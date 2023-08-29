從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

【文 羅璿】

麻糬大廠家會香年營收破25億，外銷54國，還打進全美好市多。這家30多歲的南投食品廠，如何把日本麻糬變成台灣之光？

台灣揚名國際的糕餅，不只鳳梨酥跟蛋捲，還有麻糬。1986年誕生的家會香，靠著麻糬已進軍54國， 2021年更以珍奶口味麻糬，打入全美好市多，去年破25億營收中，至少6成來自麻糬。

肉品廠起家，赴日學藝

很難想像現在靠甜點維生的家會香，是肉品加工廠起家。當時家會香董事長黃志明才做幾年，統一超商、麥當勞已經四處開，在家拿肉鬆配稀飯當早餐吃的人變少，肉製品又不能外銷。

正當黃志明苦惱生意愈來愈差，因緣際會下認識一位製作麻糬機台的日本人，當時台灣麻糬保存期限不超過5天，但日本的技術已能讓麻糬存放3個月，市場更大。黃志明決定從日本把麻糬機械與技術引進台灣，1989年開始在傳統麵包店賣麻糬。

一次挫折，讓黃志明領悟做食品只能穩扎穩打。做麻糬用的米漿，蒸煮完必須要冷卻數個小時。為了加速製程，心急的黃志明特地買了急速冷凍設備，沒想到反而在麻糬上留下水珠。本來可以放1個月的麻糬，5天內全發霉了。

黃志明把所有產品從通路回收，從頭開發新通路，轉戰傳統市場攤販，口碑很快就傳開，接著又進貨到觀光伴手禮店。

靠接地氣口味，開拓外銷市場

穩住台灣市場後，黃志明開始研發「接地氣」產品，開拓海外市場。2005年，黃志明參加澳洲食品展，但當地人根本沒聽過麻糬，「廠商連試吃都不敢。」

看到外國人愛吃巧克力，他靈機一動，巧克力裡可以包堅果，雪糕外頭也能淋巧克力，於是研發一款有4層口感的「台式巧克力球」（Taiwan Choco Ball）。最外層裹上巧克力，第二層是有米香的麻糬，第三層是柔軟棉花糖，最裡面包果醬。澳洲代理看到熟悉的樣貌，終於點頭。

2019年，社群平台帶動下，美國掀起珍珠奶茶第二波，家會香抓住機會，研發一系列黑糖、抹茶、原味珍奶口味，擴展到主流通路，鋪貨進入全美好市多、沃爾瑪、TJ Maxx百貨，連佛羅里達迪士尼樂園也買得到。

哈根達斯、Trader Joe’s敲門合作

2016年，法國哈根達斯總部看好亞洲食物將在歐洲受歡迎，主動聯絡家會香，想把小麻糬放進冬季限定的冰淇淋裡。

沒想到哈根達斯要求成分全得符合潔淨標章，「背面所有原物料必須是消費者看得懂、廚房找得到，太科學的學名不准有，」負責海外銷售的二代黃俊樺回想，當時因此麻糬裡常見的黏著劑、修飾澱粉，他們必須自己從國外找天然替代品。

今年，連主打8成自有品牌、依據顧客需求嚴選產品，長年穩坐美國滿意度最高的喬氏超市（Trader Joe’s）也找上家會香代工珍奶麻糬。

超市龍頭全聯，一年賣破億

2012年全聯發展自有甜點品牌「We Sweet」，也找上家會香研發生產麻糬。在超市老大哥的麵包與甜點冷藏櫃中，隨時能見6至8款家會香代工的麻糬，像人氣王「老鷹紅豆日式大福」、「花生麻糬」去年都銷售破百萬盒。

而家會香也把國外第一線麻糬趨勢帶回台灣。2018年參照日本，為全聯製作一款玉兔造型麻糬，7天內賣了8000盒。

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