快訊

北市動物園爆意外！女保育員右腿遭砂輪機捲入 急斷電送醫

傑尼斯性醜聞調查出爐！強尼喜多川的性侵屬實

氣象局發布中颱蘇拉陸警 警戒區首納屏東、恆春半島

從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：黃明堂攝
圖片來源：黃明堂攝

【文 羅璿】

麻糬大廠家會香年營收破25億，外銷54國，還打進全美好市多。這家30多歲的南投食品廠，如何把日本麻糬變成台灣之光？

台灣揚名國際的糕餅，不只鳳梨酥跟蛋捲，還有麻糬。1986年誕生的家會香，靠著麻糬已進軍54國， 2021年更以珍奶口味麻糬，打入全美好市多，去年破25億營收中，至少6成來自麻糬。

肉品廠起家，赴日學藝

很難想像現在靠甜點維生的家會香，是肉品加工廠起家。當時家會香董事長黃志明才做幾年，統一超商、麥當勞已經四處開，在家拿肉鬆配稀飯當早餐吃的人變少，肉製品又不能外銷。

正當黃志明苦惱生意愈來愈差，因緣際會下認識一位製作麻糬機台的日本人，當時台灣麻糬保存期限不超過5天，但日本的技術已能讓麻糬存放3個月，市場更大。黃志明決定從日本把麻糬機械與技術引進台灣，1989年開始在傳統麵包店賣麻糬。

一次挫折，讓黃志明領悟做食品只能穩扎穩打。做麻糬用的米漿，蒸煮完必須要冷卻數個小時。為了加速製程，心急的黃志明特地買了急速冷凍設備，沒想到反而在麻糬上留下水珠。本來可以放1個月的麻糬，5天內全發霉了。

黃志明把所有產品從通路回收，從頭開發新通路，轉戰傳統市場攤販，口碑很快就傳開，接著又進貨到觀光伴手禮店。

靠接地氣口味，開拓外銷市場

穩住台灣市場後，黃志明開始研發「接地氣」產品，開拓海外市場。2005年，黃志明參加澳洲食品展，但當地人根本沒聽過麻糬，「廠商連試吃都不敢。」

看到外國人愛吃巧克力，他靈機一動，巧克力裡可以包堅果，雪糕外頭也能淋巧克力，於是研發一款有4層口感的「台式巧克力球」（Taiwan Choco Ball）。最外層裹上巧克力，第二層是有米香的麻糬，第三層是柔軟棉花糖，最裡面包果醬。澳洲代理看到熟悉的樣貌，終於點頭。

2019年，社群平台帶動下，美國掀起珍珠奶茶第二波，家會香抓住機會，研發一系列黑糖、抹茶、原味珍奶口味，擴展到主流通路，鋪貨進入全美好市多、沃爾瑪、TJ Maxx百貨，連佛羅里達迪士尼樂園也買得到。

哈根達斯、Trader Joe’s敲門合作

2016年，法國哈根達斯總部看好亞洲食物將在歐洲受歡迎，主動聯絡家會香，想把小麻糬放進冬季限定的冰淇淋裡。

沒想到哈根達斯要求成分全得符合潔淨標章，「背面所有原物料必須是消費者看得懂、廚房找得到，太科學的學名不准有，」負責海外銷售的二代黃俊樺回想，當時因此麻糬裡常見的黏著劑、修飾澱粉，他們必須自己從國外找天然替代品。

今年，連主打8成自有品牌、依據顧客需求嚴選產品，長年穩坐美國滿意度最高的喬氏超市（Trader Joe’s）也找上家會香代工珍奶麻糬。

超市龍頭全聯，一年賣破億

2012年全聯發展自有甜點品牌「We Sweet」，也找上家會香研發生產麻糬。在超市老大哥的麵包與甜點冷藏櫃中，隨時能見6至8款家會香代工的麻糬，像人氣王「老鷹紅豆日式大福」、「花生麻糬」去年都銷售破百萬盒。

而家會香也把國外第一線麻糬趨勢帶回台灣。2018年參照日本，為全聯製作一款玉兔造型麻糬，7天內賣了8000盒。

【延伸閱讀】

陪妻洗腎34年到天人永隔，72歲再婚 英文名師賴世雄的磨難與堅強

別當奧客！Uber評分愈低愈難叫車　500趟5星司機7招教你變高分乘客

1/5根頭髮細的小元件，輝達超級電腦也需要它　藏在桃園平鎮的世界第一

破千萬觀看！《山道猴子的一生》爆紅背後，每個人都有的猴子時刻

一個多禮拜沒睡覺，爸媽卻只在乎我能不能上頂大

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

相關新聞

從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

麻糬大廠家會香年營收破25億，外銷54國，還打進全美好市多。這家30多歲的南投食品廠，如何把日本麻糬變成台灣之光？

「最神秘國度」阿爾巴尼亞 為何成為歐洲新觀光熱點？

義大利總理14日以私人行程為由到訪巴爾幹半島的阿爾巴尼亞。梅洛尼的到來，也凸顯了阿國今年以來的觀光熱，以及被稱為是「小義大利」的熱潮。為什麼阿爾巴尼亞會紅？

比7-Eleven還多！年成長達19% 娃娃機店創新高，熱區在這

全台娃娃機數量創新高，背後代表了什麼？《天下》從全台近萬筆娃娃機店面資料，找出開店熱區，不同於娃娃機的發展榮景，這些商圈出現了什麼問題？

如何讓小泡芙像日本Pocky一樣滲透美國？台味出口 最大勁敵是鄰國

亞裔人口在美成長，美國人對亞洲食物好感度增加，但中日韓與東南亞食品早已卡位多年，台灣味要在美國擴大市佔，必須急起直追。

天下財經週報：台灣下半年經濟 晴天要來了嗎？

台灣經濟下半年是否由陰轉晴，行政院主計總處本週揭曉。 中國經濟走出低迷與通縮，哪個產業是關鍵？ 中國幾乎全面恢復團客出境遊，全球觀光旅遊業春天要來了嗎？

你是曬娃魔人嗎？「數位綁架」猖獗 網紅寶寶長大後會怎樣

從小，家族錄影帶或紙本家庭相簿裡，充滿了我們嬰兒時期牙牙學語、跌倒、崩潰哭嚎的片段。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦