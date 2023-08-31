無法達成目標、覺得自己很廢？停止負面思考戒掉「13個習慣」

【文．樂羽嘉】

你曾經覺得自己一事無成，怎麼努力都無法達成目標，已經一直加班還是沒辦法賺到千萬或買到四房的房子？對自己嚴厲無可厚非，但可能並不健康，而且負面思考無助於增加成功的機會。

若你真的想要成功，必須停止覺得自己很失敗，向這13個習慣道別：

1. 一醒來立刻負面思考

注意你醒來那一刻，心中的想法是什麼。

「我起太晚了，難怪我這麼魯」之類的想法有浮現在心頭嗎？你內心有充滿絕望、自我厭惡和罪惡感嗎？

這代表你一直處於「逃或打」的生存模式，所以一醒來就會有這些想法。

若你不設法馴服內心那個老是自我批評的聲音，將嚴重影響你的心理健康和自我認知。

你該做的是，增加對內心想法的覺察，慢慢地用正向思考取代負面思考。你可以每天早上覆誦自我鼓勵的句子，或是寫感謝清單，進而改變你一整天的調性。

2. 跟愛批評的人來往

爸媽常常害你覺得自己很廢？那就保持距離一段時間，不用有罪惡感。

有些同事是否瞧不起你，不肯定你的付出？別跟他們來往，專注在自己的工作上。

如果你接觸喜歡公開批評別人的人，對你的自尊會有負面影響。你的工作表現可能很傑出，但假如別人一直批評你和你的工作，你就不會知道自己有多棒。

所以覺得很失敗時，幫自己一個忙，暫時遠離那些負面的人一陣子。

3. 尋求肯定

人是團體動物，我們需要別人的肯定與注目，會想聽到別人稱讚「做得真好」、「令人尊敬」是人之常情。但如果把這當成目標，一旦沒能獲得稱讚，就會覺得很失敗。

比起尋求別人的肯定和讚美，你應該聚焦在讓自己快樂。

4. 設定不切實際的目標

若你的目標是兩年內賺到千萬，但現在還沒開始規劃或行動，那你目標真的設得太遠了，實現的機率不高。目標設得不切實際，沒達成時就更可能覺得失敗。

為避免這種情況，你的目標應該要符合「SMART」原則──特定、可衡量、可達成、重要、有時限。

5. 一直改變目標

聽過「球門柱症狀」嗎？意思是你每次快要達成目標時，就把目標移得更遠一些，如此下去，永遠差一點達成目標。這種做法可能害你覺得自己徹頭徹尾的失敗，你應該抗拒這種誘惑，坦然接受成功。

所以如果你的目標是「這星期跑5公里」，別在快達成時改成8公里或10公里。跑完5公里後，開心地慶祝成功吧。一直把目標拉遠，有可能反而害你筋疲力盡。

6. 把勝利當成理所當然

做完某件事時，你是否會覺得「這沒什麼」、「這很簡單，理所當然」？不要常常把自己的勝利看得微小，應該肯定自己並慶祝勝利。

7. 太注意別人

我們可能常常不自覺地出於好奇，一直聚焦在別人的生活上。不管是有意還是無意，太在意別人的生活，會影響到我們對自己的觀感，因此社群媒體會使人不快樂。

嫉妒別人沒什麼，只是人性使然。不要折磨自己了，太在意的時候，暫時停止看社群媒體一段時間，專注在自己的目標上，對你的自信心和心理健康都有幫助。

8. 認為有錢才算成功

很多人以為有錢就是成功，畢竟無可否認，擁有金錢會給我們安全感和舒適感。但金錢不是一切，很多有錢人想買什麼就能買什麼，依然不快樂。你可能不有錢但很成功，只要你愛自己也愛別人，身邊有真心愛你的人，有時間從事喜歡的事情，維持良好的健康狀況。

金錢沒辦法保證快樂，而且金錢只是成功的一種形式。在努力邁向財富自由前，別忘了你可能已經在很多方面都成功了。

9. 不思考自己的極限

理財網紅喜歡說，只要信念夠強大、夠努力，想做什麼都做不到，但實際情況不是這樣。自信心和正向思考確實有時可以引發奇蹟，但還有其他很多因素會影響成功。

我們應該承認限制，不是只要努力就什麼都做得到。放自己一馬，用自己的步調，設定合理的成功目標。

10. 認為自己太老了

確實有很多年紀輕輕事業有成的企業家和藝術家，但只用年紀來評判一切太過武斷。創業成功的平均年齡是45歲，如果你才30幾歲就放棄創業，就太可惜了，其實很少人能夠年紀輕輕就成功。別再看那1%的人如何早早功成名就，多看看那些中老年的成功故事。

11. 太愛批評

喜歡批評別人的人，通常也最喜歡批評自己。一直管別人是成功人士還是魯蛇的你，可能也常常這樣對待自己。別再這樣做了。

12. 拖拖拉拉

醒來太晚，拖拖拉拉會讓我們感覺自己很糟糕，好像很沒紀律，不懂時間管理，永遠跟成功無緣。別再拖延事情，就可以增加自信，更相信自己會成功。

13. 不積極為夢想努力

覺得自己很廢的時候，該怎麼辦？行動就對了。

想要變更瘦，那你每天只要運動10分鐘或走1000步，感覺就會好很多。一直做白日夢卻沒有付出100%的努力，當然會覺得自己很失敗。只要你有採取行動向目標努力，就一點也不失敗，做你能做的事、控制你能控制的部分，不管要花5年、10年還是20年，你愈愛自己、愈肯定自己，成功就愈快到來。

（資料來源：HackSpirit、Psychology Today）

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