「最神秘國度」阿爾巴尼亞 為何成為歐洲新觀光熱點？

【文．賀先蕙】

義大利總理14日以私人行程為由到訪巴爾幹半島的阿爾巴尼亞。梅洛尼的到來，也凸顯了阿國今年以來的觀光熱，以及被稱為是「小義大利」的熱潮。為什麼阿爾巴尼亞會紅？

8月14日，義大利總理梅洛尼帶著家人，以私人行程為由，從義大利南方搭乘渡輪前往一海之隔的巴爾幹半島阿爾巴尼亞，並且與阿國總理艾迪．拉馬（Edi Rama）會面。梅洛尼的來訪，也讓這個曾經封閉的巴爾幹半島小國，成了歐洲關注的焦點。

事實上，今年以來，阿爾巴尼亞的觀光大幅成長。《金融時報》引述歐洲國際機場協會（ACI）的數據指出，今年6月份搭乘飛機前往阿爾巴尼亞的旅客人數是去年同期的一倍。此外，《euronews》也引述研究機構數據指出，今年1到6月，拜訪阿國的旅客人數大幅增加了33％，總計達到340萬人，其中光是6月份就有1百萬外國人到訪。

物美價廉，讓阿爾巴尼亞成為歐洲觀光勝地

為什麼這個巴爾幹半島小國，會突然成為歐洲的旅遊勝地，甚至被稱為是「小義大利」？其中一個主要原因是原本歐洲人夏季度假熱愛前往義大利等地中海國家。但義大利卻因為物價高漲和南方的熱浪，讓原本的遊客舉步不前。同時，價格相對便宜，也一樣有美麗海岸線，又距離義大利只有一海之隔的阿爾巴尼亞，就成了歐洲人的理想選擇。

《金融時報》引用德國聯邦統計資料顯示，阿爾巴尼亞的餐廳以及旅館費用，是德國的56％，「讓它成為歐洲最便宜的旅遊勝地」。

28歲的義大利人費列羅（Nicolas Ferrero）就是今年夏天拜訪阿爾巴尼亞的旅客之一。他向《金融時報》形容，前往阿爾巴尼亞的渡輪上，相當「混亂」的擠滿了英國人、義大利人和阿爾巴尼亞本國人；海邊則是充滿了義大利人。他也強調，到阿爾巴尼亞的一個好處是，許多當地人都會說義大利文。

封閉長達40年，是歐洲最神祕的國度之一

從歷史來看，從二次世界大戰之際，阿爾巴尼亞共產革命家恩維爾．霍查（Enver Hoxha）掌權之後直到他1985年去世，這個國家就在霍查嚴密的控制下，幾乎對外界完全封閉長達40多年。

也因此，《德國之聲》分析，「在這個長久且不安的隔離下，經歷了1990年代壟罩西部巴爾幹半島的慘烈戰爭，讓阿爾巴尼亞成為歐洲最不為人知，也最神秘的國家。」也因為長久的隔離，阿爾巴尼亞也是歐洲少數仍然擁有不被破壞自然風光的國家。

為了衝經濟，阿爾巴尼亞總理拉馬立下目標，希望在2030年之前，將阿爾巴尼亞打造成為該區域的「觀光冠軍」。

做為歐洲最窮的國家之一，阿國的經濟主要仰賴農業和礦業。在疫情之前，觀光業佔該國GDP的16％，拉馬希望能將這個數字翻倍成長。

談到阿爾巴尼亞未來的觀光發展策略，該國的觀光與環境部長昆巴羅（Mirela Kumbaro）接受《衛報》專訪時就強調，「我們驕傲我們現在的觀光客人數達到750萬人，但是老實說，我不期待更多人了。我期待的是更有品質、旅客可以待更久，平均3到4晚上，而且一年四季都可以來訪。海灘不稀奇，真正獨特的是未開發、未被觸碰的地方。」

（資料來源：FT、德國之聲、衛報、ANSA、euronews）

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