眼前的各種美夢：想再見的人、期待前往的地方、超乎想像、上天下海的瑰麗夢境等。或許每個人的人生，都曾經在某處卡關，而所有夢境都是潛意識在嘗試修復。（寂寞出版）

4. 突然想起某個人：楊双子《我家住在張日興隔壁》

當我們變成我，當雙胞胎妹妹離世，作者以幽默詼諧的文字，回頭探視自身生命的起源，訴說對已故妹妹最真摯動人的愛與思念。以前只把烏日當成高鐵站，若按圖索驥書中的雜貨店，會發現原來烏日有這麼好玩的地方。建議佐以Google街景服務使用。（寶瓶文化出版）

5. 很想逃離孩子：雅努什．柯札克《當我再次是個孩子》

柯札克（Janusz Korczak）被譽為「波蘭兒童人權之父」，超過200個國家簽署的聯合國《兒童權利公約》，即依他的理念制定。

故事敘述主角返回童年，重新體驗家庭與學校的大悲大喜。除了呈現大人與小孩對世界的不同觀點，也提醒大人教養孩子時，莫忘謙遜、尊重、將心比心。反思之餘，或許也能看見童年的自己，跟過去和解，終於療癒。（網路與書出版）

同場加映》不出國也可以，來趟不一樣的台中小旅行

6. 楊双子《開動了老台中》

以台中火車站為中心，列出最具世代傳承的道地老店美食，帶領旅人重新品味台中老城區的點心，同時爬梳老台中自日治以降的飲食歷史文化。

適合來過台中太多次，因而感覺懶散或食慾不振的旅人。書中所列的美食都在台中中區走路可到的位置，也可視為沿著中區玩樂的導覽書。（玉山社出版）

7. 江婉琦《移工怎麼都在直播》

看過了《開動了老台中》，不要只想著吃東西，跟著書走到「中區綠川西街135號」，就會看到許多移工。

這本書不是艱澀理論，而是聽移工朋友說說自己來台灣發生的故事。當放下成見跟刻板印象，會發現許多有趣的事物就在周遭。看完這本書，或許會對移工、對綠川西街135號有不一樣的想法。適合「我真的很懂台中的重度使用者」。（木馬文化出版）

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