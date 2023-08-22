比7-Eleven還多！年成長達19% 娃娃機店創新高，熱區在這

【文：林綺薇 圖片來源：邱劍英攝】

全台娃娃機數量創新高，背後代表了什麼？《天下》從全台近萬筆娃娃機店面資料，找出開店熱區，不同於娃娃機的發展榮景，這些商圈出現了什麼問題？

走在桃園中壢火車站前商圈，每幾步路就有一間娃娃機店。娃娃機場主40歲初頭邱茂堯原本在半導體公司擔任作業員的他，2018年看到娃娃機流行，開始兼職租借娃娃機台，當起小「台主」、賺點外快。

兩年前邱茂堯乾脆直接辭掉工廠正職，全職管理店面。如今，他在中壢區自有3間店面、管理80台娃娃機，直言月收入是過去的兩倍。

從1977年台灣出現第一台娃娃機至今，產業規模不斷擴大、年產值破百億。光今年上半年，全台新增840間，年成長率達18.5%、創5年同期最高。

最便宜娛樂，娃娃機一枝獨秀

事實上，早在去年，娃娃機就達近萬間的規模，比全台6700家的7-Eleven還多。

「疫後通貨膨脹，民眾不敢盡情消費，」觀察自動販賣機與娃娃機業超過7年、逢甲大學公共事務與社會創新研究所助理教授黃智彥點出娃娃機熱門背後的關鍵原因。

他指出，娃娃機是「銅板經濟」，只要幾十元，就能滿足大眾的娛樂需求，因此廣受歡迎。回顧娃娃機上一次在台灣大拓點，正是中美貿易戰開打，全球股市大跌的2018年。

如今，市場再度變得競爭。《天下》從財政部全國營業稅籍資料找出今年新開幕的娃娃機熱區，研究發現，光上半年，台中、桃園與新北市的新開店就突破百間，站上前三名。

娃娃機進駐，商圈沒落警訊來了

為什麼娃娃機會集中在這些熱區？今年上半年新增最多娃娃機的台中市，以逢甲夜市座落的西屯區西平里逢甲路開了6間、沙鹿區北勢里北英路5間最密集，平均每走一、兩分鐘就能看到一間娃娃機店。

娃娃機那麼密集，可不是好兆頭。「娃娃機店大量進駐，是商圈走向衰落的警訊，」過去也曾擔任逢甲創新育成中心主任的黃智彥觀察，這代表原有攤商撤出商圈，空置許多店面。

從數據來看，逢甲商圈的攤商數在2016年極盛時期多達4200攤，疫後剩不到一半。過去佔觀光客人潮四成的陸客，近年銳減，加上本土疫情衝擊，商圈發展雪上加霜。

另一個大量新增娃娃機店的桃園，也看到相似的發展警訊。

低門檻、高機動，娃娃機補商圈洞

桃園有全台新增最多娃娃機的行政區中壢，但仔細看當地的消費變化，卻是逐年在降溫。

對照財政部電子發票消費熱度銷售金額排名資料發現，中壢區消費熱度指標大於95的高消費村里數量，疫後逐年減少，今年依舊沒有起色。為什麼商圈景氣出了問題，娃娃機能快速卡位展店？

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德觀察，商圈景氣欠佳、店面久久租不出去，房東對前來求租的娃娃機業者其實沒得挑。甚至，開一家娃娃機店不用大程度翻修、不產生油煙，站在房東的角度，也是出租的好選擇。

容易承租店面外，娃娃機店流行的開店模式，也讓入門變得容易。從財政部的資料來看，娃娃機的資本額中位數只要8萬元、不到全國店面資本額中位數20萬元的一半，關鍵在背後的經營模式。

通常，店主承租店面後，會把數十台娃娃機分租出去，揪人一起負擔娛樂稅、電費、店租、監視器等成本，平均一台娃娃機每月淨賺2000～4000元。「如果有一天連娃娃機都不願進來，那商圈就真的結束了，」黃智彥示警。

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